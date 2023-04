Aguas de Huelva y Cruz Roja renuevan su colaboración para garantizar el suministro de familias vulnerables

El director gerente de Aguas de Huelva, Pedro Peña, acompañado por el presidente de Cruz Roja Huelva, Juan José Blanco Barbado, el director de clientes de la empresa, José Manuel Márquez Rivas, y la directora de Inclusión Social y Empleo de la ONG, Elena Pavón, han renovado el acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades por primera vez en 2019, para ayudar económicamente en el pago de tramites asociados a la regulación del suministro de agua para familias en situación de vulnerabilidad.

Un fondo que se establece para poder atender la necesidad que tienen estas familias que, en muchos de los casos, o no tienen suministro o bien no son los titulares de este, por lo que no cumplen con los requisitos establecidos para la aplicación de la tarifa social.

El objetivo del convenio es atender a necesidades reales de familias en situaciones de emergencia social, ayudándoles en el pago de los trámites asociados al suministro de agua, ya que, en palabras de José Manuel Márquez, director de clientes de Aguas de Huelva, "en muchos de los casos, hay personas que carecen de contrato o no son los titulares del suministro y tienen dificultad para poder acogerse a las tarifas sociales ya existentes en la empresa"

Juan José Blanco, presidente de Cruz Roja, ha agradecido la colaboración continua de Aguas de Huelva con su entidad comentando que "para acceder a este fondo de compensación, los beneficiarios interesados en solicitar la ayuda pueden dirigirse a la sede de Cruz Roja sita en el paseo de Buenos Aires s/n de Huelva, donde estudiarán las solicitudes en base a unos criterios y requisitos mínimos. También serán derivados desde la propia Aguas de Huelva a Cruz Roja para el estudio de cada caso".