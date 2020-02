Aguas de Huelva y el Ayuntamiento acercan a las familias sin recursos todas las posibilidades para garantizar el suministro

Todas las familias onubenses con dificultades o sin recursos tienen garantizado el suministro de agua gracias a los programas de bonificación de Aguas de Huelva, las ayudas de los servicios sociales y la garantía del mínimo vital. Sin embargo, no todas esas personas tienen acceso a la información necesario para obtener esas ayudas.

Para cubrir esa brecha informativa nace el programa '¿Hablemos? Conectando historias de vida a través del agua', que pretende acercar la información creando un diálogo abierto con esa población vulnerable. Aguas de Huelva y el Ayuntamiento se acercarán a esas familias y colectivos para conocer directamente y de primera mano su situación mediante un diálogo directo.

Como lo ha definido la primera teniente de alcaldía onubense, María Villadeamigo, se trata de "hablar y escuchar para que toda la sociedad conozca nuestros productos, todas las herramientos que existen para ayudar a quien lo necesite y que los ciudadanos que no puedan pagar el agua sepan que existen fórmulas para ayudarles". Además, junto a otros colectivos "vamos a compartir y repartir ideas para que nos digan qué necesitan y nosotros podamos responder". La realidad es que "viene mucha gente que desconoce que hay tarifas, ventajas y herramientas para atender us necesidades". Se trata por lo tanto de "ir más allá mediante una escucha activa y que los ciudadanos conozcan las alternativas".

La directora gerente de Aguas de Huelva, Isabel Butrón, ha destacado que se trata de un proyecto "en el que llevamos mucho tiempo trabajado" porque "nos debemos a las personas, con el objetivo común de lograr el fin de la pobreza y que el agua y el saneamiento lleguen a todos". En Huelva "nadie se va a quedar sin agua por no poder pagarla". Para ello ya existen mecanismos, aunque "es algo que no llega a toda la ciudadanía y con este proyecto lo que intentamos es llegar a todos para no dejar a nadie atrás". Para lograrlo "nos vamos a desplazar a todos los sitios para explicar qué es lo que tenemos y las personas puedan conocer realmente las posibilidades existentes".

Actualmente hay alrededor de mil familias y unas 7.000 facturas bonificadas, según ha explicado el director de clientes de Aguas de Huelva, José Alejandro Fernández. La concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido, ha añadido que actualmente existe una problemática grave con "los que llegan cuando ya les han cortado el agua y desconocen que podía evitarlo". Para paliarlo "se aplicará un tratamiento individual para analizar cada caso con criterios de renta".