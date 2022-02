Aeropuerto: La pista para el despegue de Huelva hacia el exterior

La demanda de infraestructuras para Huelva se sustenta en gran medida en el agravio que sufren los onubenses respecto a otros territorios de España. Ésta es provincia costera y fronteriza y no tiene tren de alta velocidad, como sí tienen el resto. Pero tampoco cuenta con aeropuerto. Sólo en Lugo, en Galicia, hay otra costa a la que no se puede llegar directamente en avión. Sí en el resto de provincias españolas. Y así, por más que Huelva encuentre dos aeródromos en un radio de 120 kilómetros, esa distancia se convierte en una desventaja ante la elección de pasajeros que buscan una escapada turística que no tenga muchas complicaciones. Y tomar un autobús lanzadera o un coche de alquiler y hacerse una hora de coche hasta llegar al hotel onubense es una complicación para la mayoría, advierten los empresarios del sector turístico. Y prefieren quedarse en el Algarve o en Sevilla, incluso en la costa gaditana, a través de Jerez, por más que en Huelva encuentren grandes playas y una gastronomía inigualable. Insisten los hoteleros: hay inconvenientes que pesan más que las ventajas.

Hace casi 20 años que se lanzó desde la Diputación y la Cámara de Comercio el proyecto del aeropuerto Cristóbal Colón. Primero, con ese impulso liderado por la Administración, aunque posteriormente dejado completamente en manos privadas.

En 2015 tomó el control del accionariado una empresa onubense, dejando la participación de la Diputación a una cuota minoritaria para favorecer la transición y un desarrollo correcto del proyecto por el bien del interés general de la provincia. Pero en marzo de 2019 se completó el proceso y ya quedó completamente en manos empresariales.

Desde entonces el aeropuerto Cristóbal Colón es 100% privado. Después de décadas de críticas a la inversión pública en infraestructuras de este tipo que no terminaron alcanzando el desarrollo esperado, en Huelva se eliminó cualquier tipo de trabas en este sentido. Nada que impida que Aviación Civil termine dando su autorización para que pueda abrir un nuevo aeródromo en España, en la provincia onubense.

Una vez dado ese paso en el accionariado, la tramitación ha ido cumpliendo estos tres años una serie de hitos necesarios para llegar al fin deseado a su paso por el Ministerio de Transporte.

Por un lado, el visto bueno definitivo al Plan Director del aeropuerto, documento base del proyecto que ha sido modificado en los últimos años para adaptarse a los requerimientos ministeriales. También el ISA, el Informe de Sostenibilidad Ambiental, que ha pasado también el trámite con éxito. Y ahora se trata de cerrar el informe de viabilidad, adaptándose en estos momentos a los escenarios más conservadores, que aseguren que, aun en manos privadas, el aeropuerto en Huelva no será nunca un fracaso como sí ha ocurrido en otros lugares.

Para el éxito onubense se cuenta a favor con un diseño muy realista, sin grandes pretensiones y contemplando en todo momento la demanda que tendrá. Influye en ello la apuesta que se está realizando desde el sector turístico, con grandes empresas que tienen inversiones condicionadas a que se pueda contar con un aeródromo en la provincia en los próximos años.

Otro sustento para el proyecto es el impacto que tendrá en el sector agrícola onubense, con exportadores hortofrutícolas que ven en esta infraestructura propia una vía de salida rápida para colocar sus productos frescos con más celeridad que nunca casi en cualquier punto del mundo.

Incluso se baraja una aplicación innovadora que podría dotar de una singularidad muy especial al Cristóbal Colón dentro del sistema aeroportuario español.

Hasta que pueda ser una realidad, por más que ahora parezca más cercana, esta infraestructura sigue engrosando la lista de necesidades en Huelva. Sólo será necesaria la inversión de alrededor de 100 millones de euros, inferior a la de otras infraestructuras de comunicación y, además, aquí de capital privado. Se estima un tráfico anual en torno a los 900.000 pasajeros, para llegar a 1,5 millones a largo plazo, insuficientes para ser una molestia para Sevilla o Faro. No hay inconvenientes y sí muchas ventajas. Esta vez debe salir adelante.