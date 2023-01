Adoptan en 2022 a más de 120 perros y 12 gatos en el Centro de Atención y Acogida de Animales de Huelva

El Centro de Atención y Acogida de Animales del Ayuntamiento de Huelva que está situado en La Ribera ha registrado la adopción de un total de 124 perros y doce gatos durante el pasado año. Asimismo, en este periodo de tiempo se ha contado con la colaboración de familias onubenses que se han ofrecido como casas de acogida temporales para 42 perros y ocho gatos, animales que se entregan en perfecto estado de salud, desparasitados, con las vacunas necesarias y con microchip.

Al respecto, la concejala de Hábitat Urbano e Infraestructuras, Esther Cumbrera, ha querido poner en valor “la importancia de la colaboración y solidaridad ciudadana para lograr que los animales de compañía que acogemos y atendemos en nuestras instalaciones municipales tengan la oportunidad de salir del centro y comenzar una nueva vida en el seno de familias que los quieran, los cuiden y los protejan, recibiendo el cariño que necesitan”.

En este sentido, Cumbrera ha indicado que “nuestra prioridad es promover la adopción de estos animales y que las personas que estén interesadas puedan ir a conocerlas personalmente al centro, que está abierto al público de lunes a jueves por las mañanas y también las tardes de 16:00 a 18:00”. No obstante, las adopciones no se llevan a cabo in situ, sino a posteriori, para culminar este procedimiento de la forma más adecuada.

A su vez, con el fin de contribuir a esta causa, el Ayuntamiento y la empresa Athisa han abierto un perfil público en redes sociales como Facebook e Instagram, que puede encontrarse bajo el nombre de Caphuelva. También se dispone de una página web oficial, www.centromunicipaldeacogidadeanimalesdehuelva.com, donde se irán publicando de forma continuada las entradas y salidas de los animales albergados.

En este marco, hay que indicar que durante 2022 han entrado en el centro un total de 255 perros y 138 felinos, la mayor parte de ellos encontrados en la vía pública y sin identificación. Muchos de estos gatos pertenecen a colonias y son esterilizados, para posteriormente ser devueltos a su hábitat.

Así, el principal motivo de recogida de animales en la ciudad y posterior traslado a las instalaciones de La Ribera viene siendo el abandono de los mismos. En un menor porcentaje la entrega de perros, que ha sido de 43, y de gatos, que en este caso solo ha sido uno, la llevan a cabo los propios propietarios por la imposibilidad de atenderlos, mientras que el número restante de animales que llega al centro se debe a situaciones de desahucios y a causa de la retirada del animal al propietario por parte de la Policía Local, debido a un incumplimiento de las leyes vigentes en cuanto a la tenencia de los mismos.

A lo largo de estos doce meses han salido de las instalaciones municipales un total de 201 animales, la mayoría de ellos han sido cedidos a asociaciones de defensa animal para ser acogidos y optar a adopciones posteriores. La prioridad del Ayuntamiento es por tanto lograr la correcta convivencia en la ciudad y garantizar tanto la salud y derechos de los ciudadanos como el cumplimiento de las obligaciones que adquieren las personas que se encuentran en posesión de un animal, velando también por la seguridad de los animales de compañía.

En cuanto al procedimiento que lleva a cabo el Consistorio tras la retirada de un animal en la capital por el Servicio de Control Animal, cabe indicar que, en primer lugar, es atendido por el equipo veterinario del centro y, según su estado sanitario, pasa al servicio de adopción o a observación veterinaria durante un mínimo de 10 días, dando cumplimiento de lo establecido a tal efecto en la Ley de Protección Animal.

Finalmente, hay que indicar la gran apuesta realizada por el actual equipo de Gobierno por mejorar este centro de Atención y Acogida de Animales, modernizándolo y dotándolo de los servicios y recursos necesarios para lograr un mayor esparcimiento y una mejor calidad de vida de los animales que allí se encuentran. Un espacio donde una de las primeras iniciativas fue instaurar el sacrificio cero, por lo que durante los últimos años no se ha sacrificado ni un solo animal.