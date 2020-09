Adelante pide a la Junta de Andalucía la contratación de "más rastreadores" para el control de brotes

Adelante Andalucía ha pedido este viernes a la Junta un "aumento" en el número de rastreadores que están haciendo su trabajo en la provincia de Huelva, "que en estos momentos asciende a diez profesionales”, repartidos en dos call center en el distrito sanitario Condado-Campiña y en el de Huelva-Costa.

“Esta situación hace que el personal sanitario de Atención Primaria siga asumiendo labores de rastreo, más sus funciones habituales con los pacientes, lo que repercute en un claro detrimento de estas”, ha subrayado González, que insiste en “hacer las cosas bien, lo que implica contratar y formar a personal sanitario para esta función, y no esperar a que haya nuevos brotes para luego actuar”.

Actualmente, hay cuatro brotes activos en Huelva, y “si bien estamos en una tasa baja” de propagación del virus, las cifras hablan de “un incremento en el número de positivos”, por lo que “es fundamental que, al menos, empiecen a trabajar los seis profesionales que la Junta decía que iba a contratar para esta función”, sobre los que la diputada se pregunta “dónde están”.

“En nuestra provincia la situación parte además de una clara desventaja”, porque el personal sanitario “prefiere irse a otras comunidades autónomas, donde les ofrecen mejores condiciones laborales, con un mejor contrato y por más duración”. Incluso, en otras provincias de la comunidad la ratio enfermera-paciente es más alta, mientras que en Huelva “tenemos una de las ratios más bajas”, ha explicado, siendo del 3,2 y 3,5 según datos de 2018 de Satse, mientras que la media en Andalucía es de 4,13 por 1.000 habitantes, tal y como informan desde el Colegio de Enfermería. Asimismo, en España hablamos de una media de 5,3 y en Europa de 8,8 por 1.000 habitantes, “lo que da cuenta de la poca importancia que se le da a la Sanidad en nuestra provincia”, ha lamentado.

A estas circunstancias hay que unir la nueva figura de coordinadora Covid escolar, "función asumida por el personal ya contratado". Así, "entre la escasez de rastreadores y la llegada con cuentagotas de personal de refuerzo para descargar al ya existente de las nuevas labores", la situación se traduce en “un desbordamiento tanto para los trabajos de rastreo, que son fundamentales para atajar la pandemia, como para la asistencia en Atención Primaria, un servicio básico que está cada día más debilitado”.

“Los pacientes están enfadados, y con razón”, afirma González, ya que “la puerta de entrada al sistema sanitario público andaluz está tan débil que la ciudadanía está preocupada porque no pueden atender sus demandas de forma adecuada, demandas que se refieren a la salud, que no es tema baladí”. Ahora mismo, la presión asistencial no es alta en Huelva, tal y como confirman los propios sindicatos, pero “la invisibilidad de la Atención Primaria está llevando a una muy mala calidad de los servicios sanitarios en los centros de salud”.

Así, la parlamentaria de Adelante ha insistido en contratar a profesionales para rastreo y también para coordinación escolar, tanto para controlar mejor los positivos de coronavirus y atajar el número de casos, así como para que el resto de funciones sea asumido por los profesionales “en condiciones dignas, lo que permitirá dar un servicio sanitario de calidad”.