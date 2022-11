La Academia de Ciencias, Artes y Letras inaugura el curso académico 2022-2023

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva inaugurará el curso académico 2022-2023 el próximo viernes día 11 de noviembre en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, en un acto en el que tomará posesión el nuevo académico correspondiente, José María Vega Piqueres.

Piqueres pronunciará el discurso de ingreso 'Alimentación en tiempos de pandemia', que será respondido por el miembro de número de la Academia Juan Manuel Campos Carrasco.

El profesor e investigador Vega Piqueres nació en 1946 en Villanueva de la Serena (Badajoz), de donde es hijo predilecto. Profesor Emérito de la Universidad de Sevilla, es biólogo molecular, experto en Biotecnología de Microalgas y de Alimentos y cuenta con más de 50 años de dedicación a la docencia e investigación universitaria.

Amplió sus estudios durante año y medio en la Universidad de Virginia, durante dos años en Duke University (Carolina del Norte) y durante cuatro meses en la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Fue miembro del Management Committee de la Acción COST 829 de la Unión Europea sobre 'Fundamental, Agronomical and Environmental aspects of Sulfur Nutrition and Assimilation in Plants' (1996-2003); miembro del Comité Científico del ‘European Nitrate and Ammonia Assimilation Group’ (ENAAG) (2001-2005); y editor asociado de la revista Phycological Research (Sociedad Japonesa de Phycología) entre 2017-2020.

Durante cinco años perteneció al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tras su reincorporación a la Universidad de Sevilla, fue profesor de Bioquímica en las Facultades de Biología, Farmacia y Química. También ha enseñado Biología y Biotecnología de Alimentos. Fue vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla durante diez años; promotor de los Servicios Centrales de Investigación y también del Primer Plan Propio de Investigación de la mencionada Universidad; y dirigió la puesta en marcha del Centro Nacional de Aceleradores de Cartuja en Sevilla.

El nuevo miembro de la Academia ha sido investigador principal de trece proyectos de investigación nacionales y uno de ámbito europeo, obtenidos en foros competitivos; y autor de 164 artículos de investigación publicados en revistas científicas y libros, 240 comunicaciones a Congresos de su especialidad y 13 libros científicos. Cuenta con un coeficiente de Hirch (índice h) de 43 y ha dirigido, solo o en colaboración, 23 tesis doctorales. Es Premio FAMA de la Universidad de Sevilla por su investigación de excelencia.