Absuelto un guardia civil onubense acusado en Algeciras de revelación de secretos

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Huelva han conseguido que la Audiencia Provincial de Algeciras absuelva a un agente acusado de un delito de revelación de secretos.

Según la AUGC, pese a que la Fiscalía insistía en la imputación, "la sentencia de la Audiencia deja claro que no existe prueba alguna de que el acusado obtuviera ningún dato personal ni que por su actuación se hubiera visto afectado el interés general". De este modo, la resolución de la Sala establece que no cabe sino la absolución del delito de revelación de secretos, al tiempo que anula algunas de las grabaciones expuestas en el proceso, dado que no se ajustaron a la legalidad.

El trabajo del letrado Juan Rodríguez, de los servicios jurídicos de AUGC Huelva, ha servido para que este guardia civil sea "repuesto de cualquier daño que se le pudiera haber causado, pérdida de emolumentos, archivos de expedientes disciplinarios o cualquier otro, suspensión cautelar que se dictara en relación a la imputación del delito del que ha sido absuelto, al no estar acreditado ni probado los hechos".

AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humano.