El músico y compositor Abel Moreno obtiene el Premio Ana Vives Casas

El jurado de los Premios Onubenses del Año, certamen que organiza el periódico Huelva Información, decidió conceder el Premio Ana Vives Casas al músico y compositor Abel Moreno, un galardón que recibirá este martes en la gala, que se celebrará, a partir de las ocho de la tarde, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva, ubicada en la Plaza de la Merced. "Para mí es un honor muy grande porque yo me siento muy de Huelva, muy onubense, y muy marocho, de Encinasola, de la Sierra", manifiesta Moreno.

Entre sus últimos trabajos se encuentra una marcha para la Semana Santa de Murcia, que estrenará el próximo día 20, un encargo del Consejo de Cofradías. También está terminando otra para la Semana Santa de Guadalajara y tiene proyectado dar un concierto en las cuevas de Covadonga, en Asturias. El músico y compositor de Encinasola mantiene una apretada agenda.

A lo largo de su trayectoria como compositor ha realizado unas 500 piezas musicales, entre las cuales se encuentran más de 200 marchas procesionales, a las que se unen unos 90 pasodobles así como composiciones militares y piezas de otros géneros. Indica que "me gustan todas, en todas he puesto mi buena intención y mi cariño pero, sin duda, la más reconocida a nivel mundial es La Madrugá, que es la que más reconocimiento me está dando".

Explica que La Madrugá es la pieza que más le costó componer, la que le llevó más tiempo, porque tiene temas musicales distintos para cada una de las cofradías que hacen estación de penitencia esa noche en la capital hispalense, luego había que enlazarlos correctamente "y darle un giro lógico".

Sus composiciones se caracterizan por la sencillez, "escribo para bandas de música y quiero que sean composiciones que sirvan para una banda profesional y para una banda amateur". Comenta que "me escriben directores de bandas con niños y me dicen que mis marchas las pueden tocar y eso a mí me alegra mucho, entonces yo procuro que sean sencillas de interpretar". En cuanto a la forma de instrumentar todas sus piezas suenan a Abel Moreno.

El músico apunta que "he trabajado el pasodoble en general, el pasodoble torero, la marcha militar y otras obras pero lo que más he compuesto son marchas procesionales. El género con el que más a gusto me he encontrado es con la marcha procesional".

Moreno también es autor de la música del Himno de Huelva, que tiene letra de Francisco Garfias. Señala que "la letra me gustó mucho, es una letra muy bonita, de un gran poeta, y la música procuré que fuera lo más alegre posible. Vino a mi recuerdo, porque voy todos los años al Rocío a ver entrar la Hermandad de Huelva, lo de Huelva, Huelva, Huelva... y pensé esto lo tengo que reflejar en el Himno de Huelva y por ese camino fui".

El músico y compositor cuenta con muchos premios y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Huelva, que concede el Ayuntamiento de la capital onubense, y la Medalla de la Provincia, que otorga la Diputación Provincial de Huelva.