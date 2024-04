El AVE Sevilla-Huelva-Faro queda proyectado para 2050 tras la aprobación de la Red Transeuropea de Transportes en el Parlamento Europeo

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el acuerdo provisional alcanzado entre el Parlamento y el Consejo de la UE que deja proyectado el AVE Sevilla-Huelva-Faro para 2050. La votación ha salido adelante con 565 votos a favor, 37 en contra y 29 abstenciones. Será oficial cuando el Consejo también confirme el pacto.

De esta forma, Europa ya tiene nuevas directrices para culminar en 2030 la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) que incluye carreteras, ferrocarriles, puentes y túneles transfronterizos, abarcando los corredores Mediterráneo y Atlántico.

El objetivo de este plan es que los principales proyectos de la red básica de la RTE-T estén finalizados antes de que termine 2030 con el fin de contar con un despliegue de infraestructura amplio para finales de 2050, fecha en la que queda el AVE Sevilla-Huelva-Faro, en el que se contemplará para acelerar plazos una fecha objetivo intermedia de 2040.

El texto aprobado también prevé que los trenes de pasajeros que circulen por la red básica lo hagan a una velocidad mínima de 160 kilómetros por hora y los de mercancías de 100 kilómetros por hora en 2030, entrando aquí Huelva, y que los cruces transfronterizos se completen en menos de 25 minutos desde 2030.

La negociadora jefa del texto en la Eurocámara, la española Isabel García Muñoz (PSOE), subrayó en un comunicado que las directrices adoptadas aportarán "una mejora de la conectividad entre territorios y personas, haciéndola más sostenible y de más calidad, y promoviendo el crecimiento y el empleo en toda Europa".

"También hemos incorporado los enlaces de Zaragoza-Tardienta y Zaragoza-Lleida-Tarragona al Corredor Mediterráneo de mercancías, y los enlaces de Santiago-Ourense en el Corredor Atlántico de pasajeros y el Santiago-Vigo-Ourense en el Corredor Atlántico de mercancías", señaló García Muñoz.

Voto en contra del PP, VOX y Unidas Podemos de España

El PP ha justificado su negativa al plan alegando que "perjudica" a España y no tiene en cuenta las enmiendas populares para "vertebrar las necesidades de infraestructura de España". "La Presidencia española tenía otras prioridades y no ha logrado alcanzar el objetivo de mantener la posición alcanzada por el Parlamento Europeo tan importante y necesaria para España", ha afeado el eurodiputado del PP, Pablo Arias, que subraya que el plan no impulsa tramos como Granada-Motril, el tramo Sevilla-Huelva-Faro o la reapertura de la Ruta de la Plata para mercancías y pasajeros.

A su juicio, la Presidencia española "ha primado de nuevo vender una foto por haber alcanzado un mal acuerdo", afirmando que la intención es "vender la Presidencia Española como éxito, cuando sabemos ha sido un fracaso".

"Una vez más, el PP se posiciona en contra de un acuerdo que es positivo y prioritario para los intereses de España", ha criticado la parlamentaria socialista, Isabel García Muñoz, quien ha defendido que el plan servirá para ejecutar a tiempo las conexiones con Francia algo "imprescindible para que el resto de la red de transporte española funcione a su máximo potencial". "No se entiende que el PP español haya votado en contra de los intereses de nuestro país", ha defendido la eurodiputada.

Desde las filas de IU explican a Europa Press que el plan pese a fomentar el transporte ferroviario supone "reforzar la liberalización en el sector y priorizar desde las instituciones europeas grandes infraestructuras utilizando fondos que deberían ir destinados a objetivos de cohesión más necesarios". Así señalan la falta de conexiones de regiones como Extremadura o la falta de inversión en trenes de cercanía o de media distancia.