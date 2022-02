AUGC denuncia la utilización "irregular" de la jornada laboral a los Guardias Civiles en algunos puestos de la provincia

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Huelva presentó un escrito "ante los mandos correspondientes de Valverde del Camino y Moguer", por lo que considera un nombramiento del servicio de forma "irregular, contraria al espíritu de la norma de la Jornada laboral y a las Directivas Europeas, con tripletes encubiertos, que no se ajustan a la legalidad, servicios de 14:00 a 22:00, de 6:00 a 10:00, y de 22:00 a 6:00". Pone como ejemplo "en el Puesto de Puebla de Guzmán, sin respetar el descanso diario de 11 horas y nombrando servicio de menos de 5 horas para justificar el siguiente descanso".

AUGC denuncia que se hace así para encubrir lo que se denomina triplete. La Directiva Europea estableció que las horas de descanso diario deben ser de un mínimo 11 horas. En lugar de utilizar de forma adecuada este descanso, lo que hace es "nombrar descansos de 8 horas y luego de 11 horas, no obligando a los Jefes de Unidad a justificar individualmente y en cada caso, los motivos por los que no se puede descansar 11 horas, diarias, que no son otros que la conciliación familiar". Esto debe ser pedido por el guardia, y circunstancias sobrevenidas o especiales, que "no se dan en la inmensa mayoría de los casos".

Cuando el guardia pide que se le respete el descanso diario "puede ocurrir como en el puesto de Punta Umbría, que a un agente se le nombran servicios de 6 horas, de 7, de 6:30 e incluso servicio nocturno desde las 0:00 a 8:00. Se le ha cambiado el cuadrante tres veces, así de esta forma, aquellos que estén pensado en pedirlo no lo harán si el cuadrante es mucho peor, con el descanso diario establecido por norma europea, que con los tripletes encubiertos de la Guardia Civil".

El servicio dice la norma que debe ser nombrado con "equidad". En el caso de Punta Umbría coincide con quien "denunció a este guardia en el Juzgado Militar y se archivó la denuncia, que abrió varios expedientes". AUGC Huelva considera que "cualquiera que tenga una idea de nombrar el servicio en una unidad podrá observar que realizar servicio de 14:00 a 22:00, de 9:00 a 13:00 y otra vez de 14:00 a 22:00 y de 8:00 a 14:00, es mucho peor y fastidia más, que si se nombra servicio de 6:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00 y de 6:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00, mientras que con el primero no pueden cubrirse los servicios, con el segundo si está, cubierta la atención al ciudadano las 24 horas al día".