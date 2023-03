AUGC Huelva denuncia "la plantilla deficitaria de guardias civiles" en Huelva

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva reclama que de las vacantes anunciadas para todas las Comandancias, Huelva solo ha recibido 29 guardias civiles de los 64 que se han hecho públicos por la Subdelegación de Gobierno y la Comandancia de Huelva. Según han anunciado la plantilla en la provincia es deficitaria y por consiguiente el servicio que se presta al ciudadano se ve mermado.

En el último movimiento, afirman que "se han marchado a otras comandancias 15 guardias civiles, que han cambiado de destino dentro de Huelva a los distintos puestos de la provincia. Pero que ya estaban destinados en la Comandancia de Huelva 20 guardias civiles, por lo que, la suma total de los guardias que han llegado nuevos y que supuestamente va a aumentar la plantilla son solo 29. Teniendo en cuenta que en el año 2022, llegaron a la Comandancia de Huelva 48 guardias civiles en práctica menos, las cuentas no salen, se ha disminuido la plantilla en casi 20 guardias civiles en relación al año 2022".

"Si a esto sumamos que en años anteriores se marcharon más guardias de los que vinieron por ejemplo en el año 2020, 45 efectivos hubo menos de seguridad ciudadana, este es el triste balance resultante de la diferencia entre los agentes que han llegado a sus nuevos destinos en la provincia y los que se han marchado en los últimos años", han añadido desde la asociación.

AUGC Huelva ha continuado "a pesar de los destinos publicados siguen existiendo más de un centenar de vacantes sin cubrir en la provincia, aunque se cubrieran todas ellas, sería necesario incrementar aún más el catálogo de puestos de trabajo de esta provincia".

Además, han proseguido "ese déficit de plantilla redunda inevitablemente en un peor servicio a la población y afecta a la seguridad ciudadana. A pesar de los esfuerzos, de los guardias civiles para intentar paliar las carencias de personal con su profesionalidad y compromiso, lo cierto es que los datos estadísticos demuestran que cuanto menores son las plantillas policiales mayores son los índices de criminalidad".

Para paliar en lo posible esta falta de efectivos, "se está poniendo en riesgo la seguridad de los agentes que se tienen que trasladar en solitario desde una localidad a otra, en horarios nocturnos en algunas ocasiones a distancias de más de una hora como ha ocurrido en la Sierra de Huelva, entre Jabugo y Cala para formar una patrulla para casi toda la sierra, con el consiguiente peligro de agresión, accidente, etc, para los guardias civiles que se trasladan en solitario", denuncia el colectivo.

"A la vista de que no llegan ni van a llegar los recursos humanos necesarios, la única solución posible es la que AUGC lleva mucho tiempo reclamando incluso en el Congreso de los Diputados, la reorganización territorial y funcional de las unidades de la Guardia Civil, así como la configuración de un nuevo modelo policial", han sentenciado.

"Al menos los ciudadanos deben tener conocimiento que, si la Guardia Civil tarda en llegar es porque no existen los suficientes efectivos para atender en las debidas condiciones a todas las poblaciones y que no son tantos los guardias civiles que llegan nuevo a la provincia que seguimos como el mismo problema de falta de agentes que antes". Finalmente, desde AUGC, aseguran que "no existe a juicio de AUGC, ningún refuerzo considerable si atendemos a los años anteriores y a los verdaderos cambios que se han producido, dentro de la Comandancia".