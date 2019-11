La productora andaluza Marta Velasco recibió ayer, en el marco del Festival de Cine, un Premio Luz que supone un repaso a una trayectoria que rebosa cine. Si bien es cierto que su oficio, de innumerables altibajos, tiene ese carácter de profesión solitaria, Velasco ha sabido rodearse de un ejército con el que trabaja para sacar adelante el mayor número de películas en Andalucía.

Hoy se estrena Intemperie en 150 salas, pero ya has podido leer las primeras críticas, ¿qué tal las primeras impresiones?

- Las críticas están siendo muy positivas. De hecho, acabo de leer a Carlos Boyero que acaba de escribir que es una de las mejores películas del año. Estoy impaciente por la opinión del público. Espero que se queden con el mismo sabor de boca que nosotros al terminarla.

Con estos primeros mensajes, la ilusión se dispara, ¿no?

- Claro. Con las primeras reacciones la ilusión crece, pero el equipo está muy nervioso por ver qué opina el público que va al cine, porque al final son ellos quiénes hacen la película.

Parece que ir al cine se está convirtiendo más en una novedad que en algo corriente.

- A España le encanta el cine, pero estamos en una época de cambio, como suele ser habitual después de las crisis. Con la entrada de las plataformas como Netflix o HBO la gente tiene la cinta en el propio móvil y acude menos a las salas, si bien es cierto que este tipo de público suele ser el más joven. Eso sí, las plataformas nos han ayudado a acabar con parte de la piratería, que queda como un problema ya lejano.

Aunque las salas seguirán teniendo ese toque mágico que una plataforma no te puede dar.

- Sin duda. Para mía ir a una sala de cines con las luces apagadas crea una sensación que ningún otra plataforma puede lograr. Sin embargo, las salas se han quedado para la gente de mayor edad o para los aficionados acérrimos de las películas, pues las plataformas suelen triunfar en la juventud por el carácter inmediato que ofrecen.

¿Son otra ventana importante para las películas los festivales?

- Efectivamente. Es primordial presentar películas en certámenes puesto que es posible que si fueran directamente a salas no tendrían tanta acogida. Un festival te da posicionamiento y un aval por los profesionales del sector que están en él, por lo que puede hacer que luego la distribución en salas sea mucho más fluida y con una acogida mayor de la esperada.

Además permiten estrechar lazos con otras culturas.

- Por eso es importante el Iberoamericano. Avalan su enorme calidad los 45 años que tiene y sin él no sería posible recibir tantas obras desde el otro lado del Atlántico. Crea un punto de conexión muy importante con la cultura Iberoamericana.

Cuando vas a los festivales, ¿tiene tiempo para compartir experiencias con otros cineastas?

- Bastante. De hecho es uno de los puntos fuertes de los certámenes y así lo evidencia el hecho de que hayamos podido tener reuniones en festivales que han terminado en proyectos con una base sólida. Además, es positivo porque cuando converso con personas de otro continente soy consciente de que con el cine queremos expresar los mismos sentimientos.

¿Es difícil hacer cine en España?

- Es bastante complicado por la escasa aportación económica. Estamos en una situación en la que a nivel nacional tan solo se destinan 35 millones de euros para esto, una cantidad muy reducida si la comparas con otros países como Francia, Portugal o Italia. Además, para acceder a esa financiación pública tienes que tener un mínimo de un 50% ya financiado desde entidades privadas, por lo que la complejidad es mayor. Es fundamental hacer ver que esta industria puede hacer ganar mucho dinero si se invierte en guión y desarrollo.

Cuando se decide a producir, ¿qué hace que se decante por un proyecto?

- Es fundamental el guión. He tenido guiones de gente reconocida que luego no me han transmitido y por eso no me he embarcado en el proyecto. Ahora bien, también influye el autor de la historia o el director, pues sabes que el guión se plasmará de un modo mejor en la pantalla y el riesgo disminuye.

Y, ¿en qué le cautivó Intemperie?

- Primeramente he de decir que conocía la novela, por lo que ya había mucho terreno ganado. Sin embargo, lo que me hizo decidirme fue la dirección y que los derechos hubieran sido adquiridos por una gran productora como es Morena Films.

¿Cómo valora el ámbito del que se ocupa en una película?

- La producción es un camino de altibajos en el que estamos muy solos. Un día te encuentras síes y al siguiente noes y hay que saber lidiar con ello. Con una película en España podemos estar dos años desde que comenzamos la preproducción hasta la promoción y el marketing, por lo que cuando llegamos al final la ilusión por conocer reacciones es máxima.