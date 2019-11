La actriz catalana, Leticia Dolera, recibe esta noche el premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en la gala que dará el pistoletazo de salida a la 45º edición. Un premio que ha acogido con "mucha ilusión" y sobre todo por el nombre que tiene. "Cuando te dedicas al arte lo que intentas es aportar luz a rincones del alma donde a veces estamos a oscuras", ha explicado esta mañana la actriz en una rueda de prensa.

Leticia Dolera ha valorado el festival onubense como un "precursor" en los puentes que unen España con Iberoamerica, además que sirve "para enriquecer ambas industrias". La actriz ha confesado que estuvo en el festival hace unos 20 años, y todavía conoce poco de Huelva ya que llegó ayer tarde aunque "me comí unas gambas increíbles", aunque suene a tópico, como ella misma ha comentado.

Dolera tiene una amplia trayectoria en el mundo de la interpretación y la dirección, además que ha sido reconocida con numerosos premios. Uno de los más prestigiosos ha sido en el Festival de Cannes con su proyecto más reciente, la serie Vida perfecta. Aun así "sigue siendo difícil levantar un proyecto", ha reconocido Dolera. La actriz y directora ha lamentado que en los debates electorales "la cultura no se toca", y la verdad es que "la cultura nos ayuda a construir quienes queremos ser", así como a "reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos". En esta línea ha remarcado que "nos puede llegar a empobrecer como sociedad el hecho de que la cultura no ocupe un lugar importante en nuestra vidas", incluso ha sentenciado que "una sociedad que no tiene derecho a la cultura es mucho más fácil de manipular".