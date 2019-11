La actriz colombiana Juana Acosta aterriza por tercera vez en su vida en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, si bien en esta edición la connotación del momento es especial para ella. La artista recogió ayer en la gala de clausura en la Casa Colón el premio Ciudad de Huelva con el que el certamen ha querido homenajear una trayectoria que trenza un puente entre las culturas latina y española.

No es la primera vez que visita Huelva, pero sí la mas especial.

- Claro, a la tercera va la vencida. Estoy muy feliz por recibir un premio de un festival que respeto mucho por su capacidad para unir el cine latinoamericano con el español. Para los actores y cineastas el certamen fortalece la industria y da un espacio fundamental a un cine vibrante, unido, original y comprometido.

Un lazo de unión que también ha tendido usted con su filmografía.

- Es un juego de paralelismos realmente. Es el mismo puente que tuve que tender yo cuando me vine a España para apostar por la interpretación y, aunque me costó mucho hacerlo, el puente cada vez se ha hecho más solido desde que viniera de Colombia.

Un país donde ruedas de nuevo, ¿qué sentimientos le produce el regreso a Cali?

- Mucha felicidad porque vuelvo para trabajar de lo que siempre soñé. Concretamente es un proyecto con Imanol Uribe que se rueda entre Navarra y Cali, donde se harán los exteriores.

¿Qué tan importante es un festival para los que se dedican al cine?

- Es muy valioso. Creo que un iberoamericano como este nos indica que debemos darnos cuenta de que tenemos que mirarnos las dos culturas para contar historias juntas. De hecho, esto queda evidenciado en la cantidad de directores latinos que han trascendido fronteras. Además, son fundamentales para crear encuentros para hablar de lo que hacemos y para unir lazos entre la gente de habla hispana capaz de generar relatos que remueven conciencias.

¿Qué valoración hace del cine iberoamericano?

- Es un cine en auge. Como decía anteriormente, cada vez somos más conscientes de que se pueden contar historias muy buenas y para ello hay que creer en lo que hacemos. Para mí es un cine muy vivo y potente.

Pero no solo hace cine. Precisamente, ahora tiene un proyecto en Netflix.

- Efectivamente. En breves comenzaré una serie para la plataforma y estoy muy ilusionada porque es un género que me ha dado mucho oficio y experiencia. Además, en España el concepto de series está evolucionando a pasos agigantados y todo el mundo pone el ojo aquí.

Pero, ¿le enamora más el cine?

- Reconozco que me hice actriz por el cine, pero la televisión ha sido muy importante para mí. Ahora bien, del cine destaco las familias que se crean durante los meses que dura el rodaje, además de la preparación del personaje, ya que sabes su principio y su final, por lo que desde el principio trabajas para crear el arco del mismo y su evolución.

Para elegir un proyecto, ¿es ese personaje el que le hace aceptarlo?

- Es uno de los factores que me lleva a aceptar un papel, pero también necesito un buen guión. Para mí es necesario que la historia me atrape y me toque el corazón. Una vez que estos aspectos se cumplen, reviso otros como el director o los compañeros del reparto.

¿En qué genero se siente más cómoda?

- Le tengo más experiencia al drama, pero me encanta la comedia. Por ejemplo, disfruté mucho con mi papel de mujer alcohólica en Perfectos desconocidos. Ahora bien, tengo mucho camino por recorrer porque en comedia los procesos son más complejos que en el drama, puesto que se necesita una chispa para decir la frase en el momento preciso y que, a su vez, genere la risa. Por ejemplo, es un don que tienen actrices como Cristina Castaño, Malena Alterio o Alexandra Jiménez.

¿Qué reto quiere intentar en el cine?

- Sé que en algún momento dirigiré porque tengo la necesidad de ser la dueña de mi trabajo y de contar lo que yo quiera y cómo quiera. El trabajo del director es fascinante porque orquesta todos los ingredientes para que una historia transmita sin quedar coja.