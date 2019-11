Eliades Ochoa, de Cuba y para el mundo es la obra que cierra el ciclo de proyecciones relativas a la Sección Oficial de Largometrajes a Concurso. Se trata del primer largometraje de los directores Rubén Gómez y Cynthia Biestek, que ha querido estar presente en el Festival de Huelva para presentar este homenaje a uno de los grandes de la música cubana, quien es el protagonista de una cinta que también cuenta con la participación del oscarizado actor Benicio del Toro.

La película, según explicó la realizadora, “es un proyecto que he querido llevar a cabo porque soy una fanática de la música cubana y he ido muchas veces a Santiago de Cuba para disfrutarla. Por este motivo, consideré que era importante contar la historia de Eliades Ochoa, que comenzó tocando en la calle y ha conseguido ser conocido a nivel internacional”. En este aspecto, para Cynthia Biestek, “la cinta no sólo habla de Eliades Ochoa, puesto que también es el reflejo de la música tradicional cubana, donde se recoge ese lugar tan especial como es la Casa de la Trova”.

Al estreno de la película en Huelva, Cynthia Biestek llegó acompañada por buena parte del equipo del film, entre ellos, el propio protagonista, Eliades Ochoa; Grisel Sande, autora del libro Eliades Ochoa, de la Trova para el mundo, obra en la que se ha inspirado la película; así como su hija Évora Sande, que ha colaborado en la realización de la obra, especialmente en el ámbito musical.

En rueda de prensa, Eliades Ochoa se mostró ayer muy satisfecho de estar en Huelva y de que “se presente aquí este documental que está dando la vuelta al mundo. Y tengo que agradecerlo, porque, si no hubiera sido por los medios de comunicación, la música tradicional cubana estaría en el cajón del olvido y, afortunadamente, hoy en día es conocida internacionalmente”.

Ochoa, que, además actuará en directo la Gala de Clausura del Festival, comentó que, “aunque me siento el mismo campesino de siempre, agradezco a la vida que, vaya al país que vaya, la gente conozca la música tradicional cubana y ha sido gracias al trabajo de Buena Vista Club Social, porque, en caso contrario, estoy seguro que esas canciones habrían caído en el olvido”. Por todo, ha dicho, “estoy agradecido a la vida por permitirme ser embajador de mi país”.

Por su parte, Grisel Sande, autora del libro y esposa de Eliades, explicó cuál fue el proceso de realización de esta obra, que ha acabado convirtiéndose en un best seller. “Un libro que fue presentado por primera vez aquí en España, en Madrid, gracias a Manuel Ovalle, y desde aquí lo llevamos en 2009 a la Feria del Libro de Cuba”, comentó Grisel, que para la realización de esta publicación llevó a cabo una importante investigación, recogiendo, sobre todo, “el momento de grabación del disco de Buena Vista Club Social, por lo que fue todo un privilegio para mí”.

Por último, la hija de Eliades Ochoa, Évora Sande remarcó que “mi padre sigue con proyectos en el mundo de la música, porque es su auténtica pasión. Y así lo es desde que con los 3 años comenzó a tocar la guitarra, aprendiendo de forma autodidacta. No hay día que no esté con su guitarra, por lo que ya estamos trabajando en nuevos proyectos en los que seguirá investigando, por ejemplo, buscando la fusión con el flamenco”.

La coproducción Eliades Ochoa, de Cuba y para el mundo (Cuba, México, Francia y USA, 2019) es la ópera prima de los directores Cynthia Biestek y Rubén Gómez. Imágenes inéditas, material de archivo y entrevistas conforman este título que da a conocer detalles de la vida personal y la obra de uno de los artistas cubanos más reconocidos mundialmente, con escenas rodadas en Santiago de Chile, donde nació, y en otras partes del mundo para mostrar los lugares por donde ha pasado y su relación con otros artistas.