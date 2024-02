Así rezan desde Ávila a la Virgen del Rocío

La devoción y el sentimiento rociero no entienden de fronteras y el amor a la Virgen del Rocío puede surgir en cualquier momento, incluso sin pensarlo ni pretenderlo. Simplemente sucede y cuando eso pasa comienza a germinar una semilla que comienza a abrirse paso sin que nada lo pueda detener.

Eso es justo lo que está sucediendo en Ávila donde un grupo de rocieros está dando los primeros pasos para constituir la futura Hermandad del Rocío de Ávila. Medio centenar de personas conforma este grupo que el pasado fin de semana vivió uno de los grandes momentos de su corta historia como fue la celebración de la primera sabatina.

Pero todo comenzó hace menos de un año cuando Cristina Enríquez, que realiza en estos momentos las labres de secretaria, decidió, junto a José Manuel y Laura, dar el empujón definitivo para que este proyecto comenzara a andar. “Tras la celebración de la Romería del pasado año, comenzamos a hablar y fue ya en septiembre cuando lo iniciamos todo”, cuenta Cristina.

Lo primero que hicieron fue acudir al Obispado de Ávila para saber qué requisitos y qué pasos debían dar para poder constituirse como hermandad. Después buscaron una sede para sus cultos y la encontraron en la ermita de Nuestra Señora de las Vacas en la que el pasado sábado tuvo lugar la celebración de la Sabatina, en la que estuvieron acompañados por las hermandades de Segovia, Valladolid, Medina del Campo, San Sebastián de los Reyes o Collado Villalba.

Pero, ¿cómo surge el sentimiento rociero tan lejos de la aldea almonteña? En el caso de Laura, ella es de Madrid y sus padres fundaron la Hermandad del Rocío de Torrejón de Ardoz, por lo que ha vivido el fervor a la Blanca Paloma en su propia casa. El caso de Cristina es distinto. “Hace 11 años en un viaje que me llevó hasta El Rocío tuve la ocasión de asistir a la celebración de la Fiesta de la Luz (Candelaria) y no sé qué me pasó cuando entré en la ermita. Nunca me había pasado nada igual, es algo que hay que vivir y no se puede explicar con palabras, pero desde entonces siempre que puedo acudo a El Rocío”, explica.

Entre los objetivos a corto plazo que se plantean, al margen de constituirse como hermandad, está el de encontrar una sede canónica propia ya que muchos de los cultos coinciden con los que se celebran en honor a Nuestra Señora de las Vacas. Mientras tanto, este grupo de abulenses seguirá rezando con fervor a la Virgen del Rocío a casi 600 kilómetros de distancia.