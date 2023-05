¿Conoces la app para seguir el camino de las Hermandades de El Rocío a tiempo real?

El Rocío se digitaliza un año más con una versión actualizada y mejorada de la app Plan Romero 2023, con un diseño más intuitivo para el usuario ofreciendo una mayor precisión en la localización de las zonas de sesteo y pernocta de las hermandades. Se trata de una herramienta a través de la que conocer los movimientos diarios de las comitivas, obtener información sobre la ocupación de los caminos, la localización de las casas de hermandad en la aldea y diferentes servicios de transportes, convirtiéndola en la mejor aliada de los romeros durante los días de celebración.

Es una app gratuita de la Junta de Andalucía, disponible para teléfonos móviles y tabletas ya sean IOS o Android y sus usuarios pueden conocer toda la información relativa a itinerarios, horarios de pasos por enclaves estratégicos y datos útiles de las hermandades, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Esta geolocalización en tiempo real es posible gracias a la instalación de GPS que realiza el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en todos los simpecados de las filiales. De este modo, los usuarios podrán seguir el desplazamiento de las hermandades a través de los caminos y supone, de igual forma, una importante herramienta para los operativos que participan en el dispositivo a los que permite una rápida y fiable identificación del posicionamiento de las comitivas en caso de que se produzcan incidentes en un espacio geográfico singular como es el ámbito del Plan Romero.

Además, la aplicación ofrece una completa guía de topónimos elaborada por el GREA, en la que se recoge la nomenclatura de localizaciones significativas de los caminos por los que peregrinan las 127 filiales rocieras que discurren por las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. De esta forma, si un usuario lo necesita, puede incluir en la aplicación el topónimo que quiera localizar y la app le ofrecerá toda la información necesaria para llegar al lugar. También se ha incorporado la opción de búsquedas predefinidas.

Recomendaciones a la población

A través de la app, los usuarios pueden acceder también a las recomendaciones y consejos que se ofrecen desde el 112 para todas aquellas personas que realizan el camino, ya sea a caballo, a pie o con cualquier vehículo. El objetivo de estos consejos es lograr compatibilizar la celebración con la seguridad, el cuidado animal y el respeto al Medio Ambiente.

En este sentido, desde el 112 se recomienda en los desplazamientos con vehículos se circule a velocidad moderada y, si se conduce, no beber alcohol o tomar otras sustancias que alteren la conciencia. Si circula con vehículo, en los caminos hay que facilitar el paso a emergencia y no utilizarlo en el interior de la aldea, así como hay que aparcar en zonas habilitadas.

En cuanto a las medidas sanitarias, se recomienda beber agua de forma frecuente, evitar excesos en comida y bebida; en caso de ser enfermos crónicos o tener un tratamiento, deben llevar consigo la medicación adecuada, además, en el equipaje no debe faltar un pequeño botiquín con apósitos, analgésicos y repelente contra insectos. El calzado debe ser cómodo y adecuado para el terreno, así como la vestimenta y en ningún caso exponerse de forma prolongada al sol. Para ello, es aconsejable llevar la cabeza protegida, usar gafas de sol homologadas y cremas protectoras. Hay que extremar la higiene en la preparación de los alimentos y hay que evitar beber de fuentes o pozos no señalizados. Hay que utilizar sólo mayonesas o salsasenvasadas, y reservarlas siempre en frigorífico. Ante cualquier duda sobre el estado de los alimentos, mejor no consumirlos.

Para prevenir incendios, no se debe tirar colillas ni cualquier otro elemento como cohetes que pueda suponer riesgo de incendio. Si se produce un fuego, lo primero es avisar de inmediato al 112 y, si existe posibilidad, intentar apagarlo con un extintor, agua o tierra. Cabe recordar que el Gobierno andaluz ha adelantado el periodo de alto riesgo de incendios desde el martes 16 de mayo, debido al incremento de las temperaturas y a la ausencia de lluvias. Desde el 112 se insiste también en la necesidad de recoger la basura y no abandonar residuos fuera de los lugares habilitados para su recogida. A los animales, hay que ofrecerles una alimentación adecuada, atención veterinaria, descanso, procurarles higiene y tratarlos con respeto.

Si se transportan, debe hacerse en buenas condiciones higiénico-sanitarias, con espacio suficiente y bastante agua y comida. En ningún caso se debe someter a un animal a un esfuerzo excesivo, inapropiado ni abandonarlo. Ante cualquier emergencia, el principal consejo es llamar al 112 y dejarse guiar por las preguntas que realice el gestor que atenderá la llamada, lo más importante es indicar qué ocurre y dónde.