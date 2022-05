El Rocío cuelga el cartel de completo en el alquiler para la romería

Encontrar una casa para la romería de El Rocío en la aldea es misión imposible. A estas alturas ya se cuelga el cartel de completo en un escenario que está preparando la llegada de la Blanca Paloma, para vivir de nuevo una romería. Sin duda, la más esperada de los últimos años. La Covid suspendió dos años el encuentro de las filiales con la Virgen del Rocío en la aldea. También, el de las decenas de miles de personas que llegan hasta las puertas del santuario para postrarse ante la Reina de las Marismas. Son dos años desde que se quedó tiritando un ecosistema económico que vive entorno a la devoción de la Virgen. Dos años en los que el turismo no ha sido el mismo y la actividad de los comercios, tampoco. Al igual que el de la hostelería.

La Virgen del Rocío lo llena todo en este punto mariano de la geografía mundial. Y ahora, con el anuncio de su vuelta, Doñana vuelve a florecer. Y dormir entre esa primavera privilegiada ya tiene el listado de los huéspedes. Alquilar una casa para la romería es imposible. "Si hay alguna que se ha quedado vacía es porque el dueño ha pedido un precio muy alto, pero no por falta de demanda", explicó a Huelva Información el presidente de la asociación empresarial Cepyme Almonte, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Pedro Roldán.

Todo esto ocurre en la aldea. En el propio Almonte tampoco hay alquileres disponibles para la romería. "Puede haber algo anecdótico, pero no es normal". Así, cerca de la aldea, las miradas se dirigen a Matalascañas, donde "sí hay plazas hoteleras" y "muchas viviendas disponibles". Además, hay que sumar el servicio de autobuses que habrá durante la romería para que todos los núcleos estén más conectados que nunca. Será una semana donde todos los caminos lleven a la Virgen del Rocío. Pedro Roldán también recordó que es en Matalascañas donde duermen los efectivos de seguridad del Plan Aldea, los miles de guardia civiles, 061 y Protección Civil, que ocupan "hoteles enteros".

Es un año especial. Procesión por Almonte, traslado a la aldea y romería. Tres semanas consecutivas. Tres semanas donde todas las miradas serán para la Virgen del Rocío. Pero no por eso hay impacto alguno en incremento de alquileres. Y es que, como señaló Pedro Roldán, cuando se alquila una casa en la aldea para la romería son tres fines de semana consecutivos. Uno para prepararla, otro -romería-, y el siguiente para recoger y limpiar. De ahí, que cuando recogen los inquilinos las llaves para preparar el espacio coincide con el traslado de la Virgen desde Almonte hasta la aldea. "No se ha subido el precio por ser un año especial", es decir, no ha habido un incremento en el precio porque coincida el traslado. Ha habido un leve incremento pero "no es significativo", prácticamente "se han mantenido".

Ya solo queda esperar porque la organización está hecha. Y siempre será buena opción, donde seguirá la demanda, la de alojarse en los alrededores de la aldea. Huelva, y de manera más concreta Almonte, vivirá durante las próximas semanas la recepción de decenas de miles de personas. De peregrinos que vuelven para encontrarse con la Virgen del Rocío. Con ellos volverá a respirar un trocito de la provincia que ha estado dormido más de dos años.