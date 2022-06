Rocío 2022: Emigrantes y Huelva vuelven a la capital tras la Romería del Reencuentro

Regresan tras vivir una intensa romería las dos hermandades del rocío de la capital onubense, Emigrantes y Huelva. Realizaron el camino de vuelta acompañando a sus simpecados después de una estancia en la aldea almonteña marcada por emotivos momentos vividos junto a la Blanca Paloma. Para ello hubo que aguardar un periodo de dos años debido al coronavirus, tiempo que la Virgen del Rocío permaneció en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte hasta su traslado a la aldea el pasado 29 de mayo.

Las hermandades de Huelva y Emigrantes, junto al resto de las filiales, fueron protagonistas de lo que se ha denominado la romería del reencuentro. Tenían los romeros muchas ganas de reencontrarse con la Virgen del Rocío en la aldea y volver a disfrutar de una romería de carácter universal, cumpliendo así con una tradición que en cada familia rociera se va transmitiendo de generación en generación.

Jornadas de convivencia, de cante y baile, pero también de recogimiento y rezo ante la Blanca Paloma en esta romería que congregó a más de un millón de personas.

No pudieron ver a la imagen de la Patrona de Almonte pasar por delante de sus casas hermandad en la aldea el Lunes de Pentecostés, la rotura en el banco delantero izquierdo de las nuevas andas obligó a los almonteños a llevar de vuelta a la Blanca Paloma a la ermita sólo tres horas después del salto de la reja. No obstante, no faltó el esperado encuentro con la Virgen del Rocío, ya que fueron las hermandades las que llevaron sus simpecados ante Ella en el santuario.

Los momentos vividos fueron recordados por los romeros en el camino de retorno, que realizaron con la satisfacción de haber podido estar de nuevo en la aldea almonteña celebrando la romería.

Emigrantes fue la primera en entrar en Huelva en su camino de regreso, tras ella la Hermandad del Rocío de Huelva, ambas realizaron una parada en la Plaza de la Constitución ante el Ayuntamiento, donde fueron recibidas por el alcalde, Gabriel Cruz.

El sonido de la flauta y el tamboril fue sustituido a la llegada de las hermandades a la Plaza de la Constitución por sevillanas y pasodobles interpretados por la Banda Municipal de Música, que tocó la Salve cuando pasaron los simpecados. Desde la junta de gobierno de Emigrantes manifestaron al alcalde que "la vuelta bien" aunque "mucho calor". El hermano mayor, José Antonio Ortiz, se mostró muy emocionado cuando lo abrazó Cruz, que también habló con los peregrinos.

A las nueve y diez de la noche, tras pasar Emigrantes, llegó la comitiva de la Hermandad del Rocío de Huelva al Ayuntamiento. Su presidente, Juan Carlos Rubio, aseguró que estaban "encantados de volver", y trasladó un mensaje de la Virgen del Rocío: que toda la ciudad de Huelva y los onubenses "estamos protegidos bajo su manto".