Rocieros que alegaron contra tasas de carruajes en El Rocío creen que este año "no puede entrar en vigor" el cobro

Los rocieros pertenecientes a diferentes hermandades se habían unido para recoger firmas y presentar alegaciones a modificación de la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) para la regularización de la tracción animal en la aldea de El Rocío durante la romería y que recoge el pago de una tasa han señalado que "según la Ley de Bases de Régimen Local las normas locales no entran en vigor hasta que se haya publicado el texto el BOP y haya transcurrido un plazo de 15 días", por lo que el Ayuntamiento "no podría cobrarlas este año".

Así lo han indicado desde la plataforma Stop Ordenanza, que han apuntado que presentaron las alegaciones previstas junto con las firmas, pero que el Consistorio les dijo que el número recabado de rúbricas "no era representativo" ya que "lo entendían con una iniciativa legislativa popular, que no tiene ningún sentido", así como que "tampoco podíamos entrar a discutir la ordenanza completa" cuando presentaron las alegaciones "sino que lo tendríamos que haber hecho en el mes de enero".

Por ello, consideran que "se han acogido a cuestiones puramente formales para no entrar en el fondo de la cuestión, que es lo que pretendíamos", así como han recordado que la modificación fue aprobada definitivamente el pasado miércoles" pero entienden que "hasta que esta norma no entra en vigor hasta que no transcurran 15 desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)" por lo que "entraría en vigor realmente entre el 21 o 22 de mayo, cuando ha finalizado la romería".

Asimismo, han apuntado que "oficialmente en ningún sitio se habla del desarrollo de las cuantías, sino del registro de las matrículas", pero "la ordenanza no está en vigor", aunque "a pesar de ello, el Ayuntamiento lo ha mandado a las hermandades, que se lo han transmitido a los hermanos y estos están pagando", al tiempo que ha señalado que "la pasarela de pago tampoco es del Ayuntamiento".

En este punto, han insistido en que "legalmente no pueden cobrar" pero que "están haciendo la trampa de no decir nada del pago, sino que piden que se acrediten y se solicite la matrícula y todo a través de esta pasarela de pago", lo que consideran que es "hilar fino".

Finalmente, han afirmado que los miembros de esta plataforma que acuden con carruajes, en la que se encuentran personas de diversas hermandades, "no van a pagar este año", toda vez que ha apuntado que "una vez que la norma se publique se puede plantear un contencioso-administrativo", así como que "si llega una infracción a las personas que han decidido no pagarla este año, se puede recurrir en base a que la norma que le da cobijo o bien no estaba en vigor o bien no es legal", pero esto "ya tendría que ser a nivel individual".

Aprobación de la tasa de carruajes

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte aprobó el miércoles de manera definitiva la medida de regularización de la tracción animal en la aldea del Rocío durante la romería "tras completar todos los trámites administrativos correspondientes", de forma que las dos alegaciones presentadas se resolvieron negativamente.

Ya en el bando publicado hace unos días, con motivo de esta celebración, quedaba recogida la "necesidad" de que los carruajes dispongan de una matrícula identificativa, toda vez que la pasada semana el Ayuntamiento señaló que no se modificaría la tasa de estancia de bueyes durante la romería, por lo que seguirá siendo de 14 euros.

El Consistorio señaló que desde hace semanas, los propietarios de carruajes pueden solicitar el pase de circulación a través de una plataforma online, cumplimentando una serie de documentos, incluyendo seguro de responsabilidad civil, fotografías del carro y seguro del caballo, entre otros. Ahora, con la aprobación definitiva, cada solicitud será asignada con un número de matrícula, que deberá ser incorporado al seguro del carro. "Presentado este documento y abonada la tasa, se entregará la placa".

El proceso de regularización del tráfico en la aldea almonteña contempla dos ordenanzas: una que especifica las modalidades según las dimensiones de los carros, debatida en el Pleno de este miércoles, y otra que establece las tasas, aprobada anteriormente. La primera de ellas es la que quedaba pendiente, por encontrarse en periodo de alegaciones, que finalmente han sido desestimadas al no referirse al texto de la ordenanza.

El Ayuntamiento señaló que la iniciativa de recogida de firmas presentada en este tiempo ha sido suscrita "por menos de 400 personas" y el precepto legal señala que debe estar apoyada, al menos, por el 10% de firmas de los vecinos, que en el caso de Almonte serían más de 2.700 firmantes, "no habiéndose presentado ni propuestas de acuerdos, ni proyecto de reglamento".

Estarán exentos de esta tasa los denominados carruajes especiales que se dividen en dos categorías: aquellos cuyos titulares de solicitud de matrícula estén empadronados en el municipio y los carros que acompañan a las hermandades durante el camino y no circulan por la aldea, a excepción de su entrada y salida del camino y presentación de hermandades.

Para los carruajes pequeños, de un sólo eje, aquellos arrastrados por uno o más animales de clase caballar o mular que transiten por la aldea de El Rocío, la matrícula tendrá un precio de 50 euros. Los carruajes mayores, aquellos que sean arrastrados por uno o más animales de clase caballar o mular y que transiten por la aldea durante la Romería, deberán pagar 120 euros.

El Ayuntamiento ha señalado que se trata de una medida "que busca dotar de mayor seguridad a quienes pasan en El Rocío sus días grandes, convirtiéndola en el enclave de mayor población de Andalucía"; además de adaptarse a la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.