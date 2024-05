Hinojos refuerza la seguridad en el camino del Rocío 2024 por donde transitarán 13 hermandades filiales

Joaquina del Valle Ortega ha presidido la reunión técnica celebrada en el Ayuntamiento de Hinojos con motivo del Plan Romero 2024. Un plan centrado en las medidas de seguridad del Camino del Rocío de Hinojos, por el que transitan 13 hermandades filiales: Valencia, Santa Fé, Torremolinos, Estepona, Sevilla, Sanlúcar La Mayor, Carrión de los Céspedes, Manzanilla, Paterna del Campo, Escacena del Campo, Chucena, Pilas e Hinojos.

La mesa presidencial también estuvo encabezada por el Director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, teniendo en cuenta que la gestión de la Raya Real compete al END, y los caminos de Hinojos al Consistorio local. Para afrontar los aspectos más técnicos, la mesa se completó con la presencia de Sebastián Contreras, Sargento Primero del SEPRONA, Marcos Bardellón, nuevo comandante de Puesto de la Guardia Civil de Hinojos, Jorge Peralta, ex-comandante de puesto de la Guardia Civil de Hinojos, Agapito Carranza, Inspector Jefe de Grupo de la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía; Nicolás Cabello, Oficial Jefe Policía de la Local de Hinojos; José María Sosa, vicepresidente de la Hermandad Matriz, Rafael Álvarez, asesor técnico del Espacio Natural de Doñana y de INFOCA; Alejandro Cejuela, coordinador de Emergencias 112 Huelva y un técnico del GREA.

Entre los presentes a esta cita, también se encontraban representantes de las hermandades filiales que peregrinan por el Camino de Hinojos, técnicos municipales del consistorio hinojero y varios agentes de Medio Ambiente, encargados de preservar el término de Hinojos, fuera y dentro del Espacio Protegido.

Uno de los principales temas que se abordaron fue el alto riesgo de incendio. El director del Espacio Natural de Doñana explicó que las intensas lluvias han provocado un alto crecimiento del pasto y “en cuestión de días comenzará a secarse, por ello debemos de tener mucha precaución con los generadores, la basura, el lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase, que contengan fuego o puedan provocarlo”.

Con respecto a la sequía, Rafael Álvarez, director técnico de Doñana y del Infoca, explicó el cambio paisajístico que observarán durante el camino de Hinojos y ha hecho hincapié en la enorme mortandad de pinos, los cuales mostraban riesgo de caída y se han eliminado en los últimos meses. “En Cabezarrasa, en el Pino de los Mil Duros o en el Pinto y El Moralejo se ha secado parte de la masa forestal y hemos tenido que cortar en torno a 700 pinos para evitar cualquier peligro”.

Otro de los puntos comunes que trataron todas las autoridades fue la obligatoriedad de ir agrupados con la hermandad que acompañan. Tanto el Espacio Natural como los agentes de seguridad se mostraron “inflexibles” con las personas que se adelanten al Simpecado o con aquellos peregrinos que queden detrás del coche escoba. Juan Pedro Castellano aseguraba que “el criterio que se va a adoptar con estos vehículos que no cumplen las normas sin justificación, es que serán tratados como vehículos sin autorización y por tanto serán sancionados”. Igualmente podrán ser multados si transitan por los caminos en el día que no le corresponde a su hermandad.

El coordinador de Emergencias, Alejandro Cejuela, ha insistido en la APP con la que ya opera el Plan Romero, y pide a todos los presentes que así lo comuniquen a sus alcaldes de carretas, hermanos y peregrinos. El 112 se sirve de la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar la seguridad en la Romería del Rocío. Este año destaca la incorporación de un asistente virtual y un visor cartográfico que facilita la tarea de los efectivos. Se volverá a usar la tecnología WIFI inteligente para monitorizar el flujo de movimientos, controlar los aforos, mientras que las carreteras de los simpecados llevarán localización GPS.

Por su parte, el GREA está entregando defibriladores y ruega que las personas formadas sepan dónde encontrarlo, en cualquier momento del camino, “los primeros segundos de uso son fundamentales para aumentar el nivel de supervivencia”, afirma Cejuela. Asimismo, a través de la cartografía, se han explicado cuáles son las distintas vías de evacuación que se deberían de usar para necesidades vitales.

La basura es otra de las problemáticas que suelen ocupar el orden del día de este encuentro, no obstante, el coordinador del 112 confirma que “precisamente, el Camino de Hinojos no es de los más problemáticos, pero el año pasado hicimos una prueba con grupos de Whatsapp y funcionó bastante bien”; el coordinador pide que se haga uso del mismo para informar de las incidencias de basura que vayan surgiendo durante el camino, además de compartir fotos del estado en el que se encuentra la zona cuando llegan y cómo la dejan cuando inician la marcha. Al igual que el año pasado, los agentes de Medio Ambiente levantarán acta del estado en que la hermandad saliente deja cada zona de acampada.

Cejuela reconoce que el Camino del Rocío de Hinojos aún no tiene solventado el problema de la cobertura y este año se van hacer pruebas de la Red Digital de Emergencias para mejorar las comunicaciones. “Este año solo lo usaremos los profesionales de Emergencia pero no descartamos que en los próximos años también le hagamos entrega a los alcaldes de carreta de cada hermandad” , asegura el coordinador.

En este sentido, el oficial jefe de la Policía Local de Hinojos informa a los presentes de la posibilidad de ofrecer emisoras para estar en contacto directo con el CECOPI. Nicolás Cabello también hace saber que la Policía Local de Hinojos estará en servicios de 24 horas, mostrando su apoyo para lo que necesiten; “estaremos coordinados con Guardia Civil y contaremos con el apoyo de Protección Civil”. El oficial jefe de Hinojos aprovecha su intervención para hacer saber que los cruces de camino estarán vigilados por cámaras y con ellas se comprobará si los vehículos que están transitando por el camino están autorizados por el Ayuntamiento de Hinojos.

En este mismo encuentro, la Policía Local de Hinojos hizo entrega de todas las autorizaciones que se han solicitado al Consitorio. En los ruegos y preguntas, Joaquina del Valle atendió a todas las peticiones y se responsabiliza de solventar las incidencias de años anteriores. No obstante, la alcaldesa de Hinojos, quiere dejar claro de lo que no se va a responsabilizar en esta romería, “el Ayuntamiento de Hinojos no ha autoriza el tránsito de vehículos procedentes de la Raya Real por el Camino de los Playeros. Reconocemos que la idea de desatascar la Raya Real es buena, no nos oponemos a ello, pero hemos ofrecido alternativas al Camino de los Playeros y no nos han respondido. El Plan Romero mantiene esa salida sin la autorización de este Ayuntamiento, por tanto, no nos responsabilizamos de ninguna incidencia que surga en dicho camino”.

La jornada finalizó con la inspección del camino del Rocío de Hinojos y sobre el terrero se han abordado todas las cuestiones técnicas. La alcaldesa de Hinojos muestra su contento por este día de trabajo en equipo y manifiesta su satisfacción por el compromiso de todas las hermandades en cuidar su territorio, “siendo todos conscientes de la relevancia de nuestra tierra y del valor medioambiental de nuestro camino”. La regidora confirma que el camino “se encuentra en óptimas condiciones, continuaremos en alerta y pedientes durante los próximos días”.