El alcalde de Huelva exalta a Emigrantes con el sentimiento de “los corazones rocieros de la gente sencilla”

La exaltación de la Salve se ha dado cita en la nueva Casa Hermandad de Emigrantes. La devoción y la fe rociera de la hermandad de la concha peregrina han inundado cada rincón y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha sido el encargado de ponerle voz literaria al acto.

El Coro de la Hermandad de Emigrantes, dirigido por David Carrasco, ha acompañado poniendo sones marismeños a las palabras de Cruz durante el acto. El alcalde ha querido destacar su vinculación especial con la corporación como hermano de la hermandad y rociero, asegurando que “me considero de esta familia de Emigrantes. Lo soy de corazón y de adopción, puesto que siento el enorme cariño con el que siempre he sido acogido. Tengo muchos momentos especiales junto a esta hermandad, pero existe uno que me caló profundamente aquel Rocío de lluvia de 2016. Estaba esperando en las Tinajas a la hermandad, y Lolo me cogió del brazo y, junto a la rueda de la carreta, tiramos camino en unas condiciones duras; el barro nos llegó a alcanzar la cintura y ahí comprobé, de primera mano, ese compañerismo, apoyo y fuerza de los verdaderos rocieros”.

“Qué orgulloso estoy de llevar esta medalla en mi pecho, qué bonito contar que soy de Emigrantes, qué orgulloso de presumir que Huelva es Rocío que aquí vive una concha peregrina que custodia el amor de los corazones rocieros de la gente sencilla. Qué bonito es sentir El Rocío como si fuera una eterna primavera bajo las paredes de una casa Hermandad que se ha levantado a base de esfuerzo, de sacrificio, de tiempo y de esperanza” recitaba despertando la emoción y el aplauso de los presentes.

Finalizada la intervención del alcalde, el presidente, José Francisco Garrido y la hermana mayor, Cristina Serrat, han hecho entrega de un reconocimiento al exaltador en recuerdo del acto, que ha concluido con el rezo de la salve por parte de los hermanos.