Carmen Gazapo: "Mi satisfacción es llevar a mi simpecado de Huelva ante la Virgen del Rocío"

La Hermandad de Huelva ya ha elegido a su hermana mayor para la Romería del Rocío 2024, Carmen Gazapo, una rociera que ha conseguido la mayoría de los votos durante el recuento frente a los otros dos candidatos, José Carlos Cuaresma y Diego Márquez. Con 771 votos a favor de los 1492 hermanos que participaron, la elegida ha expresado su más sincero agradecimiento a su hermandad y su ilusión por poder cumplir su sueño.

La tarde fue una de las más señaladas en la hermandad previa a la Romería del Rocío 2023, y desde que se abrieron las urnas la afluencia fue notable. Carmen ha señalado que "fue una bonita jornada de convivencia entre los hermanos, que se acercaron a la votación para depositar su voto". La futura hermana mayor siente el Rocío desde lo más profundo y se entrega a su hermandad desde los años 80, cuando se unió a ella en la calle Gravina. Este Rocío lo vivirá con gran devoción junto a su reunión "llena de fe e ilusión y con la oportunidad que me han brindado mis hermanos, el año que viene podré devolverle a la Virgen lo que hace por mi".

Una rociera de toda la vida que siente un gran fervor por la Virgen del Rocío, "ella es la que me acompaña en mi día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto". Su gran ilusión es llevarle su simpecado hasta la aldea almonteña acompañada por su hermandad, "mi satisfacción es poder llevar a mi simpecado ante ella, por eso le doy gracias a los hermanos que han confiado en mi y me han ayudado a cumplir mi sueño". Para ella, uno de los puntos en los que quiere basar su año al frente de la hermandad es en fomentar la convivencia y seguir estando entregada a la junta directiva y a todos los hermanos.

Durante la campaña, la elegida, pidió el voto con el corazón para que "todos los hermanos que introduzcan mi nombre en el sobre lo hagan confiando en mi y depositando sus sentimientos". Carmen Gazapo está entregada a la obra social de la hermandad, durante la pandemia se encargó de distribuir mascarillas y material necesario para los más necesitados y actualmente, participa en la donación de comida cada dos semanas que ofrece el banco de alimentos.

La futura hermana mayor de la Hermandad de Huelva, una rociera de corazón, se pone al servicio de todos los hermanos y aguarda con ilusión la llegada de la Romería del Rocío 2023.