“Estoy convencida de que no va a ser un fracaso; tendremos muy buenos resultados”

Ve posible que el PP siga siendo segunda fuerza política en la ciudad a partir del domingo. Es más, Pilar Marín enfoca la campaña que está a punto de acabar con la idea de ser alcaldesa de Huelva. Pase lo que pase, la candidata popular y decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo asegura que a partir del 26-M trabajará por Huelva desde el Ayuntamiento porque no piensa defraudar a los ciudadanos que le otorguen su confianza y al equipo que tiene detrás. Como dijo Julio César, Alea jacta est.

–¿Ha conseguido hacer la lista que quería o ha habido imposiciones?

–No. He tenido libre disposición a la hora de elegir la lista. Cuando vinieron a buscarme y entré, la premisa era esa: me dijeron que tendría libertad para elegir y así ha sido. Tengo un grupo de personas detrás que son profesionales, que tienen su trabajo y ayudan a aportar a Huelva elaborando proyectos muy interesantes y eso es lo que vale, que estemos por Huelva. Nosotros no dependemos de la política, sino que trabajamos y la vez luchamos por una Huelva mejor.

–La lista rompe con ‘periquismo’.

–Son etapas diferentes y ahora toca una etapa nueva, fresca y con muchísima ilusión. Yo contaba con todo el mundo cuando llegué aquí. Han ido subiendo al barco, bajando, y al final se ha quedado un grupo de personas profesionales que quieren solucionar los problemas de los ciudadanos.

–Cuando escucha críticas a la ‘herencia recibida’, en alusión a los 20 años de Rodríguez, ¿cuál es su punto de vista?

–Nos ha dejado un legado muy importante que hay que valorar. Como toda gestión, tiene sus puntos buenos y malos pero si hacemos un balance el legado es espectacular.

–¿Le ha afectado la situación de crisis del grupo municipal?

–A mi no me ha afectado eso. Desde que entramos aquí, la idea era tener un objetivo a alcanzar, que es hacer un modelo de ciudad para el crecimiento y la prosperidad de Huelva y ahí no ha afectado nada. El objetivo estaba marcado. Me he rodeado de gente muy buena y no ha influido para nada.

–Antes se ha referido a gente que se ha subido y bajado del barco. ¿Qué repercusión han tenido las marchas de Berta Centeno y de Wenceslao Font?

–Son opciones particulares de personas válidas y que han estado con nosotros. Cada uno decide qué quiere en cada momento y nadie les ha forzado a irse, sino que ellos han decidido irse porque personalmente pensaban que para ellos era mejor y hay que respetarlo. Siempre pongo el símil de que este partido es como una empresa. En las empresas entran y salen talentos y aquí igual. Contamos con la gente que se quiera quedar y quien se quiera ir tiene por supuesto libertad de elección.

–Entró en política hace poco más de un año. ¿En algún momento se ha arrepentido o se ha planteado tirar la toalla?

–El modelo que yo tengo en la Facultad es diferente y al principio te cuesta un poco acostumbrarte. Cuesta, pero pienso que somos camaleónicas y que una se debe ir adaptando a las circunstancias que van surgiendo y también apostar por que sea lo más cercano a tu forma de hacer. No sólo es imposición y que las cosas se hagan así, porque eso no ha existido nunca, pero sí es cierto que la forma de hacer que yo traigo de la Universidad sí que la quiero plasmar aquí. Y de momento estamos plasmando esas ideas.

–En las pasadas generales el PP pasó de ser primera fuerza en la capital a cuarta tras PSOE, Cs, y Unidas Podemos. Quedó por delante de Vox por apenas 200 votos. ¿Cundió mucho el desánimo de cara al inicio de la campaña?

–Los resultados no son buenos y eso está a la vista de todos. Pero también nos dio fuerzas. En el caso del Senado, tenemos 17.000 votos que son nuestros y están ahí. Tenemos ilusión y ganas y pienso que podemos conseguir buenos resultados.

–Ya que habla del Senado, Carmelo Romero tuvo más votos que el ya diputado Juan José Cortés. ¿Cree que la designación de este último le ha perjudicado?

–El objetivo que tenemos a corto, medio y largo plazo es luchar por Huelva y resolver los problemas de los ciudadanos. Hemos estado en la calle un año, hemos visitado a unas 200 asociaciones y en 600 propuestas les damos soluciones a las demandas que nos han planteado. El objetivo nuestro es alcanzar lo máximo para que Huelva crezca.

–¿Pero les ha influido o no?

–A mi no. A nosotros no.

–Tras 2015 el PP tiene ocho concejales en el Ayuntamiento. Siendo sincera, ¿cuál sería un buen resultado para el PP el domingo? ¿Mantenerse como segundo grupo de la oposición?

–Ese sería un buen resultado y pienso que podemos alcanzarlo. Si no yo no estaría aquí. Soy una mujer muy positiva y con un respaldo detrás de personas fantásticas. Vamos a máximos, no a mínimos. Queremos el mejor resultado.

–Si el PP deja de ser el principal grupo de la oposición al consumarse el ‘sorpasso’ de Cs, ¿estará en el grupo municipal o se plantea su futuro?

–Me debo a la gente de la calle que confía en nosotros y al equipo de profesionales que tengo. Bajo esta premisa, yo no tengo más remedio que responder. No puedo defraudarles. No me planteo ni mucho menos decir que esto es un fracaso y que nos vamos. Esque, además, estoy convencida de que no va a ser un fracaso. Nosotros vamos a tener muy buenos resultados.

–¿Está abierto el PP a una alianza con Cs y Vox para desbancar a Cruz de la Alcaldía? ¿Con qué partidos pactaría y con cuáles no?

–Mira, si hay un grupo de personas que han votado a un partido determinado y tenemos que negociar con ese partido, estamos dispuestos a hacerlo siempre partiendo de la base de que el bipartidismo es difícil y que habrá que negociar. En Andalucía se ha hecho y ha salido muy bien.

–Cuando entre en la Corporación, ¿renunciará al decanato y la docencia?

–Depende de los resultados y en qué proporción hayan sido. Ahora mismo no lo sé. Si necesito estar a tiempo completo en el Ayuntamiento difícilmente podré compaginarlo, pero si no necesito estarlo es del todo seguro que lo compaginaré porque no quiero dejar de lado a mi profesión, que me encanta.

–¿Le ha resultado difícil compaginar la campaña con las clases?

–Es muy complicado. Pero he reservado el tiempo de clase y el de gestión y eso no lo toca nadie porque es mi profesión y el trabajo que tengo. Y con el tiempo restante hacemos las actividades del partido. Mi profesión está ahí, me encanta mi trabajo y si tengo tiempo para poder compaginar ambas cosas, lo haré.

–¿Qué le dicen los alumnos?

–Están contentos. He conseguido separar una cosa de la otra. Siempre que han intentado hacerme una pregunta lo he separado porque no tengo que mezclar dos cosas tan diferentes.

–¿Cuál es su modelo de gestión?

–Un modelo que apuesta por la participación, en el que los ciudadanos formen parte del proyecto. Queremos que Huelva sea Ciudad Verde Europea y lo vamos a conseguir con la participación de colectivos, instituciones y asociaciones. Las consecuencias de ese galardón que Maroto consiguió para Vitoria son muchas: permitirá a Huelva crecer económicamente, que tenga empleo y sea próspera. La Universidad es fundamental y hay que trasladar sus conocimientos al Ayuntamiento. Lo primero que hice cuando quisimos establecer esa estrategia verde es ir a la Universidad, que es donde están los que saben. Hemos elaborado un gran proyecto para la ciudad.

–¿Por qué hay que votarle?

–Porque Huelva es una ciudad de futuro y las mujeres sabemos gobernar, planificar, establecer objetivos y estrategias y crear una ciudad mejor. Me apoyo en cinco pilares: seré la alcaldesa del empleo, apostaré por la participación, mejoraré los servicios públicos y desarrollaremos la Huelva verde. Y el quinto pilar soy yo, Pilar Marín, que quiero desarrollar estos objetivos para tener una ciudad en la que todos los onubenses salgan ganando