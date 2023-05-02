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Elecciones municipales

Las candidaturas definitivas a las elecciones municipales en Huelva capital, con las listas al completo

El salón de plenos del Ayuntamiento de Huelva vacío.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Huelva vacío. / Alberto Domínguez (Huelva)

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Once candidaturas se presentan este año para optar a la Alcaldía de Huelva en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Seis de ellas repiten respecto a la cita electoral de 2019: Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Mesa de la Ría, Vox y Andalucía por Sí), y otras dos (Con Andalucía y Adelante Andalucía) son producto de la separación de Adelante Huelva, y las tres restantes son nuevas: Nación Andaluza, Por Huelva y Despertar Social.

Respecto a las elecciones de 2019, Creo en Huelva e Independientes por Huelva, lideradas en su día por Ruperto Gallardo y Ramón López, respectivamente, no repiten candidatura.

Las listas definitivas para la cita del 28 de mayo han sido publicadas hoy por el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, tras hacer públicas las provisionales la semana pasada. En el cierre de las candidaturas, entre otros cambios, destaca la inclusión en el número 3 de la lista de Ciudadanos de la ex concejal del PP Juani Carrillo, que fortalece la candidatura que encabeza su marido como número 1, Guillermo García de Longoria.

Tres de los partidos cambian de cabeza de lista, además. El PP coloca a Pilar Miranda en sustitución de Pilar Marín; Ciudadanos, a Guillermo García de Longoria, por Néstor Santos; y Andalucía por Sí, a Pablo Luna por Andrés Díaz.

Partido Socialista (PSOE-A)

Gabriel Cruz, alcalde y candidato del PSOE. Gabriel Cruz, alcalde y candidato del PSOE.

Gabriel Cruz, alcalde y candidato del PSOE. / M. G (Huelva)

  1. GABRIEL CRUZ SANTANA
  2. MARÍA VILLADEAMIGO SEGOVIA
  3. MANUEL FRANCISCO GÓMEZ MÁRQUEZ
  4. MARÍA JOSÉ PULIDO DOMÍNGUEZ
  5. FRANCISCO JOSÉ BALUFO ÁVILA
  6. INMACULADA DEL CARMEN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
  7. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ DE DIEGO
  8. EVA MARÍA DEL PINO GARCÍA
  9. DANIEL MANTERO VÁZQUEZ
  10. LUISA DEL ROCÍO GARCÍA ROMERO
  11. JOSÉ FERNÁNDEZ DE LOS SANTOS
  12. MARÍA TERESA FLORES BUENO
  13. LUIS ALBERTO ALBILLO ESPAÑA
  14. TANIA GONZÁLEZ REDONDO
  15. MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ
  16. LEONOR ROMERO MORENO
  17. AARÓN REMESAL BERMÚDEZ
  18. CINTA GUTIÉRREZ MACÍAS
  19. JONATHAN PÉREZ ROMERO
  20. ROCÍO VÁZQUEZ QUINTERO
  21. NICOLÁS DABRIO DÍAZ
  22. ROCÍO JIMÉNEZ PALACIOS
  23. MANUEL ÁNGEL PULIDO GARCÍA
  24. BEGOÑA GATA RODRÍGUEZ
  25. INOCENCIO FORCEN BARROSO
  26. ISABEL MARÍA DELGADO BARRERA
  27. MANUEL DANIEL GARCÍA

Suplentes del PSOE

  1. MARÍA JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ
  2. DANIEL CARRASCO IGLESIAS
  3. AMELIA BERMÚDEZ VÁZQUEZ

Partido Popular (PP)

Pilar Miranda, candidata del PP. Pilar Miranda, candidata del PP.

Pilar Miranda, candidata del PP. / M. G (Huelva)

  1. MARÍA DEL PILAR MIRANDA PLATA
  2. FELIPE ANTONIO ARIAS PALMA
  3. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GONZÁLEZ
  4. ADELA DE MORA MUÑOZ
  5. JUAN IGNACIO MOLINA MAQUEDA
  6. MARÍA DOLORES PONCE GÓMEZ
  7. JOSÉ MANUEL MORENO MATEO
  8. ELENA PACHECO GARCÍA
  9. ALFONSO CASTRO BOBO
  10. PASTORA GIMÉNEZ CORPAS
  11. MARÍA DE LOS MILAGROS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
  12. LUIS ALBERTO ANES PALACIOS
  13. MARÍA DE LA O RUBIO SAAVEDRA
  14. MANUEL JESÚS SORIANO PINZÓN
  15. IGNACIO CARMONA ZABALO
  16. FRANCISCO JOSÉ MORA COBO
  17. ROSA MARÍA POUSADA PÉREZ
  18. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ GARRIDO
  19. SONIA MÁRQUEZ GARZÓN
  20. NATALIA DE LA CINTA PAJÓN ARENAS
  21. MARÍA CARMEN NÚÑEZ DOMÍNGUEZ
  22. PABLO MARTÍN GARCÍA
  23. GEMA DE COZAR FERNÁNDEZ
  24. ALFONSO GARRIDO MONÍS
  25. SILVIA EUGENIO HERNÁNDEZ
  26. ROGELIO GUIJARRO HERRERA
  27. MARGARITA MARÍA DE MELGAR MARRA LÓPEZ

Suplentes del PP

  1. MARÍA DE LA PEÑA LÓPEZ GARZÓN
  2. SERGIO MATEO HERNÁNDEZ
  3. ELSA SÁNCHEZ CASTRO TIRADOR

Ciudadanos (Cs)

Guillermo García de Longoria, de Ciudadanos. Guillermo García de Longoria, de Ciudadanos.

Guillermo García de Longoria, de Ciudadanos. / M. G (Huelva)

  1. GUILLERMO GARCÍA DE LONGORIA MENDUIÑA
  2. MARÍA ISABEL VALLE GAONA
  3. JUANA MARÍA CARRILLO ORTIZ
  4. DANIEL JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA
  5. NOELIA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
  6. LOLA JIMÉNEZ IGLESIAS
  7. GEMA ROBLES CRUZ
  8. MARÍA JOSÉ ANTERO GALLARDO
  9. MIGUEL VERDEJO ROCATALIATA
  10. JESÚS IGNACIO MÁRQUEZ SÁNCHEZ
  11. IGNACIO RIVERA GRANELL
  12. YOLANDA MARÍA CARMONA GARRIDO
  13. ADRIÁN MACÍAS SÁNCHEZ
  14. MARÍA RAMOS DUARTE
  15. FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ ESCALA
  16. ESTELA CAMACHO HERNÁNDEZ
  17. NEREA VÉLEZ GARCÍA
  18. MANUEL ESCOBAR MORENO
  19. FRANCISCO ELÍAS CARRILLO ORTIZ
  20. ROCÍO DE LOS ÁNGELES MUNIZ CANO
  21. JUANA DE LA CINTA CARRASCO EVANGELISTA
  22. PILAR BLANCO TILBES
  23. MIGUEL ÁNGEL ROMERO GONZÁLEZ
  24. JOSÉ CARLOS CARRERAS DUAIGÜES
  25. ALEJANDRO SALVATELLA DE LOS SANTOS
  26. ANTONIO LUIS OLIVEIRA GUERRA
  27. RAFAELA DE LOS SANTOS ZAMORANO

Suplentes de Cs

  1. CELIA MARÍA GÓMEZ RUANO
  2. FRANCISCO MANUEL SANTOS GÓMEZ
  3. AMPARO MÁRQUEZ MÁRQUEZ

Con Andalucía (IU-Podemos-Iniciativa del Pueblo Andaluz)

Mónica Rossi, de Con Andalucía. Mónica Rossi, de Con Andalucía.

Mónica Rossi, de Con Andalucía. / M. G (Huelva)

  1. MÓNICA ROSSI PALOMAR
  2. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ SORIANO
  3. SILVIA ZAMBRANO MARCHENA
  4. CARLOS GARCÍA BELLO
  5. JOSEFA VIDAL ORTEGA
  6. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ RAMOS
  7. INMACULADA CINTA TOSCANO VELA
  8. GONZALO VILAS SUÁREZ
  9. MARÍA CINTA RULLO SORRIBES
  10. FRANCISCO JAVIER GARRIDO BARROSO
  11. ISABEL MARÍA PORTILLO MACÍAS
  12. ALEJANDRO GARCÍA ORTA
  13. ALICIA ROCÍO VILLALBA RUIZ
  14. RAFAEL SÁNCHEZ VELO
  15. ESPERANZA DELGADO VILLALBA
  16. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MÉNDEZ
  17. MARÍA BEATRIZ RUBIO HERNÁNDEZ
  18. JOSÉ LUIS GURUCELAIN RAPOSO
  19. ESPERANZA AVILEO RUIZ
  20. JUAN ANDRÉS GARCÍA NÚÑEZ
  21. ANA MARÍA DELGADO PARRILLA
  22. ENRIQUE MARTÍN HERNÁNDEZ
  23. INMACULADA LÓPEZ MOLINA
  24. JESÚS BRAVO GONZÁLEZ
  25. CONSUELO REVILLA DELGADO
  26. RICARDO NIETO LAMAS
  27. MARÍA DEL VALLE LÓPEZ SANTOS

Suplentes de Con Andalucía

  1. ANTONIA PALANCO VILLEGAS
  2. ALEJO BELTRÁN CARRASCO
  3. MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLAMARÍN CASAL

Adelante Andalucía (AA)

Jesús Amador, de Adelante Andalucía. Jesús Amador, de Adelante Andalucía.

Jesús Amador, de Adelante Andalucía. / M. G (Huelva)

  1. JESÚS AMADOR ZAMBRANO
  2. MARÍA GRACIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
  3. DIEGO MARTÍN DÍAZ
  4. JOSEFA BÁEZ PÉREZ
  5. RAFAEL DAVID SOLTERO PRADO
  6. ÁNGELA GONZÁLEZ MOYO (Independiente)
  7. ANTONIO JOSÉ REBOLLO PALACIOS
  8. CINTA DÍAZ MONTES
  9. MIGUEL ÁNGEL POLO LÓPEZ
  10. SARA SANTOFIMIA ALBIÑANA (Independiente)
  11. JAVIER BOTELLO SALGUERO
  12. MIREN NEKANE OTADUI MENDIBIL
  13. SERGIO MALLÉN HOCEJA
  14. JUANA MARÍA SALGUERO ASENSIO
  15. ENRIQUE JAVIER BOTELLO HERNÁNDEZ
  16. MARÍA JOSÉ MARISCAL MORENO (Independiente)
  17. ÁNGEL DELGADO VARGAS
  18. MARÍA ÁNGELES BLANCO GARCÍA (Independiente)
  19. JUANMA RUFO CONTRERAS
  20. CRISTINA CUNQUERO GÁLVEZ (Independiente)
  21. FELIPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DE LA RIVA
  22. ANA MARÍA SOTO RODRÍGUEZ (Independiente)
  23. IVÁN CASTILLEJA GADEA (Independiente)
  24. MARÍA DOLORES MORENO GARCÍA
  25. JUAN MANUEL ESTÉVEZ SEGURA
  26. DANIEL JESÚS TORRESCUSA AQUINO (Independiente)
  27. DOLORES MUÑOZ CARRASCO

Suplentes de Adelante Andalucía

  1. MARTA DOMÍNGUEZ REYES (Independiente)
  2. JAIME GÓMEZ GONZÁLEZ (Independiente)

Mesa de la Ría de Huelva (MRH)

Rafael Gavilán, de Mesa de la Ría. Rafael Gavilán, de Mesa de la Ría.

Rafael Gavilán, de Mesa de la Ría. / M. G (Huelva)

  1. RAFAEL ENRIQUE GAVILÁN FERNÁNDEZ
  2. FRANCISCO JOSÉ ROMERO MONTILLA
  3. LAURA LIMÓN LIMÓN
  4. EVA ROMERO MONTILLA
  5. JUAN MANUEL BUENDÍA RUIZ DE CASTROVIEJO
  6. ENRIQUE ARROYO ARANDA
  7. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA
  8. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VALLE
  9. LAURA BORREGO GAVILÁN
  10. CARMEN CINTA PONCE TORNERO
  11. MÓNICA MARTÍN VELÁZQUEZ
  12. SERGIO FERNÁNDEZ ESPÍNOLA
  13. MANUEL FERNÁNDEZ DE LIGER SERRANO
  14. BEATRIZ FLORES ROMERO
  15. DAVID FLORES IGLESIAS
  16. CARMEN GARRIDO ROQUE
  17. JOSÉ CARLOS MELIDA VILCHES
  18. PATRICIA GARCÍA FRÍAS
  19. CECILIO PARRA MARTÍNEZ
  20. CARMEN MONTILLA DELGADO
  21. ÁNGEL PARRA MARTINEZ
  22. ÁNGELA MARÍA BORREGO GAVILÁN
  23. SANTIAGO JESÚS GUERRA CANTERO
  24. INMACULADA BLANCO LLERA
  25. DIEGO PEREIRA MUÑOZ
  26. DIANA SEPÚLVEDA REYES
  27. ANTONIO MIGUEL GARRÁN BOTELLO

Suplentes de Mesa de la Ría

  1. MARÍA DE LA CINTA GÓMEZ MERINO
  2. JUAN ANTONIO ORTA ROMERO
  3. DOLORES RIVERA DUQUE
  4. EUGENIO PINTADO LEÓN

Vox (Vox)

Wenceslao Font, de Vox Huelva. Wenceslao Font, de Vox Huelva.

Wenceslao Font, de Vox Huelva. / M. G (Huelva)

  1. WENCESLAO ALBERTO FONT BRIONES
  2. MARÍA LÓPEZ ZAMBRANO
  3. MARÍA PONCE GALLARDO
  4. RAÚL FERNANDO MOLINA ALCOCER
  5. ANTONIO PALOMARES GARCÍA
  6. JOSEFA MARTÍN PÉREZ
  7. OIHANA PÉREZ DOMÍNGUEZ
  8. JOSÉ ANTONIO PONCE BEAS
  9. JUAN MANUEL GÓMEZ GÓNZALEZ
  10. JOSÉ RAMÓN CASTRO GARCÍA
  11. MIGUEL ÁNGEL GRECH MAYOR
  12. JOSÉ MANUEL PÉREZ PÉREZ
  13. FRANCISCO ANTONIO TORTOSA NÚÑEZ
  14. LUISA TOLEDANO MALDONADO
  15. EMANUELA ELENA POPA MATICA
  16. ANDRÉS ARAGÓN BEJARANO
  17. PABLO VINAGRE MÁRQUEZ
  18. ALEJANDRO BAYO CALAÑAS
  19. ANTONIA SÁNCHEZ DÍAZ
  20. ANTONIA ROMERO NARANJO
  21. FRANCISCO RICARDO TORRES RODRÍGUEZ
  22. JOSEFA SÁNCHEZ VERA
  23. MARÍA DEL ROCÍO SÁNCHEZ VARGAS
  24. ISABEL MARÍA PÉREZ CHAMORRO
  25. JUAN MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ
  26. ROCÍO DE LA MILAGROSA PÉREZ DE AYALA REVUELTA
  27. RAFAEL SEGOVIA BROME

Suplentes de Vox

  1. JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
  2. MARÍA ISABEL FLORES CANO
  3. MARINA MÉNDEZ FERIA

Andalucía por Sí - Unión Andalucista (UA)

Pablo Luna, Andalucía por sí. Pablo Luna, Andalucía por sí.

Pablo Luna, Andalucía por sí. / M. G (Huelva)

  1. PABLO LUNA FERNÁNDEZ
  2. MARÍA ROCÍO RODRÍGUEZ MORA
  3. ANDRÉS MARÍA DÍAZ CARRASCO
  4. ANA MARÍA TORNET GARCÍA
  5. RAMÓN JIMÉNEZ GUIJO
  6. CRISTINA CARO HUERTA
  7. GUILLERMO LÓPEZ CABALEIRO
  8. MARÍA DEL CARMEN SANTOS LORENZO
  9. JOSÉ EDUARDO GIL INFANTES
  10. MARÍA ANGUSTIAS DÍAZ SANTOS
  11. ANDRÉS JESÚS DÍAZ SANTOS
  12. BELLA ÁLVAREZ AMBROSIO
  13. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RODRÍGUEZ
  14. MARÍA DOLORES BRIZO ÁLVAREZ
  15. JESÚS ASENCIO RODRÍGUEZ
  16. SONIA AVILÉS SÁNCHEZ
  17. DEMETRIO LUNA CORDERO
  18. MARÍA DOLORES MÁRQUEZ JARAMILLO
  19. CARLOS JAVIER JIMÉNEZ LÓPEZ
  20. ANTONIA RODRÍGUEZ VAZ
  21. RAMIRO JESÚS TORRES BARBOSA
  22. ROCÍO NAVAS GÓMEZ DEL PULGAR
  23. FRANCISCO CARLOS DÍAZ SANTOS
  24. FRANCISCA SOUSA ÁLVAREZ
  25. DIEGO JIMÉNEZ GUIJO
  26. MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
  27. JOSÉ FRANCISCO RIVERA PALMA

Suplentes de Andalucía por Sí

  1. 1.MARÍA FERNANDA VALDEZ GARCÍA
  2. 2. FRANCISCO CRUZ MUÑOZ
  3. 3. MARÍA LUZ ACOSTA SEQUEDO

Nación Andaluza (NA)

  1. LUIS PAHISSA NIETO
  2. SARA PASTOR LÓPEZ
  3. JUAN GARCÍA FERNÁNDEZ
  4. ANA PAHISSA PASTOR
  5. JUAN ANTONIO PACHECO SIMO
  6. MARÍA DE LA CINTA PAISEO PASTOR
  7. ANTONIO IGNACIO SAA DUQUE
  8. MARÍA NELLY AVILÉS GARCÍA (Independiente)
  9. MANUEL FERNÁNDEZ REDONDO
  10. MARÍA JOSEFA BARRERA DÍAZ
  11. SERGIO FERNÁNDEZ REYES (Independiente)
  12. ISIDORA BARRERA DÍAZ
  13. CÉSAR PIQUERAS HOYAS
  14. JUANA ORTA GONZÁLEZ
  15. FRANCISCO JOSÉ BLANCO BARRERO (Independiente)
  16. MARÍA CARMEN RUBBO ALBARRACÍN
  17. MANUEL RODRÍGUEZ CRUZ
  18. MARÍA SUTIL SERRANO
  19. IGNACIO JESÚS SOSA FERNÁNDEZ
  20. JULIA DE LOS ÁNGELES RÍOS MARTÍN
  21. MARCOS ANTONIO ALVARADO GIL (Independiente)
  22. MARÍA JOSÉ GAMAZA GALÁN
  23. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Independiente)
  24. ANTONIO GODOY ROMERO
  25. PAULA ÁLVAREZ FERRERA (Independiente)
  26. JULIA GALLEGO RÍOS
  27. MIGUEL CANO CRUZ

Por Huelva (XH)

Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre.

Joaquín de la Torre.

  1. JOAQUÍN DE LA TORRE LLANES
  2. ANA MARÍA BORRERO MORENO
  3. FRANCISCO RENGEL ORTIZ
  4. MARÍA DEL AMOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
  5. ALFONSO INFANTE MORO
  6. CRISTINA VÁZQUEZ BORRERO
  7. JESÚS CORDÓN VIQUE
  8. SANTIAGO COUSO FERRADANES
  9. RAMÓN GARCÍA MONTES
  10. ANA MARÍA RUIZ ARAZO
  11. JUAN CARLOS CUETO ROMERO
  12. LUZ MARÍA CARRASCO SÁNCHEZ
  13. PABLO ORTIZ GÓMEZ
  14. JOSÉ CARLOS BOUZÓN MARTÍNEZ
  15. ANA MARÍA ROMERO FERNÁNDEZ
  16. CÉSAR CRUZ GARCÍA
  17. PEDRO JOSÉ MEDINA ROMERO
  18. MARIANA BORREGO PÉREZ
  19. ÁNGEL RIVAS CORRALEJO
  20. JULIA GALLARDO PÉREZ
  21. JOSÉ LUIS MORENO ORTEGA
  22. CRISTINA ROMERO FERNÁNDEZ
  23. JUAN MANUEL ACERO IBEAS
  24. YOLANDA GALÁN LEÓN
  25. ANTONIO DÍAZ LAZO
  26. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ VEGA
  27. CARMEN MORENO FORNIELES

Suplentes de Por Huelva

  1. DANIEL DOMÍNGUEZ VEGA

Despertar Social (DSO)

Pablo Gea. Pablo Gea.

Pablo Gea.

  1. PABLO GEA CONGOSTO
  2. FRANCISCO JAVIER VÁLLEZ PÉREZ
  3. FRANCISCO JAVIER BORRERO GARCÍA (Independiente)
  4. JULIA MARTÍN VARGAS
  5. CRISTINA HIERRO GUTIÉRREZ (Independiente)
  6. MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Independiente)
  7. IVÁN VÁLLEZ PÉREZ (Independiente)
  8. MARÍA DOLORES MARTIN RODRÍGUEZ (Independiente)
  9. INMACULADA DELGADO HERNÁNDEZ (Independiente)
  10. MANUEL HIDALGO HERRERA
  11. DAVID ROMERO DELGADO
  12. MARÍA AMPARO GEA CONGOSTO
  13. MARÍA DEL ROCÍO ROBLES ABAD (Independiente)
  14. DAVID FERNÁNDEZ CLAVERIA
  15. ALEJANDRO DARÍO HERNÁN RUIZ (Independiente)
  16. MARÍA ISABEL GALLEGO GARCÍA (Independiente)
  17. MARÍA DEL VALLE REYES RUIZ (Independiente)
  18. ESTHER RODRÍGUEZ MORA (Independiente)
  19. DANIEL GEA CONGOSTO (Independiente)
  20. JESÚS MARTÍN CUSTODIO (Independiente)
  21. DANIEL RODRÍGUEZ DA SILVA (Independiente)
  22. MIGUEL ÁNGEL ESTÉVEZ GONZÁLEZ (Independiente)
  23. JOSÉ LUIS BENÍTEZ MARTÍN (Independiente)
  24. NOELIA OSORNO FLORIDO (Independiente)
  25. SILVIA GÓMEZ HUMANES (Independiente)
  26. ARMANDO REINOSO REINOSO
  27. MARÍA DEL CARMEN MORÓN SÁNCHEZ

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