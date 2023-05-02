Las candidaturas definitivas a las elecciones municipales en Huelva capital, con las listas al completo

Once candidaturas se presentan este año para optar a la Alcaldía de Huelva en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Seis de ellas repiten respecto a la cita electoral de 2019: Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Mesa de la Ría, Vox y Andalucía por Sí), y otras dos (Con Andalucía y Adelante Andalucía) son producto de la separación de Adelante Huelva, y las tres restantes son nuevas: Nación Andaluza, Por Huelva y Despertar Social.
Respecto a las elecciones de 2019, Creo en Huelva e Independientes por Huelva, lideradas en su día por Ruperto Gallardo y Ramón López, respectivamente, no repiten candidatura.
Las listas definitivas para la cita del 28 de mayo han sido publicadas hoy por el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, tras hacer públicas las provisionales la semana pasada. En el cierre de las candidaturas, entre otros cambios, destaca la inclusión en el número 3 de la lista de Ciudadanos de la ex concejal del PP Juani Carrillo, que fortalece la candidatura que encabeza su marido como número 1, Guillermo García de Longoria.
Tres de los partidos cambian de cabeza de lista, además. El PP coloca a Pilar Miranda en sustitución de Pilar Marín; Ciudadanos, a Guillermo García de Longoria, por Néstor Santos; y Andalucía por Sí, a Pablo Luna por Andrés Díaz.
Partido Socialista (PSOE-A)
- GABRIEL CRUZ SANTANA
- MARÍA VILLADEAMIGO SEGOVIA
- MANUEL FRANCISCO GÓMEZ MÁRQUEZ
- MARÍA JOSÉ PULIDO DOMÍNGUEZ
- FRANCISCO JOSÉ BALUFO ÁVILA
- INMACULADA DEL CARMEN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
- MIGUEL ÁNGEL PÉREZ DE DIEGO
- EVA MARÍA DEL PINO GARCÍA
- DANIEL MANTERO VÁZQUEZ
- LUISA DEL ROCÍO GARCÍA ROMERO
- JOSÉ FERNÁNDEZ DE LOS SANTOS
- MARÍA TERESA FLORES BUENO
- LUIS ALBERTO ALBILLO ESPAÑA
- TANIA GONZÁLEZ REDONDO
- MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ
- LEONOR ROMERO MORENO
- AARÓN REMESAL BERMÚDEZ
- CINTA GUTIÉRREZ MACÍAS
- JONATHAN PÉREZ ROMERO
- ROCÍO VÁZQUEZ QUINTERO
- NICOLÁS DABRIO DÍAZ
- ROCÍO JIMÉNEZ PALACIOS
- MANUEL ÁNGEL PULIDO GARCÍA
- BEGOÑA GATA RODRÍGUEZ
- INOCENCIO FORCEN BARROSO
- ISABEL MARÍA DELGADO BARRERA
- MANUEL DANIEL GARCÍA
Suplentes del PSOE
- MARÍA JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ
- DANIEL CARRASCO IGLESIAS
- AMELIA BERMÚDEZ VÁZQUEZ
Partido Popular (PP)
- MARÍA DEL PILAR MIRANDA PLATA
- FELIPE ANTONIO ARIAS PALMA
- FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GONZÁLEZ
- ADELA DE MORA MUÑOZ
- JUAN IGNACIO MOLINA MAQUEDA
- MARÍA DOLORES PONCE GÓMEZ
- JOSÉ MANUEL MORENO MATEO
- ELENA PACHECO GARCÍA
- ALFONSO CASTRO BOBO
- PASTORA GIMÉNEZ CORPAS
- MARÍA DE LOS MILAGROS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
- LUIS ALBERTO ANES PALACIOS
- MARÍA DE LA O RUBIO SAAVEDRA
- MANUEL JESÚS SORIANO PINZÓN
- IGNACIO CARMONA ZABALO
- FRANCISCO JOSÉ MORA COBO
- ROSA MARÍA POUSADA PÉREZ
- ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ GARRIDO
- SONIA MÁRQUEZ GARZÓN
- NATALIA DE LA CINTA PAJÓN ARENAS
- MARÍA CARMEN NÚÑEZ DOMÍNGUEZ
- PABLO MARTÍN GARCÍA
- GEMA DE COZAR FERNÁNDEZ
- ALFONSO GARRIDO MONÍS
- SILVIA EUGENIO HERNÁNDEZ
- ROGELIO GUIJARRO HERRERA
- MARGARITA MARÍA DE MELGAR MARRA LÓPEZ
Suplentes del PP
- MARÍA DE LA PEÑA LÓPEZ GARZÓN
- SERGIO MATEO HERNÁNDEZ
- ELSA SÁNCHEZ CASTRO TIRADOR
Ciudadanos (Cs)
- GUILLERMO GARCÍA DE LONGORIA MENDUIÑA
- MARÍA ISABEL VALLE GAONA
- JUANA MARÍA CARRILLO ORTIZ
- DANIEL JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA
- NOELIA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
- LOLA JIMÉNEZ IGLESIAS
- GEMA ROBLES CRUZ
- MARÍA JOSÉ ANTERO GALLARDO
- MIGUEL VERDEJO ROCATALIATA
- JESÚS IGNACIO MÁRQUEZ SÁNCHEZ
- IGNACIO RIVERA GRANELL
- YOLANDA MARÍA CARMONA GARRIDO
- ADRIÁN MACÍAS SÁNCHEZ
- MARÍA RAMOS DUARTE
- FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ ESCALA
- ESTELA CAMACHO HERNÁNDEZ
- NEREA VÉLEZ GARCÍA
- MANUEL ESCOBAR MORENO
- FRANCISCO ELÍAS CARRILLO ORTIZ
- ROCÍO DE LOS ÁNGELES MUNIZ CANO
- JUANA DE LA CINTA CARRASCO EVANGELISTA
- PILAR BLANCO TILBES
- MIGUEL ÁNGEL ROMERO GONZÁLEZ
- JOSÉ CARLOS CARRERAS DUAIGÜES
- ALEJANDRO SALVATELLA DE LOS SANTOS
- ANTONIO LUIS OLIVEIRA GUERRA
- RAFAELA DE LOS SANTOS ZAMORANO
Suplentes de Cs
- CELIA MARÍA GÓMEZ RUANO
- FRANCISCO MANUEL SANTOS GÓMEZ
- AMPARO MÁRQUEZ MÁRQUEZ
Con Andalucía (IU-Podemos-Iniciativa del Pueblo Andaluz)
- MÓNICA ROSSI PALOMAR
- JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ SORIANO
- SILVIA ZAMBRANO MARCHENA
- CARLOS GARCÍA BELLO
- JOSEFA VIDAL ORTEGA
- JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ RAMOS
- INMACULADA CINTA TOSCANO VELA
- GONZALO VILAS SUÁREZ
- MARÍA CINTA RULLO SORRIBES
- FRANCISCO JAVIER GARRIDO BARROSO
- ISABEL MARÍA PORTILLO MACÍAS
- ALEJANDRO GARCÍA ORTA
- ALICIA ROCÍO VILLALBA RUIZ
- RAFAEL SÁNCHEZ VELO
- ESPERANZA DELGADO VILLALBA
- JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MÉNDEZ
- MARÍA BEATRIZ RUBIO HERNÁNDEZ
- JOSÉ LUIS GURUCELAIN RAPOSO
- ESPERANZA AVILEO RUIZ
- JUAN ANDRÉS GARCÍA NÚÑEZ
- ANA MARÍA DELGADO PARRILLA
- ENRIQUE MARTÍN HERNÁNDEZ
- INMACULADA LÓPEZ MOLINA
- JESÚS BRAVO GONZÁLEZ
- CONSUELO REVILLA DELGADO
- RICARDO NIETO LAMAS
- MARÍA DEL VALLE LÓPEZ SANTOS
Suplentes de Con Andalucía
- ANTONIA PALANCO VILLEGAS
- ALEJO BELTRÁN CARRASCO
- MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLAMARÍN CASAL
Adelante Andalucía (AA)
- JESÚS AMADOR ZAMBRANO
- MARÍA GRACIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
- DIEGO MARTÍN DÍAZ
- JOSEFA BÁEZ PÉREZ
- RAFAEL DAVID SOLTERO PRADO
- ÁNGELA GONZÁLEZ MOYO (Independiente)
- ANTONIO JOSÉ REBOLLO PALACIOS
- CINTA DÍAZ MONTES
- MIGUEL ÁNGEL POLO LÓPEZ
- SARA SANTOFIMIA ALBIÑANA (Independiente)
- JAVIER BOTELLO SALGUERO
- MIREN NEKANE OTADUI MENDIBIL
- SERGIO MALLÉN HOCEJA
- JUANA MARÍA SALGUERO ASENSIO
- ENRIQUE JAVIER BOTELLO HERNÁNDEZ
- MARÍA JOSÉ MARISCAL MORENO (Independiente)
- ÁNGEL DELGADO VARGAS
- MARÍA ÁNGELES BLANCO GARCÍA (Independiente)
- JUANMA RUFO CONTRERAS
- CRISTINA CUNQUERO GÁLVEZ (Independiente)
- FELIPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DE LA RIVA
- ANA MARÍA SOTO RODRÍGUEZ (Independiente)
- IVÁN CASTILLEJA GADEA (Independiente)
- MARÍA DOLORES MORENO GARCÍA
- JUAN MANUEL ESTÉVEZ SEGURA
- DANIEL JESÚS TORRESCUSA AQUINO (Independiente)
- DOLORES MUÑOZ CARRASCO
Suplentes de Adelante Andalucía
- MARTA DOMÍNGUEZ REYES (Independiente)
- JAIME GÓMEZ GONZÁLEZ (Independiente)
Mesa de la Ría de Huelva (MRH)
- RAFAEL ENRIQUE GAVILÁN FERNÁNDEZ
- FRANCISCO JOSÉ ROMERO MONTILLA
- LAURA LIMÓN LIMÓN
- EVA ROMERO MONTILLA
- JUAN MANUEL BUENDÍA RUIZ DE CASTROVIEJO
- ENRIQUE ARROYO ARANDA
- CONCEPCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA
- MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VALLE
- LAURA BORREGO GAVILÁN
- CARMEN CINTA PONCE TORNERO
- MÓNICA MARTÍN VELÁZQUEZ
- SERGIO FERNÁNDEZ ESPÍNOLA
- MANUEL FERNÁNDEZ DE LIGER SERRANO
- BEATRIZ FLORES ROMERO
- DAVID FLORES IGLESIAS
- CARMEN GARRIDO ROQUE
- JOSÉ CARLOS MELIDA VILCHES
- PATRICIA GARCÍA FRÍAS
- CECILIO PARRA MARTÍNEZ
- CARMEN MONTILLA DELGADO
- ÁNGEL PARRA MARTINEZ
- ÁNGELA MARÍA BORREGO GAVILÁN
- SANTIAGO JESÚS GUERRA CANTERO
- INMACULADA BLANCO LLERA
- DIEGO PEREIRA MUÑOZ
- DIANA SEPÚLVEDA REYES
- ANTONIO MIGUEL GARRÁN BOTELLO
Suplentes de Mesa de la Ría
- MARÍA DE LA CINTA GÓMEZ MERINO
- JUAN ANTONIO ORTA ROMERO
- DOLORES RIVERA DUQUE
- EUGENIO PINTADO LEÓN
Vox (Vox)
- WENCESLAO ALBERTO FONT BRIONES
- MARÍA LÓPEZ ZAMBRANO
- MARÍA PONCE GALLARDO
- RAÚL FERNANDO MOLINA ALCOCER
- ANTONIO PALOMARES GARCÍA
- JOSEFA MARTÍN PÉREZ
- OIHANA PÉREZ DOMÍNGUEZ
- JOSÉ ANTONIO PONCE BEAS
- JUAN MANUEL GÓMEZ GÓNZALEZ
- JOSÉ RAMÓN CASTRO GARCÍA
- MIGUEL ÁNGEL GRECH MAYOR
- JOSÉ MANUEL PÉREZ PÉREZ
- FRANCISCO ANTONIO TORTOSA NÚÑEZ
- LUISA TOLEDANO MALDONADO
- EMANUELA ELENA POPA MATICA
- ANDRÉS ARAGÓN BEJARANO
- PABLO VINAGRE MÁRQUEZ
- ALEJANDRO BAYO CALAÑAS
- ANTONIA SÁNCHEZ DÍAZ
- ANTONIA ROMERO NARANJO
- FRANCISCO RICARDO TORRES RODRÍGUEZ
- JOSEFA SÁNCHEZ VERA
- MARÍA DEL ROCÍO SÁNCHEZ VARGAS
- ISABEL MARÍA PÉREZ CHAMORRO
- JUAN MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ
- ROCÍO DE LA MILAGROSA PÉREZ DE AYALA REVUELTA
- RAFAEL SEGOVIA BROME
Suplentes de Vox
- JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
- MARÍA ISABEL FLORES CANO
- MARINA MÉNDEZ FERIA
Andalucía por Sí - Unión Andalucista (UA)
- PABLO LUNA FERNÁNDEZ
- MARÍA ROCÍO RODRÍGUEZ MORA
- ANDRÉS MARÍA DÍAZ CARRASCO
- ANA MARÍA TORNET GARCÍA
- RAMÓN JIMÉNEZ GUIJO
- CRISTINA CARO HUERTA
- GUILLERMO LÓPEZ CABALEIRO
- MARÍA DEL CARMEN SANTOS LORENZO
- JOSÉ EDUARDO GIL INFANTES
- MARÍA ANGUSTIAS DÍAZ SANTOS
- ANDRÉS JESÚS DÍAZ SANTOS
- BELLA ÁLVAREZ AMBROSIO
- MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RODRÍGUEZ
- MARÍA DOLORES BRIZO ÁLVAREZ
- JESÚS ASENCIO RODRÍGUEZ
- SONIA AVILÉS SÁNCHEZ
- DEMETRIO LUNA CORDERO
- MARÍA DOLORES MÁRQUEZ JARAMILLO
- CARLOS JAVIER JIMÉNEZ LÓPEZ
- ANTONIA RODRÍGUEZ VAZ
- RAMIRO JESÚS TORRES BARBOSA
- ROCÍO NAVAS GÓMEZ DEL PULGAR
- FRANCISCO CARLOS DÍAZ SANTOS
- FRANCISCA SOUSA ÁLVAREZ
- DIEGO JIMÉNEZ GUIJO
- MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
- JOSÉ FRANCISCO RIVERA PALMA
Suplentes de Andalucía por Sí
- 1.MARÍA FERNANDA VALDEZ GARCÍA
- 2. FRANCISCO CRUZ MUÑOZ
- 3. MARÍA LUZ ACOSTA SEQUEDO
Nación Andaluza (NA)
- LUIS PAHISSA NIETO
- SARA PASTOR LÓPEZ
- JUAN GARCÍA FERNÁNDEZ
- ANA PAHISSA PASTOR
- JUAN ANTONIO PACHECO SIMO
- MARÍA DE LA CINTA PAISEO PASTOR
- ANTONIO IGNACIO SAA DUQUE
- MARÍA NELLY AVILÉS GARCÍA (Independiente)
- MANUEL FERNÁNDEZ REDONDO
- MARÍA JOSEFA BARRERA DÍAZ
- SERGIO FERNÁNDEZ REYES (Independiente)
- ISIDORA BARRERA DÍAZ
- CÉSAR PIQUERAS HOYAS
- JUANA ORTA GONZÁLEZ
- FRANCISCO JOSÉ BLANCO BARRERO (Independiente)
- MARÍA CARMEN RUBBO ALBARRACÍN
- MANUEL RODRÍGUEZ CRUZ
- MARÍA SUTIL SERRANO
- IGNACIO JESÚS SOSA FERNÁNDEZ
- JULIA DE LOS ÁNGELES RÍOS MARTÍN
- MARCOS ANTONIO ALVARADO GIL (Independiente)
- MARÍA JOSÉ GAMAZA GALÁN
- JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Independiente)
- ANTONIO GODOY ROMERO
- PAULA ÁLVAREZ FERRERA (Independiente)
- JULIA GALLEGO RÍOS
- MIGUEL CANO CRUZ
Por Huelva (XH)
- JOAQUÍN DE LA TORRE LLANES
- ANA MARÍA BORRERO MORENO
- FRANCISCO RENGEL ORTIZ
- MARÍA DEL AMOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
- ALFONSO INFANTE MORO
- CRISTINA VÁZQUEZ BORRERO
- JESÚS CORDÓN VIQUE
- SANTIAGO COUSO FERRADANES
- RAMÓN GARCÍA MONTES
- ANA MARÍA RUIZ ARAZO
- JUAN CARLOS CUETO ROMERO
- LUZ MARÍA CARRASCO SÁNCHEZ
- PABLO ORTIZ GÓMEZ
- JOSÉ CARLOS BOUZÓN MARTÍNEZ
- ANA MARÍA ROMERO FERNÁNDEZ
- CÉSAR CRUZ GARCÍA
- PEDRO JOSÉ MEDINA ROMERO
- MARIANA BORREGO PÉREZ
- ÁNGEL RIVAS CORRALEJO
- JULIA GALLARDO PÉREZ
- JOSÉ LUIS MORENO ORTEGA
- CRISTINA ROMERO FERNÁNDEZ
- JUAN MANUEL ACERO IBEAS
- YOLANDA GALÁN LEÓN
- ANTONIO DÍAZ LAZO
- JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ VEGA
- CARMEN MORENO FORNIELES
Suplentes de Por Huelva
- DANIEL DOMÍNGUEZ VEGA
Despertar Social (DSO)
- PABLO GEA CONGOSTO
- FRANCISCO JAVIER VÁLLEZ PÉREZ
- FRANCISCO JAVIER BORRERO GARCÍA (Independiente)
- JULIA MARTÍN VARGAS
- CRISTINA HIERRO GUTIÉRREZ (Independiente)
- MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Independiente)
- IVÁN VÁLLEZ PÉREZ (Independiente)
- MARÍA DOLORES MARTIN RODRÍGUEZ (Independiente)
- INMACULADA DELGADO HERNÁNDEZ (Independiente)
- MANUEL HIDALGO HERRERA
- DAVID ROMERO DELGADO
- MARÍA AMPARO GEA CONGOSTO
- MARÍA DEL ROCÍO ROBLES ABAD (Independiente)
- DAVID FERNÁNDEZ CLAVERIA
- ALEJANDRO DARÍO HERNÁN RUIZ (Independiente)
- MARÍA ISABEL GALLEGO GARCÍA (Independiente)
- MARÍA DEL VALLE REYES RUIZ (Independiente)
- ESTHER RODRÍGUEZ MORA (Independiente)
- DANIEL GEA CONGOSTO (Independiente)
- JESÚS MARTÍN CUSTODIO (Independiente)
- DANIEL RODRÍGUEZ DA SILVA (Independiente)
- MIGUEL ÁNGEL ESTÉVEZ GONZÁLEZ (Independiente)
- JOSÉ LUIS BENÍTEZ MARTÍN (Independiente)
- NOELIA OSORNO FLORIDO (Independiente)
- SILVIA GÓMEZ HUMANES (Independiente)
- ARMANDO REINOSO REINOSO
- MARÍA DEL CARMEN MORÓN SÁNCHEZ
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