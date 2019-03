Pilar Marín quiere una Huelva inteligente “sin colas ni papeles”

Pilar Marín quiere una Huelva “sin colas ni papeles”, mucho más digitalizada en lo que defendió como una ciudad “inteligente”. La candidata al PP presentó su plan para terminar con la burocracia como uno de los puntos destacados de su programa electoral. Además, defendió que su equipo con los fichajes de Paco Millán y Jaime Pérez gana a “dos personas muy representativas de la ciudad, que trabajan cada día por ella”. No quiso valorar el orden de cada uno de ellos ni ratificar al ex hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Huelva como número tres, posición en la que partirá en la carrera por la alcaldía. Optó por una respuesta política: “No tengo establecidos números porque hablo de personas que se suman al proyecto. El orden que ocupen no es tan importante como lo que puedan aportar”. Millán será el número tres.

La candidata a la alcaldía por el PP destacó que se trata de dos personas “muy representativas de la ciudad, que trabajan cada día por Huelva y con un gran conocimiento de las inquietudes de los onubenses”. Por ello estoy “encantada de que Paco Millán y Jaime Pérez se incorporen a mi proyecto para reiniciar Huelva, que me acompañen en la lista y estén dispuestos a luchar duro para construir la ciudad que todos nos merecemos”.

No quiso desvelar más nombres y aplazó el anuncio de la lista completa. En esa candidatura “pueden estar o no” personas del actual grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Huelva. Marín aseguró que “si tengo que contar con alguno lo haré”, pero señaló no tenerlo decidido.

Marín: "El orden que ocupen no es tan importante como lo que puedan aportar al proyecto"

La confirmación de sus dos primeros fichajes coincidió con la presentación de una de las iniciativas de su programa electoral. Pilar Marín quiere “una Huelva inteligente”. La candidata del PP a la alcaldía defendió una administración digitalizada y sin ventanillas, en la que “no haya colas ni papeles” para agilizar “la tramitación de certificados, documentación o la apertura de cualquier negocio”. Una fórmula que convierta la burocracia en una cuestión “fácil y sencilla”.

Marín quiere que el Ayuntamiento “entre en la casa de los ciudadanos, con un gobierno abierto porque hemos detectado gracias a Huelva Escucha que los onubenses quieren que se les escuche”. Todo ello dentro de lo que definió como “la revolución del modo de interactuar con los ciudadanos”. En ese ámbito entran “las redes sociales” como medio para “un nuevo modelo de gestión liderado por la innovación y la creatividad”.Pilar Marín insistió en una Huelva “inteligente, de primera y sostenible económicamente” para “crear nuevas oportunidades desde una mejor relación energética”. “Huelva necesita adaptarse al cambio tecnológico y las redes sociales, internet, las nuevas tecnologías de la comunicación y la minería de datos permiten mejorar la gestión de los servicios públicos e impulsar un gobierno abierto basado en la participación y la transparencia”, subrayó.

Lo considera “factible y por eso lo voy a hacer cuando llegue al Ayuntamiento”. En cuanto a las personas mayores o con menos acceso a internet explicó que “crearemos oficinas de concejalía en los distritos para que no quede nadie desatendido”.