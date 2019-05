La mayor derrota de la noche quizá se consumó en la sede de la calle Alonso Sánchez. Los onubenses castigaron a los populares con 6.000 votos menos aproximadamente y Huelva dejó a la derecha a un lado de manera contundente. La imagen de Pilar Marín, una independiente política, con aires nuevos y con una candidatura a estrenar lejos del periquismo que cayó en las elecciones de 2015, ha servido para mantener al PP como segunda fuerza en el Ayuntamiento –que era uno de los objetivos– .

Eso sí, el PP se queda al borde del precipicio tras perder por el camino a cuatro de sus ocho concejales y lo peor de todo para ellos, con la bandera socialista ondeando una mayoría absoluta en la Plaza de la Constitución. Con el 99,5% escrutado aparecieron anoche el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, la propia candidata, y los concejales que sí habían conseguido representación en el Ayuntamiento de Huelva: Jaime Pérez, Paco Millán y Javier González.

La entrada fue de caras largas, con sonrisas tímidas, y con el respaldo de varios nombres de la lista popular, así como de la presidenta del Puerto, Pilar Miranda, o el diputado en el Congreso, Juan José Cortés. El presidente popular felicitó al PSOE que “ha sido el partido que ha ganado las elecciones”. El argumento de la pérdida de votos se antoja para los populares por el “multipartidismo en el centro derecha” que ha hecho que “el voto se divida y se reparta”.

“Los resultados no han sido los que esperábamos”, señaló Pilar Marín, quien también felicitó a Cruz porque “sus resultados han sido maravillosos. Y espero que a partir de ahora, ese cambio que dice que va a hacer en Huelva, lo lleve a cabo. Pero que no se olvide que va a tener una oposición”. Asimismo, aseguró que “no estoy triste, pero sí con mal sabor de boca porque el trabajo que hemos realizado ha sido duro y serio con unas propuestas que vamos a seguir manteniendo”. También señaló que no va a dimitir a pesar de los resultados porque “creo que si hay un grupo de onubenses que han confiado en nosotros es obligación moral seguir trabajando en ello”.

La expectación en el PP era máxima al comienzo de la noche electoral y se tradujo en el elevado número de personas que siguieron con detallado interés la evolución del escrutinio. El escenario fue el habitual que en anteriores comicios: la primera planta para apoderados e interventores, la segunda para la prensa y la tercera para los protagonistas. Sí que se dejó ver Pilar Marín en los momentos previos a conocer los primeros resultados. Lo hacía con buenas sensaciones.

Su número dos, Jaime Pérez, fue el único que vivió más de cerca a pie informativo el desarrollo del escrutinio. Fue valiente y sincero y no puso trabas a las preguntas durante la noche. Casi al 50% escrutado ya avisaba de que “no son unos buenos resultados” aunque habían conseguido uno de los objetivos, que era mantener, al menos, ser segunda fuerza política en el Consistorio onubense. Finalmente eso sí que lo consiguió el PP pero con cuatro concejales menos y con el PSOE en una mayoría absoluta que deja la balanza del bipartidismo tiritando y enterrada en el pasado.

“En año y medio nos ha pasado de todo en este partido” explicaba Pérez durante los resultados que seguían llegando y a los que no estaban acostumbrados en la sede popular. La noticia no fue quién iba a ganar. La verdadera preocupación era si el PSOE iba a lograr los 14 concejales o no. El final de la noche fue de auténtica taquicardia. Con el sí y el no de la mayoría absoluta por parte del PSOE y en detrimento del quinto concejal del Partido Popular. El escenario se convertía en euforia y de repente se tornaba a un ambiente de resignación. Y consuelo, mucho consuelo fue el que recibió Pilar Marín por parte de sus compañeros una vez que terminó su intervención. Y no era para menos. El PP va a mirar durante cuatro años desde la oposición a un PSOE que no necesita a nadie para gobernar.