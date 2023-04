Mónica Rossi critica una legislatura del Ayuntamiento de Huelva "conformista" y "sin ambición" para el empleo

La candidata de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz), Mónica Rossi, ha realizado este jueves un balance de legislatura en el que “se han perdido cuatro años importantes” y que ha calificado como “una legislatura de los grandes planes papel” en lo que aquello que queda por escrito "no se refleja en beneficios para la ciudad". Así, ha citado la agenda urbana, el plan de movilidad, el de adaptación al Cambio Climático y el de Juventud (que se aprobaron este miércoles), el plan de Igualdad "que está caducado", el de vivienda "que también está caducado o la revisión del PGOU que no ha llegado a realizarse tras concluir la legislatura". Además, “todos estos planes no tienen cohesión entre ellos”.

De igual modo, la candidata ha criticado la "falta de ambición" del alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, para poner en marcha "planes efectivos de empleo en una ciudad en la que seis de cada 10 onubenses cobran menos del salario mínimo interprofesional (1.080 euros)". Rossi ha lamentado que "no se haya seguido la senda del gobierno central con la reforma laboral" con un ayuntamiento “conformista, con un plan de empleo municipal que no ha cambiado su presupuesto en estos cuatro años” pese a las dificultades con las que viven muchos onubenses".

“Es un alcalde que no aprovecha la riqueza de la ciudad, los procesos de descontaminación o la capitalidad de la provincia para impulsar cambios en el modelo económico” y que podrían ser generadores de empleo. “En definitiva, un Gabriel Cruz, de brazos caídos, sin liderazgo y entregado al folclore”, ha indicado.

Rossi ha afirmado que Gabriel Cruz ha seguido un modelo “continuista de la Huelva de Perico Rodri” en una ciudad “que no ha sido cuidada por ninguno de los dos”, generando “caos” en muchos sentidos. Así, ha señalado la "falta de cuidado en los barrios, la ausencia de la participación ciudadana en las decisiones de la ciudad y el conformismo con las infraestructuras".

En materia económica, Rossi ha indicado que la pandemia “puso de manifiesto la debilidad de la economía de la ciudad que sigue apostando por la gran industria como motor de desarrollo y por las inversiones turísticas con la cesión de suelos a multinacionales hoteleras” en lugar de buscar alternativas "que pudieran atraer un cambio en el paradigma económico y comercial de la ciudad". Mientras, prosigue, "también se demostró la flaqueza de los servicios públicos municipales, muchos de ellos privatizados, con falta de profesionales e incapaces de adaptarse a las nuevas tecnologías”.

“La ciudad en la que todo se tapa”

Mónica Rossi ha criticado también que, durante estos cuatro años, Huelva se ha convertido en “la ciudad en la que todo se tapa”, "comenzando por los fosfoyesos y los restos arqueológicos". En esta legislatura “no se ha cuidado del patrimonio”, con un “desprecio hacia nuestra identidad que ha permitido los planes de edificación en los cabezos".

La candidata de La Izquierda de Huelva (Con Andalucía), ha repasado los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la ciudad "con los que no se ha trabajado", “solo se ha estado al lado de Recreativo y ni siquiera se ha incidido en la importancia del Decanato, el club ya debería tener un museo en honor a la historia del fútbol en la ciudad”, ha señalado.

En este sentido, Rossi ha lamentado que "no se haya tenido en cuenta a otras identidades de la ciudad como el decanato del Tenis, el Barrio Obrero", Villa Rosa “que se cae a pedazos” o la oportunidad de integrar la ciudad con el paraje de Marismas del Odiel.

Sin embargo, para la candidata de La Izquierda de Huelva, “lo más sangrante es la falta de cuidado de la vida de las personas” en una ciudad en la que durante los últimos cuatro años "no se ha construido una sola vivienda pública". Así, Huelva sigue teniendo a "uno de cada tres onubenses en riesgo de exclusión social y no se ha logrado bajar estas cifras durante la legislatura". “No se lucha contra la exclusión, solo desde las ayudas y la beneficencia” por ello nos encontramos “una juventud desesperanzada”, finaliza.