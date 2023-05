Mónica Rossi: "Queremos que la gente sienta que nos preocupamos y especialmente de la más joven"

Mónica Rossi se presenta por La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz) a la Alcaldía de la capital onubense. Considera "a la gente" de Huelva su prioridad. Apuesta porque sea la primera ciudad que tenga la renta municipal garantizada y aboga por planes específicos de empleo para los jóvenes y por medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda.

-¿Cómo afronta las elecciones?

-Las afronto con mucha fuerza, con muchas ganas, con una ilusión tremenda por ser la primera mujer alcaldesa de la ciudad y además con la solvencia de nuestro programa.

-¿Cree que Huelva ha perdido la esperanza?

-Por parte de mucha gente sí, porque no se ve el cambio que necesita la ciudad y porque hay mucha gente que lo está pasando mal, que ven que no se avanza en los cambios que los propios vecinos y vecinas de los barrios quieren, en los proyectos de vida de la gente joven, que está muy desesperanzada porque ve que su ciudad no le ofrece alternativas. Hay muchos que siguen viviendo con sus padres, que no encuentran un empleo o el que encuentran no se corresponde con sus estudios porque el modelo productivo que tenemos en la ciudad no está dándole respuesta.

La gente joven no se quiere ir de Huelva pero se tiene que ir y se está yendo, estamos perdiendo población joven. Nos parecía importante ese lema de que la esperanza Huelva porque queremos que la gente sienta que nos preocupamos y especialmente de la más joven.

-¿De qué manera La Izquierda de Huelva quiere devolverle esa esperanza?

-Queremos devolverles esa esperanza a través de nuestro programa, es un programa que se puede llevar a cabo perfectamente, sobre todo a través de cinco ejes, y de dos cuestiones fundamentales, una, esa renta municipal garantizada que queremos poner en marcha, estamos en su estudio para que cuando lleguemos al Ayuntamiento poder desarrollarla, nos faltan datos por parte de la Junta de Andalucía. Lo que va a permitir la renta municipal garantizada es que las personas vivan con dignidad, es una prestación social que va además vinculada con el Plan Municipal de Empleo y con el Plan Municipal de la Vivienda, de manera que una persona pueda dedicarse a formarse, a buscar empleo, a tener un techo en el que vivir sin tener que estar preocupado de llenar su frigorífico, es una experiencia piloto y queremos ser esa primera ciudad andaluza en implementar esta medida.

Por otro lado, con la gente joven, a través de esos planes de empleo específicos y de esa recuperación de vivienda, de construcción de vivienda, de facilitar el alquiler para que no tengan que seguir viviendo con sus padres y puedan desarrollar sus proyectos de vida.

-¿Cuáles son los ejes de su programa?

-El empleo municipal a través del incremento del presupuesto y con medidas como la recuperación del empleo público municipal, a través de poner en marcha concursos oposiciones para recuperar personal que nos falta ahora mismo. Por otro lado, con esa reversión de los servicios privatizados, es recuperar servicios esenciales para el Ayuntamiento y, sobre todo, el impulso a la creación de empresa local a través de poner suelo en el Plan General de Ordenación Urbana, y todo lo que tiene que ver con esa pequeña industria y pequeña empresa local vinculada a las tecnologías, a la energía, a la transformación y al patrimonio. Son cuatro ejes que para nosotros son fundamentales, que nos sitúan además en el liderazgo que como capital de provincia tenemos, porque es importante ejercer ese liderazgo y ahora mismo no se está ejerciendo por parte de Gabriel Cruz.

La vivienda también, incrementando el presupuesto municipal para la construcción de vivienda pública, para ello hay que dotar en el PGOU de suelo. Hay que poner los mecanismos para recuperar vivienda vacía, hacernos cargos de las viviendas de la Sareb e incrementar el ritmo en la rehabilitación de las viviendas.

-¿Qué es lo prioritario para Huelva?

-La gente, esa es la prioridad, lo está pasando mal. La respuesta que hay que dar son medidas para que la gente viva con dignidad, tenga empleo, sobre todo la gente joven, que tenga acceso a la vivienda, que acuda a los servicios sociales y se le dé respuestas, que puedan hacer gestiones en sus barrios, por eso las juntas municipales de distrito son tan importantes. Poner el foco en atender a la gente de Huelva es lo principal.

-¿Cuál sería la primera medida que podría en marcha si llegara a la Alcaldía?

-La renta municipal garantizada, que la gente no tenga que estar preocupada de llenar el frigorífico y pueda desde esa tranquilidad hacer búsqueda de empleo, formarse; el acceso a la vivienda, que no tenga que estar preocupada de que la echen de su casa, de que no puede pagar el alquiler, es unificar estas prestaciones en el marco de esta renta municipal garantizada.

-¿Es su programa electoral realizable en cuatro años?

-Sí, poniendo voluntad política.

-¿Qué modelo de ciudad propone?

-Un modelo de ciudad en el que la gente viva feliz, decida qué quiera hacer con su vida en sus barrios, no pase necesidades, un modelo de ciudad en el que el urbanismo, la movilidad, la accesibilidad sea para todos y para todas. Huelva ahora mismo no es una ciudad inclusiva, accesible, que esté planificada y pensada para la vida, eso pasa por un urbanismo que tenga en cuenta la utilización de los espacios públicos, que se llenen de vida; un modelo de ciudad verde, con mucha más arboleda, aprovechando las pequeñas plazas, una ciudad sin solares abandonados, que estos se reconviertan y puedan ser utilizados; una ciudad que mire a la Ría con esa recuperación de la Avenida Francisco Montenegro, estamos viendo que los acuerdos del 91 se van a incumplir en el momento que se ponga allí la ZAL del Puerto y la nueva industria de Atlantic Copper, seguimos defendiendo la recuperación de Francisco Montenegro, y una ciudad donde el blanco de los fosfoyesos se cambie por el azul de la marisma, ese es el modelo de ciudad.

-¿Y respecto al patrimonio?

Un modelo de ciudad con sus cabezos llenos de vida, sin urbanizar, y una ciudad con su patrimonio puesto a la luz para que todos los onubenses y la gente que viene a visitar Huelva los pueda ver y disfrutar.