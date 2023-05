Inmaculada Morales renueva su candidatura a la alcaldía de La Nava

Queda menos de un mes para las elecciones municipales y el PSOE en Huelva presenta sus candidaturas en las diferentes localidades de la provincia. El turno ha sido de La Nava, donde Inmaculada Morales, al actual alcaldesa y candidata, ha dado a conocer un equipo renovado con la incorporación de tres nuevas mujeres en la lista.

El parlamentario andaluz y portavoz de la Ejecutiva Provincial, Enrique Gaviño, ha participado en la presentación declarando que es “una socialista de raza, que ha sabido desde la Alcaldía dar su sitio a La Nava, realizando una gestión brillante, impregnando su pueblo de cultura y buen hacer”. Para él, Morales es el “prototipo de mujer imparable, trabajadora incansable, socialista convencida de que la clave para transformar las cosas es implicarse y gobernar con empatía, poniéndose en la piel de la gente porque es la única manera de entender lo que quiere el pueblo y solo hay que hacer realidad esas aspiraciones con inteligencia y trabajo”.

La candidata ha hecho alusión a las dificultades que tuvo que superar para hacer frente a la pandemia, "han sido momentos muy duros, pero lejos de acobardarme, hice frente a esas dificultades tomando decisiones, que es lo que debe hacer una alcaldesa preocupada por su pueblo. Junto a los sinsabores, ha habido momentos muy gratificantes y trabajar por mi pueblo y estar al lado de mi gente resolviendo sus problemas y preocupaciones es lo que más me ha satisfecho”.

Inmaculada Morales a la reelección ha estado también acompañada por la secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial y alcaldesa de Cala, Maite Rodríguez, en una Casa de la Cultura repleta de vecinos y vecinas que quisieron respaldarla , ha asegurado tiene muchas ideas nuevas y las quiere desarrollar en los próximos cuatro años. Para ella, lo mejor de la política es “trabajar pensando en los demás, en el bien común y estar cerca de los vecinos y vecinas, esa es la esencia del municipalismo, es un trabajo duro, pero muy gratificante cuando ves que puedes llevar a cabo proyectos que repercuten en el bienestar general de los tuyos. Ese es mi objetivo, esos son mis objetivos y mi pueblo sabe de mi compromiso”.

Otra de las claves del éxito ha sido, según ha comentado, el trabajo en equipo, “porque si no estás rodeada de gente que quiere lo mismo que tú, que no es otra cosa que hacer prosperar a tu pueblo, difícilmente puedes llevar a efecto tu programa, pero yo he tenido la suerte de tener gente competente al lado y juntos lo hemos logrado, hemos puesto a La Nava el sello de calidad, la hemos situado en el lugar que merece, en este entorno tan privilegiado con el que la naturaleza nos ha premiado”.

Gaviño ha señalado que Inmaculada Morales es “una socialista de raza que ha impregnado su pueblo de cultura y buen hacer”. Y se ha referido al proyecto de la reforma y puesta en valor de la ermita de Nuestra Señora de las Virtudes como "espacio cultural, que ha traído a exposición obras de Picasso, Dalí y Miró, tres grandes de la pintura contemporánea española, sin duda un proyecto muy ambicioso que ella se propuso y lo consiguió”. Además, ha llevado a cabo otros proyectos importantes para su pueblo, como la renovación de las luminarias públicas y su adaptación a la actual normativa; o el espacio para caravanas que está a punto de culminar.

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE onubense hizo a este respecto, alusión a la importancia que tiene la Diputación Provincial para los pueblos pequeños, “en constante colaboración”. La institución supramunicipal ha colaborado “activamente” con La Nava y ha ayudado a esta alcaldesa “a apoyar a quienes más lo necesitan y a hacer una redistribución justa de los beneficios comunes a todos los onubenses”.

Para Gaviño, Inmaculada Morales es “la mujer que La Nava necesita para seguir creciendo y transformarse, para luchar contra la despoblación de municipios pequeños como éste. Ella está transformando el pueblo, poniendo todo su empeño y buen hacer y estoy convencido de que volverá a ganar el próximo 28 de mayo”.