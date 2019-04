IU y Podemos rompen la confluencia en Aracena para las municipales

IU y Aracena Puede (Podemos) no se presentarán en confluencia en las municipales en Aracena pese a que llevan semanas de reuniones y a que el acuerdo de presentarse en conjunto era público y notorio bajo el nombre de Adelante Aracena.

Ya hubo un intento hace cuatro años que no llegó a nada y en este mandato se habían limado asperezas con actos y celebraciones en conjunto. Sin embargo, el motivo de la rotura del pacto entre Podemos e IU no está claro y sus portavoces, Juanma Rufo y Joan Llompart, respectivamente, se contradicen.

Así, IU comunicó a Podemos el pasado martes que no irían juntos. Según Podemos, “la otra fuerza de izquierdas alude que piensan que en solitario tendrán más votos que en conjunto y la decisión la tenían tomada hace semanas”. Un hecho que niega en rotundo Llompart. Según el portavoz, todo se ha aceleró el pasado fin de semana, con una reunión alternativa y solitaria de Podemos en la que incluso se presentó una posible lista.

Para Llompart, otro caballo de batalla importante es que había unos cinco jóvenes, al parecer conocidos y con peso en Aracena, que iban en la lista de la confluencia, pero justo antes de romperse el pacto ya habían dicho que no irían finalmente. Incluso a uno de ellos, afín a IU, le planteó dicha formación encabezarla y declinó la oferta tras pensarlo unas horas, según matizó Llompart.

Podemos tampoco entiende como Antonio Maíllo, miembro de la asamblea de IU Aracena y afín a la confluencia, no ha hecho nada. En este sentido, IU señala que son una asamblea y cada uno tiene su voz, pero no determina la decisión global de la formación aracenense. Incluso algunos señalan que el malestar entre ambos partidos comenzó con un acto previsto de Maíllo en otoño en Aracena (campaña de las andaluzas), que finalmente no se realizó tras varios aplazamientos.

El panorama ahora es que IU presentará de nuevo su lista en solitario, cuyo cabeza se desconoce; y Aracena Puede también quiere hacerlo, aunque esta situación le ha cogido en fuera de juego y cada vez quedan menos días. En este sentido, el cabeza de lista sería Juanma Rufo de nuevo.

Aracena es el epicentro de la Sierra y políticamente centra todas las miradas. Con 13 concejales (7 del PSOE con mayoría absoluta, 3 de IU, 2 del PP y 1 de Aracena Puede), finalmente IU y Aracena Puede (Podemos) no se presentarán en confluencia el 26 de mayo.