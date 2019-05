"Huelva merece una voz femenina en la Alcaldía y Marín es la mejor candidata"

Huelva "se merece una voz femenina en la Alcaldía" y "la mejor candidata" es Pilar Marín, quien "aúna a un gran equipo con una gran sigla". Con estas palabras, Javier Maroto apoyó a la alcaldable del PP y le tendió su mano para que Huelva sea Capital Verde Europea.

El vicesecretario de Organización del PP –que en 2012, como alcalde, logró que Vitoria sea la única ciudad de España con este distintivo– valoró que "la sostenibilidad es una apuesta de éxito para Huelva" y, por ello, insistió en que "todos vamos a luchar juntos" para que Huelva consiga el distintivo que otorga la UE.

En el Muelle de Levante, Marín apostó por este "ambicioso modelo de ciudad" a través de la puesta en marcha de una "estrategia verde" que implica "a todas las concejalías y áreas municipales del Ayuntamiento". El objetivo es "mejorar la calidad de vida de todos los onubenses y poner fin a la imagen negativa que algunos se empeñan en mostrar de Huelva".

"Afrontamos ahora este reto porque es el momento de cambiar y de reiniciar Huelva", enfatizó, antes de señalar que éste tiene que ser un reto de todos porque la participación es "crucial".

La candidata popular resaltó que Huelva "es ciudad descubridora y decana del fútbol español" y con este desafío colectivo "también vamos a ser capital verde". Para afrontar este reto, Marín destacó las fortalezas con las que cuenta Huelva, entre las que mencionó espacios verdes como el Parque Moret, las Marismas del Odiel o los cabezos, al tiempo que recordó que Huelva es la capital donde se ubica "la más importante de las reservas naturales de Europa, como es Doñana", así como que cuenta con 120 kilómetros de playas.

La alcaldable puso el acento en que el proyecto de Huelva Capital Verde Europea no es solo una estrategia que persigue una buena gestión medioambiental, sino un "modelo de ciudad que abra nuevas oportunidades para la creación de empleo y la reducción de las desigualdades en los barrios, a través del desarrollo sostenible.

Entre otras propuestas concretas que se engloban en doce áreas de actuación, Marín destacó la creación de una red de bicicletas compartidas, la mayoría eléctricas; o la implantación de un programa de donantes de alimentos, a fin de que los excedentes sean distribuidos de forma adecuada para atender a personas en situación de vulnerabilidad, a través de una red de colaboración con entidades empresariales y sociales.

Maroto, quien patinó al referirse a los "oscenses" en lugar de a los onubenses, valoró que las ciudades que no piensan en verde y que no creen en la sostenibilidad no tendrán futuro. Por ello, garantizó su colaboración en el reto de que Huelva sea Green Capital como único alcalde de España que ha logrado esta distintiva.

"Esa Huelva verde, sostenible, ligada al medio ambiente y con las siglas del PP y de Pilar Marín es una Huelva de futuro", manifestó, antes de hacer hincapié en que "las ciudades sostenibles son más cómodas, más humanas, más económicas para los servicios públicos y para los ciudadanos".