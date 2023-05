Gabriel Cruz: "Quiero rematar el sueño de una Huelva de prosperidad y progreso"

-¿A 48 horas para las elecciones qué sensaciones tiene?

-Muy buenas. Estamos a 48 horas de renovar el Gobierno municipal, de la decisión de los ciudadanos. Nosotros seguimos con el trabajo diario porque nuestro compromiso con Huelva no permite un solo segundo de descanso. Una campaña es siempre dura, pero tratando de integrarla en algo tan bonito como es dirigir la ciudad de Huelva.

-¿Qué le dice la calle?

-Me transmite mucho cariño. Los onubenses me dicen que me quede, que no me vaya, que confían la gestión y el proyecto que tenemos en marcha. Huelva es cariñosa y cercana.

-¿Qué le han pedido los onubenses?

-Somos tan generosos que no solemos pedir demasiado. Esperan compromiso, trabajo y dedicación y saben que lo tienen por mi parte desde el primer día. Saben que no me tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones por el bien de todos. Pelear por Huelva es la constante de los onubenses.

-¿Por qué ha decidido volver a presentarse?

-Para seguir construyendo un sueño de ciudad, de progreso y prosperidad. Con oportunidades para todos. Llevo ocho años con dos de pandemia y estamos en un momento clave en el que Huelva necesita determinación para tomar decisiones, poner encima de todo los intereses de los onubenses.

-Cuando un candidato afronta una campaña, ¿cuesta más prometer o defender una gestión?

-Es igual de complicado si se hace desde el respeto y el rigor. El problema es que en las campañas se promete demasiadas cosas a sabiendas que no se van a cumplir. Nosotros explicamos nuestro proyecto, el desarrollo que va a seguir y desde la perspectiva del análisis con rigor de todo lo hecho estos años. Hay muchos aspectos de los que me siento orgullo y también otros que considero que debemos mejorar.

-¿Cuáles?

-Los relacionados con el día a día de la ciudad, con la relación directa del ciudadano. Debemos trabajar más en la corresponsabilidad del ciudadano, que todos los onubenses nos concienciemos de la necesidad de aportar cada uno lo que le corresponde. Por ejemplo en la limpieza siempre podemos hacer más, el mobiliario urbano o renovar este parque o aquel. Es el día a día de una ciudad, que es un elemento vivo al que siempre hay prestar atención para ir dando respuestas a sus necesidades.

-¿Por qué deben votar los onubenses a Gabriel Cruz?

-Soy muy pudoroso para pedirles el voto. No se lo pido a nadie. Todos somos suficientemente maduros y tenemos la información necesaria para valorar el proyecto que consideramos mejor para nuestra ciudad. Lo que ofrezco es todo el tiempo, capacidad, compromiso y esfuerzo con Huelva por encima de todo. En estos ocho años cuando ha habido que jugársela por Huelva, yo me la juego y lo volveré a hacer las veces que sea necesario.

-¿Qué planes tiene Gabriel Cruz para los cabezos de la ciudad?

-Forman parte del patrimonio de la ciudad, de nuestra identidad etnográfico. En ellos está la historia de Huelva. Hay que ponerlos en valor integrándolos en el desarrollo de Huelva. Deben formar parte de nuestra vida, no ser espacios abandonados y baldíos que fracturan la ciudad. Deben ser compatibles con el desarrollo de la capital. Hay muchas formas de estar a favor de los cabezos. Una cosa es hacer lo que se hizo con el Cabezo del Pino que se eliminó o donde estaba el hospital de los ingleses y otra muy diferente es ponerlos en valor integrándolos, que forma que se puedan visitar y disfrutar. En el Cabezo de la Joya lo que planteamos es un parque tartésico que los onubenses puedan recorrerlo, accesible y con unas vistas únicas.

-¿Qué le parecen los planes para los fosfoyesos y qué futuro deben tener?

-Hay una declaración de impacto ambiental y estamos esperando el soporte físico en papel de la autorización ambiental integrada de la Junta de Andalucía. El propio comité de expertos de la Mesa de los Fosfoyesos fue claro cuando dijo que el proyecto presentado por Fertiberia era mejorable, que tenía alguna deficiencia que actualizar pero en cualquier caso había que ejecutarlo. Existe un proyecto avalado por el Gobierno, la Junta de Andalucía, la Audiencia Nacional y el comité de expertos. Lo que debemos es poner en la marcha el camino de la recuperación para que Huelva recupere ese espacio.

-Le acusa la candidata del PP de actuar sin escuchar a los vecinos, de tomar decisiones de espaldas a la gente.

-Si dice eso será porque habla con pocos vecinos. Llevo toda mi vida escuchando a los vecinos. Es fácil encontrarme en cualquier rincón de la ciudad, conversando con los onubenses. Ella vivió sus 20 años en el Gobierno con el PP sin escucharlos y cree que todos somos iguales.

-También dice que la ineficacia en su gestión ha hecho perder subvenciones a la ciudad.

-Le podría dar un máster a Pilar Miranda en ayudas no recibidas. Hemos recibido más de 50 millones de euros. Otra cosa es que haya programas trampas que para cumplir un mismo objetivo permita seguir unos cauces u otros. Fuimos la primera ciudad de Andalucía en firmar el Plan de Grandes Ciudades con el gobierno de Juanma Moreno, estamos volcados con los Next Generation, los fondos Edusi y todos los necesarios para sacar adelante los grandes proyectos de la ciudad.

-Defiende una mayoría absoluta en un contexto diferente al del 2019, con dos bloques más definidos. ¿La cree repetible?

-Nunca salgo pensando en mayorías absolutas o minorías mayoritarias. Mi respeto es máximo por el derecho más sagrado que tienen los ciudadanos que es el voto. Luego el resultado será el que tenga que ser.

-Si el domingo no hay mayoría absoluta pero sí combinación para formar equipo de Gobierno con otras formaciones, ¿cuáles son sus líneas rojas a la hora de negociar?

-Huelva y su interés. No cuestiono a nuestras señas de identidad, la cultura, las tradiciones o el futuro en base al desarrollo industrial de nuestra capital. Nunca anticipo escenarios antes que se produzcan. Lo hicimos de 2015 a 2019 sin mayoría absoluta. El diálogo fue el denominador común. Lo importante es Huelva, que sumando inteligencias, opiniones y fuerzas se consigue mucho más que enfrentando.

-¿Qué va a pasar el domingo?

-Que el Recre va a pasar la eliminatoria, que la Virgen del Rocío recorrerá la aldea en la madrugada del lunes y que los onubenses disfrutan en libertad de una magnífica jornada electoral.