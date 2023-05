Elecciones Municipales 2023: Gabriel Cruz se despide de la Alcaldía de Huelva "siempre de frente"

Gabriel Cruz deja la Alcaldía de Huelva y lo hace "siempre de frente". Recogía así un frase que le ha acompañado en los dos debates electorales para despedirse como alcalde ante una sede socialista que, abarrotada, le agradecía su "esfuerzo y dedicación" durante los últimos ocho años.

El aún alcalde de la ciudad -hasta el 17 de junio- se mostraba "orgulloso" de haber "iniciado, ocho años atrás, un proceso de transformación con el que Huelva ha avanzado". Que los socialistas dejen de ser la fuerza más votada en la capital -consiguieron mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2019-, "no quiere decir que no vayamos a mantener el compromiso con Huelva y que sigamos trabajando por el bienestar de la gente", declaraba Cruz.

Rostros cabizbajos, miradas perdidas y alguna que otra lágrima envolvían este domingo 28 de mayo la sede del PSOE de Huelva. Tanto es así que los dos minutos de reloj de aplausos a Gabriel Cruz cuando éste llegaba fueron reemplazos por un silencio que solo podía ser interrumpido por el propio Cruz que, mientras abrazaba a una militante, decía "oye, que podéis seguir hablando".

Cruz, visiblemente emocionado, recogía las muestras de cariño de la militancia y de sus compañeros y no en pocas ocasiones era él que consolaba con un sonoro abrazo. Estaba feliz. Su sonrisa venía a confirmar que "siento un punto de felicidad porque, aunque suene a contradicción, hasta hoy no he sabido lo que es ser alcalde de Huelva, lo que supone ser el responsable de dirigir el destino de la tierra que más quieres".

Era tiempo para "agradecer" a toda persona que había depositado su confianza en él a través del voto, pero también "a los que han optado por otra opción en las urnas" porque, apuntaba Cruz, "cuando se gobierna se hace para todos, sin excepciones". "Me siento querido, acompañado, apoyado...", finalizaba, entre aplausos.

Sobre si continuará en la oposición, en declaraciones a este diario, Gabriel Cruz explicaba que "es una noche de emociones y sentimientos, no de análisis políticos", por lo que "ya tendremos ocasión de estudiarlo con el partido, siempre desde la frialdad y desprovistos de esta coral de sentimientos". Aun así, apuntaba, "mi compromiso con Huelva es devolver todo lo recibido, no solo desde la Alcaldía, sino también como ciudadano onubense".

Antes de la llegada del actual alcalde a la sede (23:50), las elecciones en Huelva y provincia copaban las conversaciones entre los socialistas que se acercaban a la calle La Palma a arropar a Cruz y a su equipo. Tímidamente, la agónica victoria del Recre trataba de interrumpir los intercambios de pareceres electorales, pero sin demasiado éxito.

En corros de cuatro o cinco personas, militantes, interventores y apoderados repasaban en la sede los resultados socialistas en el conjunto de la provincia, sin ser capaces de esconder el temor a perder la Diputación Provincial.

No pocos eran los que, resignados, dejaban de refrescar sus teléfonos móviles cuando el escrutinio era del 60%. Preferían dejar a un lado los porcentajes y los datos para desgranar uno a uno los que, a su juicio, han sido los “grandes éxitos” de Gabriel Cruz como alcalde de Huelva. “No ha podido hacer más” o “con todo lo que ha hecho….” eran algunas de las frases más repetidas en la sede socialista, donde se hacía gala del orgullo por el aún regidor municipal. Algunos eran incapaces de disimular su sorpresa ante lo acontecido.

Por su parte, la secretaria general del PSOE en Huelva, María Eugenia Limón, aseguraba sentirse "emocionada", al tiempo que expresaba "no tener palabras de agradecimiento para todos los que os habéis dejado la piel por Huelva en estos cuatro años". Para Limón "no habrá un alcalde en la ciudad como Gabriel Cruz, el mejor que ha tenido Huelva".