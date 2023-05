Gabriel Cruz: "No recuerdo un alcalde que use menos políticamente al Recre"

El Recre es una cuestión que trasciende lo deportivo, va más allá. Su presencia en la política municipal resulta inevitable cuando además es el Ayuntamiento el máximo accionista de la entidad. Todos los candidatos en sus programas lo incluyen como un elemento más de su futura gestión. Cruz anunció hace un mes su intención de dar mayor poder de decisión a la afición.

–Hace un mes presentó su plan para el Recre. ¿Por qué hacerlo ahora y no antes?

–Porque el Ayuntamiento no estaba en condiciones de ejecutarlo. El plan se sustenta sobre dos bases. Resolver la situación económica y que el Recre siendo una SAD tenga el carácter de un club. El tema económico condiciona porque quien tiene la valentía de ser consejero asume un riesgo personal. Abrir un escenario de elección directa de la afición sin tener una estabilidad económica es temerario. Esa parcela va unida a la eliminación de deuda. Al patrimonializar las deudas en acciones facilitamos esa posibilidad. ¿Por qué ahora y no antes? El Ayuntamiento de Huelva ha actuado como lo ha hecho durante estos años es porque cuando llegamos la deuda municipal estaba en un 240% , con un periodo medio de pago de 400 días, fuera de estabilidad presupuestaria. La Ley de Sostenibilidad dice que las entidades locales que no estuvieran con un índice de deuda del 110%, un plazo de pago de 30 días y con un techo de gasto controlado no pueden ir a ampliaciones de capital, prestar dinero ni hacer ese tipo de operaciones. Eso nos obligó a seguir los pasos que dimos para dar liquidez, seguridad y eliminar la deuda. Gracias a la gestión económica del equipo de Gobierno de estos años pudimos resolver esos requisitos al cierre del ejercicio de 2022. Pasamos del 240% de deuda al 106%, el periodo de pago lo bajamos a 28 días y cumplimos con lo que dice la ley, que te exige todos esos parámetros en el ejercicio inmediatamente anterior a la operación. Por eso es el momento. Ante tuvimos que hacer otras operaciones.

–Le acusa la candidata del PP, Pilar Miranda, de tener politizado al club.

–No recuerdo un alcalde que use menos políticamente al Recre que yo. Voy al fútbol como llevo 50 años haciéndolo, disfruto o sufro con el resultado y me voy a mi casa. Otros solo van en campaña. No aparezco más que en aquellos aspectos en los que corresponde al Ayuntamiento. El consejo de administración es libre de tomar todas las decisiones. Me acusa una persona que lleva en su lista al secretario del consejo de administración, que además permanece en su puesto durante una campaña electoral… ¿No sé quién está politizando más al Recreativo de Huelva?

–¿No le ha pedido que dimita a Francisco Muñoz?

–Llegó como cargo técnico, como profesional que presta sus servicios de índole jurídica. Creo en la profesionalidad de las personas. Tengo demasiadas cicatrices del Recre en la piel como para jugar con él. Nunca lo he hecho. Lo considero algo muy serio.

–Hay media ciudad en obras. ¿Por qué no se hicieron antes?

–Las hemos hecho cuando se ha podido. Muchas se han hecho antes o se han proyectado desde hace tiempo. El Parque de la Luz, la calle Adriano, Plaza Houston, La Cinta, el Mercado, El Matadero, la calle Palos, la Plaza de los Dolores… Todas son anteriores. Es cierto que quizá son más visibles las más recientes por ser zonas comerciales. Desde que se planifica una reforma hasta que se ejecuta puede pasar un año y pico. Hablamos ahora de trabajos proyectados desde más de un año. Santa Fe es del anterior mandato, vinculado al 1,5% cultural. Otras rehabilitaciones como la zona de Placeta, Méndez Núñez, lateral de la Casa Colón o Plaza de las Monjas se están financiando con los Next Generation que son fondos recientes tras la pandemia. Eran trabajos redactados porque eran proyectos nuestros como ciudad, pero que al aparecer esta línea de financiación acudimos a ella. Con la Edusi estamos trabajando desde 2016. Las obras son muy escandalosas porque no todo el mundo va a la Plaza de los Dolores pero sí pasa toda la ciudad por la Placeta.

–¿Cuándo será una realidad el Parque del Ferrocarril?

–No depende del Ayuntamiento. Hay una Junta de Compensación del Ensanche. La empresa encargada de la urbanización cobró en parcelas, luego entró en concurso. Pudimos actuar de forma directa para desbloquear el colegio público. Buscamos inversores para levantar el concurso sobre esas parcelas para impulsarlo.

–Hace un año en una entrevista a este periódico le pregunté por la limpieza de la ciudad. Reconoció que se podía hacer más. Un año después, ¿cómo ve la ciudad?

–Se hacen muchos esfuerzos, estudios y reestructuraciones. Hay que partir con un dato fundamental. El contrato que se firmó en 2015 redujo el contenido en un 33%. La ciudad tiene cada vez más necesidades con unas condiciones que menguaron. Luego está el papel de los ciudadanos desde nuestro civismo. Que haya excrementos de animales o latas tiradas por el suelo no depende solo del servicio de limpieza. Todos debemos poner de nuestra parte. Tenemos que ser exigentes como Ayuntamiento y comprometidos como ciudadanos.

–¿Por qué no está operativa todavía la Zona de Bajas Emisiones?

–Tenemos que definirlas y publicar la ordenanza que regule su ordenamiento. No se trata de ponerle el nombre a una zona, sino dotarla de las herramientas necesarias. Es el futuro de todas las ciudades. Es una medida que mejorará nuestra calidad de vida, no un yugo.