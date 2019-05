Santos se siente orgulloso de ser alcaldable de su ciudad por Ciudadanos y servir a los onubenses. No lo ve como un reto sino como un privilegio.

–Ha presentado el programa electoral y el vídeo de campaña siete días después de que comenzara ésta, ¿por qué?

–Porque era el momento exacto, hay que reunir a muchas personas y era el momento. Cuesta trabajo elaborar un vídeo y todo, después tiene unos procesos y unos trámites: tiene que aprobarlo la central, que están de trabajo ahora saturados y nada, es el proceso. No lo vemos tarde ni mucho menos.

–Una vez que ha presentado el programa, si llega a alcalde, ¿qué es lo que priorizaría?

–Lo que tengo que hacer es tener contentas a las personas que están trabajando conmigo, esa sería la línea principal. Reunirme con los funcionarios que hay dentro trabajando. Inquietudes, formas de cambiar el funcionamiento, qué es lo que ellos ven que puede ser más positivo y después motivarlos. En la segunda línea de trabajo, tenemos a Rocío Ruiz en la Junta y a Carlos Hermoso en el Gobierno central y serían un tándem magnífico para cambiar Huelva.

–¿Y qué afecte a los ciudadanos?, ¿cuál es su modelo de ciudad?

–Una ciudad que todos desearíamos. Con una oferta turística, una oferta de ocio, que haya empleo. El empleo, sobre todo, tienen que potenciarlo los comercios y las empresas, y que el Ayuntamiento no sea un enemigo, que sea un aliado, que quiera trabajar con ellos para sacar adelante el proyecto de ciudad. Y que mis hijos, que uno tiene 16 y otro 18 no se tengan que ir fuera a trabajar.

–¿Cómo se consigue entonces que el empleo no sea precario?

–A través de financiación. Aquí hay que atraer un capital que no tenemos porque el Ayuntamiento está, como todos sabemos, intervenido y hay que llevar una estabilidad presupuestaria. Yo quiero que haya una Concejalía de inversión, que haya profesionales muy capacitados y que su trabajo sea atraer inversores. Ya sea el capital público-privado, colaboración de la Junta o Gobierno central o proyectos de la Unión Europea.

–Usted es empresario y sabe cómo funciona el ámbito de las inversiones, ¿cómo convencerá a los gobiernos para que Huelva esté representada en sus presupuestos como se merece?

–Huelva ha estado muy castigada. No nos pagan la deuda histórica y estamos carentes de infraestructuras. Ya ha llegado el momento en el que hay que tomar cartas en el asunto y favorecer a Huelva. ¿Cómo? Colaborando, dialogando.. y pedir que haya una sinergia.

–¿Considera que Gabriel Cruz no se reunió y dialogó?

–Lo que considero es que Huelva está parada y es la realidad. No evoluciona. Yo no valoro las reuniones de Cruz, lo que hay que valorar es la efectividad de esas reuniones.

–Tras las últimas elecciones generales son las segunda fuerza política de la capital. Si los resultados fuesen así tras el 26-M, ¿pactaría con el PSOE o preferiría ser el líder de la oposición?

–El escenario lo marcarán los votantes. A mi me gustaría pactar con partidos que sean cercanos al centro y en ese abanico de posibilidades que tenemos que es muy amplio, sí me gustaría que hiciéramos un gobierno de partidos de centro.

–¿Por ejemplo?

–PSOE y PP. Sí que te digo que otros partidos que están más en minoría y cerca de los extremos pues habría que analizar qué proponen, estudiar esas propuestas y si son buenas para Huelva no me importaría apoyarlas.

–¿Alguna línea roja a la hora de hablar con algún partido?

–Yo no me siento tan identificado con las políticas de Adelante Huelva. No son tan cercanas a nuestra ideología. Pero se escucharían sus propuestas. También con Vox. Pero para coalición de gobierno no me aventuraría a decir que se pudiera.

–¿Considera una utopía que del 26-M salga una mayoría absoluta?

–Cs sorprende. Y estamos creciendo mucho. La aceptación ahora mismo en Huelva es máxima. Mucha gente nos apoya. No sé cuánto vamos a sacar, no nos ponemos techo pero sí que vamos evolucionando mucho. Y Cs es un partido de futuro.

–¿Piensa que está en un segundo plano, a la sombra de Guillermo García Longoria, a pesar de ser el número 1, por ser menos conocido en el ámbito político de la capital?

–Como lo ha dicho, en el ámbito político puede ser más conocido que yo pero en otros ámbitos no estoy de acuerdo. Aquí no me tienen que votar los políticos, me tienen que votar los ciudadanos. Y aquí no hay ni un primero y ni un segundo. Tengo plena confianza en mi equipo. Yo soy el que lidera y el que encabeza el equipo, el que gestiona y ellos son un pilar fundamental en mi equipo y cada uno va a tener su sitio. Todos son válidos.

–¿Qué es lo que aporta como candidato por Cs del resto que se han quedado por el camino?

–Te voy a cambiar la pregunta. Si yo tuviera que elegir una persona para liderar un equipo de trabajo, elegiría una persona con carisma, que tenga imagen y que lo aprecie la mayoría.