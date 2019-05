Mónica Rossi coge en estas elecciones municipales el relevo de Pedro Jiménez. La candidata a la Alcaldía por Adelante Huelva llega a los comicios con toda la ilusión por resolver los problemas que a su juicio tienen los onubenses.

–Repiten la fórmula de las generales y autonómicas (IU+Podemos) y en las dos perdieron votos, ¿a la tercera va la vencida?

–Yo creo que sí (Risas). Es diferente. Aunque cada uno haya llevado sus mociones en el Ayuntamiento, luego en la crítica y en el apoyo que nos hemos estado haciendo –con Participa Huelva– en estos 4 años creo que la gente lo ha visto. Somos gente que nos hemos ido encontrando en la calle en las mismas luchas y por tanto no tiene que sentido que estemos separados para concurrir a unas elecciones municipales cuando estábamos planteando el mismo diagnóstico y medidas ante los problemas que entendemos que hay en la ciudad.

–A la hora de elaborar el programa electoral, ¿en qué es lo que más le ha costado ponerse de acuerdo con Jesús Amador?

–La verdad es que en nada. No ha habido ningún tema en el que hayamos tenido problemas en ponernos de acuerdo. Ha habido un grupo de gente de las dos formaciones que han estado trabajando en un borrador básico. Y de ahí se llevó al círculo municipal como a la asamblea local de IU y se puso en común. A partir de ahí, pequeños matices pero más de redacción que de contenido. Ese borrador luego se ha lanzado a la calle para que la gente y colectivos nos hicieran llegar propuestas. Es un programa muy base y después hemos estado en los distintos encuentros con colectivos para ir recogiendo propuestas y completar a lo que a nosotros no se nos había ocurrido.

–En la capital, en las elecciones generales perdieron más de 2.000 votos aunque fueron la tercera fuerza de Huelva, ¿teme que el voto masivo al PSOE en el lado de la izquierda continúe el 26-M?

–Va a depender de que seamos capaces de convencer con el programa que llevamos para la ciudad a la gente. Las municipales tienen un matiz diferente. La gente conoce con una mayor cercanía a las personas que nos presentamos. Palpa de manera directa esa política que se hace en la calle y por tanto es mucho más fácil esa concreción política en lo que se ha hecho y en lo que no. Nosotros lo que planteamos es que otra política es posible y que podemos hacer las cosas de otra manera. El resultado va a depender más de la movilización del voto, por supuesto, y por otro lado de que seamos capaces de convencer a la ciudadanía de que nuestras propuestas son buenas para salir de la situación que está la ciudad.

–¿Sería un fracaso no lograr cuatro sillas?, las que tienen ahora: 3 de IU y 1 de Participa.

–Tendríamos que hacer autocrítica para saber en qué nos hubiéramos equivocado. Pero también concurren muchos más partidos, el voto en ese sentido, quizá más que la pérdida de concejales porque no hayamos hecho las cosas bien, puede venir también dada porque realmente con esa fragmentación tan grande del voto que puede haber pues perdamos alguno. Nuestra idea es salir a ganar. No nos presentamos a las elecciones para perder, salimos a ganar pero es verdad que hay nueve ofertas de programas diferentes para gobernar la ciudad con lo cual también la gente tendrá que ver quién le convence más para ese Gobierno.

–¿Con quién pactaría para gobernar?

–En principio no queremos hablar de pactos porque precisamente salimos a ganar la Alcaldía. En función de los resultados, después con un proceso tranquilo, reflexionado, dialogado ver las distintas alternativas que puedan surgir y decidirlas entre todo el mundo como siempre hemos hecho.

–¿Pactaría con Vox?

–No, eso es evidente.

–¿Cuál será su fórmula para convencer a los gobiernos de Andalucía y España de que a Huelva tienen que llegar inversiones?

–Hay partidos que dicen que van libres de manos porque nadie les da órdenes de Madrid. A nosotros no nos dan órdenes sino que llevamos las propuestas de cada territorio a través de nuestros representantes: María Gracia en el Parlamento de Andalucía y por otro Alejandro García en el Congreso de los Diputados. Y eso va a estar estrechamente unido con la política municipal. Y denunciar, criticar y todo lo que esté en nuestra mano para que Huelva esté cubierta con todas sus necesidades.

–¿Qué es lo primero que haría si llega a ser alcaldesa?

–Son tantas las situaciones para abordar que es complicado. Para mí hay cinco cuestiones principales: arrancar el Plan de Inclusión Local con el que queremos hacer frente a la situaciones de pobreza, la declaración de suelo contaminado de Francisco Montenegro, el Plan de Choque para el empleo, la Concejalía de Feminismo y el cambio de callejero de la Memoria Histórica. Empezaría por las cinco a la vez si es posible. Y muy importante también la auditoría municipal de la deuda, que quizá incluso fuese lo primero.

–Si llegan al Ayuntamiento, repetiría la izquierda en el Gobierno, ¿tanto dista su modelo de ciudad con el que hemos visto estos cuatro años?

–Sí dista. Gabriel Cruz es de izquierda, de una izquierda más cercana a la derecha. Diferencias fundamentales en el programa son: el tema del empleo digno y de calidad pero además de verdad. Es decir, no podemos en el Ayuntamiento subcontratar empresas para hacer servicio. Hay que luchar para dar la cobertura pública del personal que nos hace falta en el Ayuntamiento con esos planes de choque; con la remunicipalización, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para devolver al Ayuntamiento los servicios municipales que son los que pagamos todos con nuestros impuestos. Esa es una línea que por ejemplo en el programa de Gabriel Cruz y en estos 4 años no han hecho ni el intento.

–¿En qué puede mejorar el ocio y la dinamización de la ciudad con Adelante Huelva?

–Se podría dinamizar, enfocado en la gente joven, con festivales de música alternativos, con muchas más actividades en la calle, con teatros... vivimos en una ciudad en la que llueve lo que llueve y se pueden hacer muchísimas cosas en la calle. Nuestro modelo de ocio es no consumista: que no te tengas que ir a centro comercial a divertirte. Todo lo que se nos ocurra para tener a la gente en la calle.

–En un Debate de la Ciudad de hace un par de años, IU se quejaba de que no se ejecutaban las mociones que se aprobaban en los plenos, ¿se compromete si llega a alcaldesa a cumplir todo lo que se apruebe?

–Hombre claro. No vamos a estar criticando lo que luego no vamos a hacer. Aquí la estrategia que ha seguido el equipo de Gobierno ha sido aprobarlo todo. Esa política de lo concedo todo y luego hago lo que me da la gana.