Elecciones municipales Huelva 2023:El PSOE de Cala se propone hacer del pueblo "un lugar donde querer vivir"

La alcaldesa y candidata a la reelección en Cala, Maite Rodríguez, ha pedido el voto para el PSOE “porque Cala se merece que sigamos luchando por ella, queremos seguir trabajando por mejorar y hacer de este pueblo un lugar donde querer vivir”. Así lo ha puesto de manifiesto en el acto de presentación de su candidatura, que ha contado con el arropo de la parlamentaria andaluza y secretaria de Formación de la Ejecutiva Federal del PSOE, María Márquez.

La candidata a la reelección ha destacado que Cala “merece seguir creciendo, en la seriedad, en la honestidad, en el trabajo y en el esfuerzo”. Así, ha recordado que “desde su llegada al Ayuntamiento en 2019 no han sido unos años fáciles, pero hemos superado los obstáculos poco a poco”, destacando que se encontraron una deuda abismal “que hemos llegado a reducir en casi un 62%”.

La socialista ha incidido en que “por su pueblo y por sus vecinos y vecinas han llamado a todas las puertas de las administraciones, teniendo respuestas únicamente de la Diputación Provincial y del Gobierno central, ambos del PSOE, el único partido que se ha preocupado por la situación que vivimos en los pueblos y gracias a esas ayudas se han podido realizar muchas actuaciones de mejora en Cala”.

Un situación que ha contrastado con el PP en la Junta de Andalucía, “que lo único que ha hecho en nuestro pueblo ha sido reducir o eliminar servicios como unidades escolares en el CEIP San Roque; eliminar el único ciclo formativo de Grado Medio que había en el instituto; dejado el centro médico sin servicio, sobre todo durante los meses de verano, porque no se cubrían las vacaciones o bajas; la no conservación de la carretera A-434, que pasa por nuestro pueblo; la eliminación del servicio de Andalucía Orienta o la reducción de horarios de transporte de los autobuses. Mientras que las únicas ayudas de la Junta han sido del dinero procedente de los fondos europeos, dinero que reparte el Gobierno central”, ha aseverado.

Por eso, ha incidido en ese voto para el PSOE, “para que Cala avance, un pueblo que posee un gran valor cultural, social y ecológico. Tenemos que presumir de nuestro pueblo, nuestra gente, nuestras tradiciones; y esto sólo se consigue en equipo y, para eso, tenemos que seguir trabajando codo con codo, poner cada cual su granito de arena para hacer de Cala un municipio mejor”.

Para ello, la alcaldesa y candidata socialista se ha rodeado de un grupo de personas “que tienen inquietudes, que quieren disfrutar de su pueblo, sin parar de trabajar, con un Ayuntamiento eficaz y transparente” y ha enumerado proyectos como “continuar con la consolidación de la nueva zona del Polígono Industrial, la mejora del pueblo, de parques y jardines, la apuesta por la eficiencia energética, plan de redes de mejora de abastecimiento y alcantarillado, continuar eliminando barreras arquitectónicas, mejora y adecentamiento de las entradas a Cala, creación de un Museo Minero, el fomento del turismo o mejora de los caminos rurales, entre otras actuaciones”

Para esta nueva etapa, “continúan compañeros y se suman otros, todos y todas con ganas de trabajar, personas que quieren a su pueblo, un equipo pensado para dar lo mejor para Cala” y ha enfatizado que “es muy importante ir a votar el 28 de mayo y hacerlo por un partido, el PSOE, que se preocupa por la gente, que conoce la realidad de los municipios, que lucha contra la despoblación, y para que nuestro pueblo pueda seguir avanzando”.

Por su parte, la parlamentaria andaluza y secretaria de Formación de la Ejecutiva Federal del PSOE, María Márquez, ha subrayado que Maite Rodríguez “es una mujer increíble, muy trabajadora, que siempre está para todo el mundo las 24 horas, los 7 días de la semana, llamando a cualquier puerta, en cualquier administración defendiendo a sus vecinos y vecinas. No solo es una buena gestora, sino que ha situado a Cala en el mapa, una alcaldesa que vive por y para su pueblo”.

“Por eso cuatro años después -ha enfatizado María Márquez-, en este pueblo, los que estaban, han decidido no estar y los que sí han decidido presentarse, el PP, podría hacer el mitin en La Palma del Condado porque es de donde son”, ha aseverado. Esa es la diferencia, desde la política, ver a la gente como personas o como votos. Cuando el PP se presenta aquí en Cala está viendo a este pueblo como un instrumento para conseguir un puñado de votos para un objetivo fuera de Cala”.

Por ello, ha pedido que el 28 de mayo, “aunque sepamos que Maite va a seguir siendo la próxima alcaldesa de Cala, que va a tener la confianza mayoritaria de sus vecinos y vecinas, no hay que olvidar que las urnas están vacías y que no podemos confiarnos, ni fallar a esta alcaldesa porque ella no le ha fallado a Cala en estos cuatro años, con un equipo de personas que han peleado y han defendido con orgullo la camiseta del Partido Socialista y la camiseta de Cala”, ha concluido.