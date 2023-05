Elecciones Municipales Huelva 2023: Vox alude a "la oportunidad de romper con el bipartidismo"

Wenceslao Font, candidado de Vox a la Alcadía de Huelva hizo balance de la campaña electoral "con mucha ilusión" y "después de quince días intensos que se han desarrolado tras cuatro años de escucha en la calle", durante el encuentro mantenido al cierre de la misma en la Plaza Niña junto a su equipo, simpatizantes, afiliados y miembros de otras candidaturas de la provincia.

El alcaldable explicó que "las diez líneas programáticas de Vox para este 28M, centradas en atraer riqueza y población a la ciudad, son fruto de esa escucha constate”. Un programa defendido por un equipo "sólido, comprometido y muy preparado" que busca dar “un giro a la situación de parálisis que atraviesa la capital debido al conformismo que ha caracterizado a los sucesivos gobiernos municipales que han dirigido a la ciudad en las últimas décadas”.

“Lejos de ese conformismo, nosotros vamos a ser siempre ambiciosos y valientes con el futuro de Huelva. Y animamos también a los onubenses a que lo sean. Por nuestra parte, que no quepa la menor duda de que seguiremos siendo útiles, como hemos demostrado en estos cuatro años en el Ayuntamiento. Porque Huelva tiene que despertar y no podemos perder más tiempo”, señaló.

El candidato también se refirió al respaldo que "ha tenido durante la precampaña y campaña por parte de su equipo, de los vecinos de Huelva y por parte de su formación". “Hemos estado acompañados por el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith; el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros; el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado, Jorge Buxadé; el fundador de Vox, José Antonio Ortega Lara; nuestro diputado nacional por Huelva, Tomás Fernández; otros diputados nacionales como Patricia Rueda o José María Figaredo; y el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira”.

Por su parte, el presidente provincial y parlamentario andaluz, Rafael Segovia, destacó el avance de Vox con respecto a los comicios de 2019: "Tenemos que celebrar que Vox ha duplicado el número de listas que se presentan en estas municipales en la provincia con respecto a las de hace cuatro años", lo que, en sus palabras, “supone un éxito de implantación y consolidación que marcará, sin duda, el futuro de nuestra provincia, porque ahora Huelva tiene la oportunidad de romper con los dos partidos que la han sumido en el abandono y el aislamiento durante décadas".

Segovia admitió que "no ha sido fácil", porque "hemos tenido que superar numerosos obstáculos para conformar las listas; en primer lugar, porque los simpatizantes de Vox son señalados y estigmatizados y presionados en muchos municipios de nuestra provincia; y en segundo lugar, porque, en muchos casos, miembros de las actuales corporaciones contactaban con nuestros candidatos para ofrecerles trabajo, para recordarles antiguos favores o advirtiendo de las dificultades con las que se podrían encontrar en un futuro próximo".

El presidente provincial recordó que "no todos los partidos hemos llegado en igualdad de condiciones económicas a estas elecciones en nuestra provincia". En referencia a este tema, aclara que "el PSOE ha cobrado de Giahsa durante la última legislatura 1,2 millones de euros aproximadamente, y el PP alrededor de 400.000 euros". "Esto se traduce en sedes y propaganda en los medios de comunicación que le permiten transmitir su mensaje a más ciudadanos", aseveró.

La "corrupción del bipartidismo" es otra cuestión que Segovia no dejó en el tintero. "No debemos olvidar los casos de corrupción generalizada que se está evidenciando en el voto por correo; escándalos de los que Vox no ha formado parte en ninguno de ellos".

El presidente provincial de Vox considera que "todas estas circunstancias nos hacen pensar que los onubenses, que demandan limpieza democrática, seguridad en sus municipios, así como las infraestructuras hidráulicas, sanitarias y de transportes que PP y PSOE han negado sistemáticamente a Huelva durante décadas, impidiendo su desarrollo y la creación de puestos de trabajo en nuestra provincia, van a apoyar con entusiasmo y esperanza las listas de Vox".

Además, tuvo palabras para las personas que integran esas listas: "Nuestras candidaturas están formadas por personas trabajadoras, sencillas, familiares y que se han atrevido a dar un paso adelante para cuidar nuestros valores, nuestros barrios y pueblos".

Por último, Segovia pidió "el respaldo a Vox el próximo 28 de mayo". "Pido el apoyo para todas nuestras candidaturas, garantizando la calidad humana y profesional de todos nuestros compañeros que las componen", ha señalado.