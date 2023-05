Elecciones Municipales Huelva 2023: Mónica Rossi denuncia la falta de recursos de los servicios sociales municipales

La candidata a la Alcaldía de la coalición Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Mónica Rossi, y el coportavoz de 'Por Andalucía' en el Parlamento de Andalucía, Juan Antonio Delgado, han comparecido este lunes para abordar las problemáticas de servicios sociales que se viven en el Ayuntamiento de Huelva así como las soluciones que aporta el programa de la candidatura de confluencia.

Según ha destacado Mónica Rossi, "hay muchas ayudas sociales que la gente de Huelva no puede solicitar porque el Ayuntamiento no tiene ni los recursos humanos ni económicos para poder hacerlo por tanto estamos hablando de muchas familias que se quedan sin ayudas que promociona el Gobierno central porque desde los servicios sociales no tenemos los recursos suficientes, por eso para nosotros es un eje prioritario tener unos servicios sociales modernos del siglo XX"

Del mismo modo Rossi ha desarrollado las medidas que quiere implementar como ciudad amiga de las personas mayores, "los ayuntamientos adheridos a esta Red trabajan en la mejora de los entornos físicos y sociales del municipio para que promuevan un envejecimiento saludable y activo y no excluyan ni discriminen a las personas a medida que envejecen.

Por ello, establecerán políticas dirigidas a la Autonomía Personal, se estudiará la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio y se pondrá en marcha el Servicio Municipal de Cuidados, con especial atención al Programa Municipal de Respiro familiar, además se llevará a cabo un plan de accesibilidad "para no encontrarnos una barrera cada dos metros como ocurre actualmente en Huelva"

En este sentido, Rossi ha destacado que su concejalía de Servicios Sociales que también tendrá competencias en ámbitos como los mayores, diversidad y autonomía personal, personas migrantes y personas sin hogar, "abordará todas las necesidades sociales de la ciudad que desgraciadamente son muy numerosas".

Para ello se abordará de forma inmediata la configuración de nuevas zonas de trabajo social en la ciudad, un nuevo mapa de servicios sociales, y zonas de atención a la población con la ampliación de equipos profesionales de servicios sociales.

También se crearán equipos de proximidad para la gestión de las medidas que los equipos de servicios sociales hayan indicado a las personas, familias, grupos, colectivos y tejido asociativo de la zona de influencia de estos.

Por último, también se abordará la construcción de un nuevo albergue municipal de gestión totalmente pública, en colaboración con entidades que intervienen con personas sin hogar y se reforzarán los programas de atención al pueblo gitano.

Apoyo de Juan Antonio Delgado

Por su parte, el coportavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento Andaluz, Juan Antonio Delgado, ha señalado su apoyo a la candidata de la confluencia de Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Mónica Rossi, porque es necesario #QueLaEsperanzaHuelva.

Delgado ha indicado que la opción del PP, una candidatura del "desconcierto" ya que Moreno Bonilla en el mailing "tramposo" que ha enviado a los onubenses "se ha olvidado de su propia candidata" por lo que parece "que tampoco es tan importante para ellos".

En este sentido, ha destacado #QueLaEsperanzaHuelva se presenta frente a dos modelos, el de Moreno Bonilla que se ha olvidado de Huelva y cuyas iniciativas estrellas han sido quitarle impuestos a 20.000 millonarios, cargarse Doñana y privatizar la sanidad pública, lo que en Huelva “es especialmente acuciante” y el modelo “caducado” de Gabriel Cruz “alejado de las necesidades de los onubenses”.

Por ello, apuesta por la candidatura de Mónica Rossi para que "a Huelva llegue la esperanza" para que "no siempre sea la última, sino que esté en el lugar que le corresponde."