Elecciones Municipales Huelva 2023: Ciudadanos culpa al bipartidismo de "cargarse" Doñana

"Nos estamos cargando nuestra joya medioambiental, el Parque Nacional de Doñana, por la ineficacia del bipartidismo". Así lo ha manifestado el secretario general de Ciudadanos (CS), Adrián Vázquez, durante su visita a Huelva, donde ha respaldado la candidatura liderada por Guillermo García de Longoria. Junto a candidatos liberales de esta provincia y la actual portavoz de CS en la Diputación de Huelva, Noelia Álvarez, ha subrayado que "España es el país con mayores zonas protegidas de la Red Natura de toda Europa y estamos, insisto, destrozando nuestro medioambiente".

"El único verde que le gusta al PP es el de VOX", ha afirmado Vázquez, asegurando que "el Partido Popular prefiere lanzarse a los brazos de la extrema derecha" y "le da igual cargarse Doñana". Para el dirigente de CS, "el patriotismo no es ponerse banderas alrededor de los hombros", sino que también significa "cuidar el patriotismo ecológico". "Estas joyas nos hacen ser un referente". Pero también le ha advertido a la izquierda, "que no hace falta esa ideología para proteger el medioambiente". "Desde Ciudadanos, tenemos claro que hay proteger esa sostenibilidad medioambiental, pero sin olvidarnos de lo social y lo económico, sobre todo de nuestros agricultores y ganaderos", ha recalcado. En este sentido, el secretario general de CS ha afirmado que "nosotros queremos que se lleve a cabo ese Plan Hidrológico Nacional, para que haya solidaridad interterritorial y que llegue el agua a Huelva". Junto a ello, ha detallado propuestas que pasan por una reducción máxima del IBI en las zonas rurales, que haya préstamos ICO a los agricultores y ganaderos". "En vez de dar dos euros para que los jubilados vayan al cine o lo jóvenes de hasta 30 años viajen en el Interrail, señor Sánchez use el ICO para los agricultores y ganaderos que tanto están sufriendo", ha reclamado.

Por otro lado, Vázquez ha dejado claro que "CS será decisivo en el próximo gobierno de Huelva". "La mayoría en la próxima corporación vendrá decidida por un partido de centro, por Ciudadanos, por Guillermo", ha asegurado, insistiendo en que "ese acuerdo se basará en programas, en asuntos que beneficien a Huelva y a sus vecinos". Por su parte, el candidato a la Alcaldía al Consistorio onubense ha valorado el respaldo de la "dirección nacional de CS". "Estamos trabajando muy bien en esta ciudad y en los municipios donde tenemos candidaturas", ha relatado. "No vamos a prometer nada que no se pueda hacer, vamos a luchar por infraestructuras, sanidad y por una Huelva más amable", ha culminado García de Longoria.