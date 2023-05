Elecciones Municipales Huelva 2023: Con Andalucía exhibe su “fuerza” de cara al 28M en Aljaraque

Con Andalucía ha dado su pistoletazo de salida a la campaña electoral para los comicios municipales del próximo 28 de mayo, en un multitudinario acto celebrado en el Centro Multiusos de Bellavista (Aljaraque) y que ha contado con la presencia del secretario general del PCA, Ernesto Alba, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti y los candidatos a la alcaldía por los municipios del Área Metropolitana de Huelva.

Así, el acto ha servido como puesta de largo para mostrar la “fuerza” de las candidaturas encabezadas por Sebastián Rivero (Aljaraque), Mónica Rossi (Huelva), David F. Calderón (Cartaya), Víctor Ruiz (Punta Umbría), Gregorio Cruz (Trigueros), Teresa Salas (Gibraleón), Manuel Jiménez (San Juan del Puerto) y Juan Luis González (Beas).

Ernesto Alba ha destacado que “se abre un nuevo ciclo electoral donde tenemos un objetivo claro, ante el plan que ha puesto en marcha el Partido Popular en sus años de Gobierno de Andalucía que lo único que hacen es favorecer a una minoría a través de privatizaciones en la sanidad y la educación existe la necesidad de que el 28 de mayo los municipios onubenses se rebelen contra este plan que está instaurando Moreno Bonilla”, es necesario que desde los municipios “vertebremos políticas distintas que sean capaces de revertir esta situación aportando soluciones a los problemas más cercanos de la ciudadanía”.

Alba ha señalado que “es muy importante tengamos muchas alcaldías progresistas este 28 de mayo para revertir estas políticas que tanto daño y perjuicio están haciendo a Andalucía con ataques continuos al sector público y también al medio ambiente como puede ser el caso de Doñana”.

Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti ha indicado que en Izquierda Unida “nos presentamos a estas elecciones con toda la ilusión del mundo y con toda la responsabilidad puesto que somos conscientes de que el resultado de estas elecciones municipales depende de la voz de la Izquierda real, la voz del mundo ecologista, feminista, la voz de la clase trabajadora”.Así, entiende que “es necesario que esté en las instituciones defendiendo y llevando a cabo políticas que sean capaces de construir una sociedad más justa que ponga a las personas en el centro de la acción política”.

“No me equivoco si digo que somos la única fuerza que además nos presentamos a estas elecciones con un proyecto de provincia, una formación que no damos bandazos ideológicos ni un día pedimos agua para todo el mundo aunque sea a costa de Doñana y al otro día decimos que Doñana no se toca. Somos la izquierda Coherente, seria, con principios y capacidad de trabajo”, ha señalado.

En este sentido, Toti ha señalado que durante décadas mucha gente ha alabado nuestras propuestas pero acto seguido nos decían que eran irrealizables. 48 años después de la democracia tenemos personas sentadas en el Consejo de Ministros del Gobierno de España que están demostrando no solo que esas políticas ‘irrealizables’ se pueden poner en práctica sino que además funcionan mucho mejor que las leyes puras y duras del mercado.

En el acto han intervenido además miembros de la candidatura de Aljaraque que se han dirigido al público asistente convencidos de lograr un “gran resultado en los próximos comicios”.