Elecciones municipales Huelva 2023: La Junta Electoral investiga 800 votos por correo en Villalba del Alcor

El PSOE de Huelva reclama al PP que actúe "de forma contundente" ante las "sospechas" de presuntas irregularidades en el voto por correo en Villalba del Alcor. El portavoz provincia, Enrique Gaviño, denuncia que la Junta Electoral investiga "hasta 800 votos por correo tramitados de forma telemática desde el ayuntamiento". Se trata de alrededor del 30% de los casi 2.500 votantes censados en el municipio. Los socialistas lo consideran "una perversión porque la parte interesada no puede pedir el voto para los ciudadanos". En los últimos comicios votaron 2.490 personas en la localidad. De estas, 1.074 lo hicieron por el PSOE frente a las 941 del PP. El resultado supuso un empate a cinco concejales resuelto con el edil de Foro Ciudadano de Villalba con un representante y 234 sufragios. De este modo, el peso del voto por correo este próximo 28 de mayo puede ser decisivo para terminar el triunfo.

El caso ha sido derivado al juzgado de La Palma del Condado, donde los socialistas denuncian al PP local por un presunto fraude en el voto por correo en la localidad, que pudiera ser constitutivo de un delito electoral. El Ayuntamiento de Villalba del Alcor está gobernado actualmente por el PP y su alcalde, Diego del Toro, se presenta a la reelección con el apoyo de Foro Ciudadano de Villalba. En rueda de prensa, Gaviño sostiene que "se ha comprobado que muchas de esas peticiones no llegan a sus domicilios, sino que unas 50 han llegado a domicilios de personas del PP de La Palma del Condado como el padre de una ex concejala y al domicilio de un concejal y número dos de la lista".

La Junta Electoral el 11 de mayo solicitó información en primer lugar a la oficina de Correos de La Palma para determinar cuántos trámites se habían hecho desde el consistorio en relación con los dos domicilios palmerinos. De forma paralela requirió al ayuntamiento que "se abstenga de efectuar peticiones de votos por correo, haciéndole saber que se incoarán los oportunos expedientes disciplinarios en el supuesto que se acredite vinculación con las peticiones citadas en los términos expuestos en la queja". Un votante puede solicitar ejercer su derecho por correo en un municipio diferente al que le corresponda por censo.

Gaviño acusa al PP de "estar cometiendo ilícitos electorales". Con su presunta actuación "demuestra que lo que le importa es el poder, no duda en violar las leyes, la constitución y los fundamentos de la democracia. Pedimos contundencia con todos los casos que surjan los expulse y retire de las listas. Si no lo hace será cómplice de delito electoral". El portavoz socialista califica los hechos como "intento de pucherazo para garantizarse que el que está de alcalde lo siga siendo de forma ilegal". Defiende que en su formación "si se da algún caso en nuestro partido lo hemos expulsado de forma inmediata y al que no lo era lo hemos retirado de las listas electorales".

Los socialistas piden a los juzgados "celeridad" a la hora de actuar porque "nos vamos a enfrentar en Huelva a detenciones y causas penales. "A la ciudadanía le decimos que el partido socialista no va a defender nunca ni directa ni indirectamente a nadie que cometa acciones como las que vemos de compra de votos por correo o perversión de la democracia", concluye Gaviño.

El PP por su parte ha preferido no hacer valoraciones a la denuncia. La formación presentó alegaciones a este escrito descartando "infracción alguna a la Ley Electoral en designar un domicilio u otro" al que remitir la documentación para votar por correo y justificando el uso de esas direcciones en el estrecho margen de apertura de la oficina de Correos de Villalba "solamente dos horas por la mañana".