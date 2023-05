Cruz presenta una candidatura de "ilusión y ambición" para revalidar la Alcaldía de Huelva

Gabriel Cruz apuesta por la continuidad en su proyecto, con una lista con tres caras nuevas y algunos movimientos que propician la salida de dos ediles del actual equipo de Gobierno. Junto a la Escuela de Arte León Ortega, una plaza remozada durante el mandato que expira, y arropado por los suyos. Así ha presentado el alcalde el equipo con el aspira a revalidar la Alcaldía. La periodista Inmaculada González, el funcionario Miguel Ángel Pérez de Diego y la maestra Luisa García Romero son las nuevas incorporaciones en puestos teóricos de salida: los dos primeros, los números 6 y 7, y la tercera, en el 10. En los primeros puestos sobresalen dos movimientos que afectan a dos de los ediles de confianza de Cruz. Por un lado, y tras María Villadeamigo, indiscutible número 2, el teniente de alcalde de Urbanismo y medio Ambiente, Manuel Gómez, pasa a ser número 3 en la candidatura. Y el responsable de Turismo, Promoción de Huelva en el Exterior y Universidad, Francisco Baluffo, es el número 5. En ambos casos, avanzan dos puestos respecto a la lista de 2019. María José Pulido, responsable de Políticas Sociales e Igualdad, repite como número 4.

"Estamos en un espacio emblemático, que representa perfectamente de donde venimos y hacia donde vamos. La apuesta por un modelo de ciudad, sostenible, amable y que de respuesta a las necesidades de los onubenses y a sus aspiraciones", ha destacado Gabriel Cruz. El regidor apuesta por "una ciudad moderna". Por ello ha recordado que "nos eligieron por algo como experiencia piloto del desarrollo de la Agenda Urbana. Huelva es una ciudad preparada que necesita de un gobierno fuerte, con experiencia, ilusión y capacidad de todos los miembros que integran esta candidatura. Todos lo han demostrado en diferentes ámbitos públicos y privado su capacidad".

Cruz afronta la lucha por su tercer mandato "con ilusión" porque "Huelva está en un gran momento, ante oportunidades únicas. Tenemos una oportunidades de desarrollo en el sector energético, industrial protagonizando una transición energético". A su lado tiene "al mejor equipo. Hay que coger la trayectoria de todos ellos uno por uno. Muestran fuerza y capacidad más que demostradas". Por ello ha afirmado que está "deseando" que llegue "el 17 de junio para Constituir la corporación para comenzar un mandato que sería continuar con un proyecto de progreso y bienestar, de felicidad de los onubenses".

Sobre las modificaciones en su lista con respecto a las anteriores elecciones sostiene que "los cambios no significan un giro. Es apostar una Huelva pujante, moderno y desarrollo. Son perfiles que en sus ámbitos que aportan una trayectoria que amplía el equipo. Los concejales que salen han hecho una labor fantástica. Ahí están los resultados. Tanto en Empleo (Jesús Bueno) como en Infraestructuras y Hábitat Urbana (Esther Cumbreras) el trabajo ha sido extraordinario". Por ello, "no es un proyecto de sustitución sino de suma. Se incorporan nuevos talentos. Hay que aprovechar todas las oportunidades que tiene Huelva que son muchas".

Sobre la notable presencia femenina ha defendido que "no presentamos listas cremalleras por presentarlas, sino por convicción. Me siento muy orgulloso de todos los hombres y mujeres que forman esta lista. No es una cuestión de números sino de importancia real. La número 2 era Mariuca y revertió la situación económica del Ayuntamiento, sacándolo de la ruina y el caos para llevarlo a la estabilidad. Si nos vamos a María José Pulido que era la 4 ahí está su personalidad y trabajo en políticos sociales. Esther como 6 deja un gran legado. Eva en Hacienda y Patrimonio. Por la labor de Tania en los mercados solo hay que preguntarle a los detallistas. Leonor o Mari Tere han desarrollado una labor fundamental. El trabajo de todas ellas habla del valor que tienen".

Cruz se siente "orgulloso de formar parte de un equipo de hombres y mujeres capaces, preparados, con ambición, ilusión e inteligencia dispuestos a tomar decisiones. No se trata de movernos en la esfera del deseo. Hemos tomado decisiones muy difíciles durante este tiempo. Había que levantar la mano y decir sí. Nos mueve el interés de los ciudadanos de Huelva, por encima de cualquier tipo de interés personal.