La mina de Riotinto consolida su ritmo productivo con más de 12.000 toneladas de cobre en el tercer trimestre

La mina de Riotinto ha cerrado el tercer trimestre del año con una producción de 12.123 toneladas de cobre, una cifra que consolida el ritmo de actividad alcanzado en los últimos meses y que permite a la compañía mantener sus previsiones de cierre entre 49.000 y 52.000 toneladas para el conjunto de 2025.

Durante este periodo, la planta ha procesado 4,3 millones de toneladas de mineral, con una ley media del 0,38% de cobre y una recuperación metalúrgica del 74,45%, cifras que reflejan un comportamiento estable pese a las variaciones naturales del mineral extraído.

El consejero delegado de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, ha destacado que “la estabilidad observada en Riotinto durante este trimestre reafirma nuestros objetivos anuales establecidos, manteniendo un rendimiento consistente”.

La compañía continúa avanzando en sus proyectos de expansión y sostenibilidad. Entre ellos, destacan las mejoras en la planta de procesamiento, el avance de los trabajos de desmonte en San Dionisio y los sondeos en el yacimiento de Masa San Antonio, en el término municipal de Nerva.

En paralelo, Atalaya sigue desarrollando su Proyecto Touro, en Galicia, con progresos en la revisión ambiental y en las tareas de exploración geológica. “Gracias a una sólida posición financiera y una cartera de proyectos clave, estamos bien posicionados para seguir avanzando en el sector del cobre, cuyo papel es cada vez más relevante en la transición energética global”, ha subrayado Lavandeira.

Por otra parte, la compañía ha sido reconocida recientemente con el Premio Euromines 2025 en la categoría de Seguridad, por su programa ‘Liderazgo en campo’, una iniciativa que promueve la participación activa de los trabajadores en la prevención de riesgos y la mejora continua. El proyecto combina auditorías, observaciones preventivas e intervenciones ‘Stop and Talk’, apoyadas en una plataforma digital, lo que ha permitido reducir la accidentabilidad y consolidar una cultura preventiva ejemplar en el sector.

Atalaya Mining mantiene además su compromiso con el entorno de la Cuenca Minera de Huelva a través de la Fundación Atalaya, que invierte cada año unos 750.000 euros en proyectos locales de mejora urbana, actividades culturales, deportivas y de apoyo social.

Durante este trimestre, la Fundación ha cerrado acuerdos con varios ayuntamientos de la comarca, entre ellos los de Riotinto, Zalamea la Real y El Campillo, destinados a la mejora de equipamientos, espacios públicos y servicios municipales.

Asimismo, la entidad ha lanzado la VI edición del Curso de Operador Técnico de Instalaciones Mineras, una formación gratuita de 500 horas teórico-prácticas dirigida a personas desempleadas, que busca facilitar la inserción laboral en el sector y dar respuesta a la demanda de personal cualificado.