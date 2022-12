El sencillo y hermoso sendero que inicia en El Talenque y va desde Fuenteheridos hasta Valdelarco

Un bello sendero de poco más de tres kilómetros que comienza en el área recreativa de El Talenque y recorre un precioso paisaje de alcornoques, encinas, castaños... Bien señalizado, nada complejo y apto para mascotas. ¡La mejor ruta para iniciar!

En la Sierra de Aracena se encuentra, antes de llegar a Navahermosa, desde la salida de la ITV de Galaroza, el Área recreativa de ‘El Talenque’. Una de mis favoritas. Aparte de tener un buen estado de conservación, cuenta con barbacoas y mesas, además de una frondosa arboleda, la cual lo hace un lugar elegido por muchos serranos para pasar ratos en familia. No es raro también encontrar autocaravanas, ya que su aparcamiento es bastante amplio.

Justo enfrente de esta área recreativa hay una zona que no está equipada con mesas y demás, donde está el campo en estado salvaje. Ahora mismo tiene una cama de hojas espectaculares que es zona de setas (Aviso: buscad solo si se conoce y respetando la legislación que pueda existir).

Desde ella se accede al camino de Fuenteheridos a Valdelarco, el cual, en ese caso, discurren por el término municipal de Galaroza. El tramo que yo elegí son tres kilómetros y poco de ida y vuelta, y va desde la zona de El Talenque hasta la carretera de la otra entrada de Navahermosa.

En ese recorrido se pueden ver pinos de varias especies, alcornoques y encinas, castaños, olivos... Todo un sinfín de vegetación, incluso lo que más me sorprendió fue ver todavía madroños con frutos en esta época. El camino está bien señalizado y no es muy complejo, aunque no es recomendable para ir con carritos ya que la orografía puede presentar algún desnivel. Eso sí, se puede solventar sin mucha dificultad.

También es ideal para ir con mascotas. Y no es raro encontrar a estas junto a sus dueños tanto en este tramo del camino, como en el Talenque.