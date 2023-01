El restaurante mejor valorado de la provincia de Huelva, toda una experiencia gastronómica

Nuestra tierra tiene auténticos templos gastronómicos a lo largo y ancho de la provincia, de eso no cabe duda y nos gusta resaltarlos cada vez que podemos. En esta ocasión, venimos a destacar un restaurante de Huelva que ha logrado un hito complicado en una plataforma como es TripAdvisor, donde las valoraciones se toman bastante en serio.

Un restaurante de la provincia de Huelva tiene una puntuación perfecta, 5 de 5 puntos, algo bastante complejo, más si recalcamos que tiene casi 1.000 opiniones sobre él. Se trata del Restaurante Lopi's, ya conocido por estar entre los primeros siempre de la provincia

Pero no solo suele estar entre los primeros de Huelva, también lo suele estar entre los 10 primeros de España. Este negocio regentado por Carlos López y su esposa, María José Bueno, lleva dos años seguidos entrando en la lista de mejores restaurantes de la guía Michelin, obteniendo un destacable octavo puesto.

Este restaurante de La Palma del Condado basa su gastronomía al 100% en productos onubenses. Posee un menú degustación que es una delicia en la que se recoge todo lo bueno de la costa, sierra y condado de nuestra provincia. Todo siempre bien explicado por su propietario

Una explosión de sabores que los clientes que lo han probado no pueden no dejar perfectamente claro que es una propuesta gastronómica que no se ha de dejar pasar. Quienes han pasado por Lopi’s vuelven una y otra vez, lo definen como un recorrido por los productos de Huelva perfectamente presentados para degustar. Un descubrimiento en cada bocado.

El trato amable y cercano de su personal es un broche de oro a todo lo que ofrece este restaurante palmerino. Unos platos de exquisita elaboración y presentación que algún que otro cliente lo ha definido como “El día más feliz de mi vida para mi paladar”.

Un paseo por la provincia de Huelva en el que vas redescubriendo nuestros sabores con otra mirada. Un concepto diferente para disfrutar en nuestra tierra, un mundo de sensaciones en una gastronomía selecta. Sin duda, una experiencia inolvidable que, si tiene la mejor valoración de la provincia y una de las mejores de España, no es en absoluto por casualidad.

Pero Lopi’s no solo lo forma su restaurante cinco estrellas, la aspiración de esta familia es enorme y quieren seguir creciendo. También regentan el bonito Convento de la Luz de Lucena del Puerto, un gran catering y una fábrica de patatas.

Animamos a probar esta experiencia gastronómica única, siempre bajo reserva, ya que este establecimiento dispone de un aforo muy reducido para disfrutar al 100% con un trato dedicado y personalizado.

Su horario es de martes a jueves de 12:00 a 18:00 horas. Viernes y sábados de 12:00 a 18:00 horas y de 20:00 a 0:00 horas. Los domingos y lunes permanecen cerrados.

Actualmente tienen la página web en mantenimiento, pero se pueden realizar reservas en el número de contacto 652 899 064 o al email reservas@restaurantelopis.com