El restaurante de Cartaya que destaca en la Guía Michelín

Al entrar, el Restaurante Consolación, de Cartaya, me sorprende con una decoración exquisita, a un martes 13 de diciembre que he venido, aún con dos alertas meteorológicas, encima el restaurante está sin mesas, y no porque sea pequeño precisamente.

Hemos elegido varios platos para compartir con el resto de comensales con los que fui. Recomendación de Antonio, que junto a su hermano Jaime son los propietarios.

Comenzamos con unos daditos de atún, que tienen una pintaza, matices de la soja hacen que el plato tenga un sabor brutal. Sin duda, este fuera de carta es una recomendación cuando esté disponible.

Continuamos con un pulpo, trabajado de manera excelente junto a unas verduras salteadas y un alioli que ha quedado muy rico. Antonio nos recomendó cortarlo y mezclarlo junto a las verduras... Bocado divino. ¿Sabía usted, querido lector, que por Huelva entra una parte importantísima del pulpo que se comercializa en España?

Pasamos a la carne. Esta vez, unos canelones de Rabo de toro, en el que el rabo estaba desmigado dentro, creando un bocado cremoso.

Finalizamos con un san jacobo hecho en el momento. La verdad que el empanado es bastante crujiente, y un broche de oro a tan suculenta comida.

Conclusión: la guía Michelin ha acertado con este premiado restaurante, es merecedor de la fama y el caché, y no es para nada prohibitivo, ya que tiene tapas incluso. Merece la pena el viaje a Cartaya, además, el pueblo cuenta con atractivos, no solo su preciosa playa (la cual el Caño de la Culata me encanta), sino su desconocido castillo.