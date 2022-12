El restaurante de Aracena donde comerte una hamburguesa junto a una chimenea

Este sábado noche se han conjurado los astros y lo he tenido libre, he decidido visitar uno de mis lugares favoritos para trasladarte, querido lector, mi experiencia gastronómica aquí: El Patio de Aracena.

Esta vez fuimos 4 personas las que comimos. Para empezar, elegimos un clásico que casi nunca falla, un plato de origen andaluz, un solomillo al whisky, bueno, bonito y barato. De primera, saltaron las alertas al ver las patatas tan perfectas, pero no, no eran precocinadas, eran caseras, cosa que se agradece.

Para seguir, me decanté por la recomendación que me dio su dueña la última vez que comí, una hamburguesa de pollo crujiente, la cual produjo en mi un “wow”. Esa pintaza, ese olor del bacon, el huevo chorreando... La boca se me hace agua al recordarlo para escribir esto.

Para finalizar, ya que todavía estamos en la Feria del Queso, aposté por uno de sus postres estrella: la tarta de queso, la cual está hecha de manera individual y venía con fruta y sirope, que casaban muy bien.

Conclusión: es un restaurante peculiar, barato, con una decoración exquisita, de piedra y ladrillos desnudo, y lo mejor, nos sentaron al lado de una chimenea.

La verdad, nunca me he comido una hamburguesa a lado de una chimenea en mis 30 años de vida, es un lugar que cuando visitemos Aracena merece la pena buscarlo y hacer una vista. Recomiendo, eso sí, pedir las mesas cerca de la chimenea, las cuales le dan un toque más invernal a la comida.