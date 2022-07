Un relajante baño de barro y magnesio en las salinas marinas de Isla Cristina

Las Salinas Biomaris, antiguamente conocidas como Salinas del Alemán y de ahí su actual nombre, ubicadas en el término municipal de Isla Cristina, se construyen en el año 1954 y desde entonces su actividad principal ha sido la obtención de Sal Marina Virgen.

Son las únicas salinas marinas de producción artesanal de España que ofrecen baños en piscinas con elevada concentración de sal y minerales esenciales.

Con la visita a las Salinas del Alemán podrás conocer un oficio artesanal excepcional, la producción de sal marina virgen, a la vez que disfrutas de un entorno natural único, en pleno Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.

Esta es una de las riquezas patrimoniales más importantes de Isla Cristina, ya que las salinas son fundamentales en la historia de esta localidad.

Al frente de la Salinas Biomaris está Manuela Gómez Santana. Natural de Isla Cristina, regenta, desde hace ya dos décadas, las salinas que su padre puso en marcha en 1955 y en las que trabajó durante prácticamente toda su vida. En principio su padre sólo trabajaba la sal de grano gordo, pero "la edad y el cansancio lo obligaron a dejarlo, decidiendo retomar yo la actividad hace casi 20 años bajo la marca de Salinas Biomaris", indicaba Gómez Santana al periodista de este medio Jordi Landero.

Manuela es, además, la única mujer salinera que queda en Andalucía a día de hoy y que recoge la sal de forma completamente artesanal.

"Nos costó mucho trabajo poner en marcha la actividad porque mientras mi padre vendía sin problema la sal a las fábricas salazoneras de la zona, cuando yo empecé estas se echaron en cierto modo para atrás y dejaron de llevarse la sal de grano gordo", afirma Gómez, a lo que añade que "prácticamente tuvimos que tirarla durante tres años porque nadie confiaba en mí".

No obstante un experto de Sevilla "me abrió un día los ojos y me propuso comercializar la flor de sal, que por cierto yo no tenía ni idea de lo que era". Manuela se asesoró y descubrió que la flor de sal era la que su padre iba a la salina a tirar por las tardes "porque decía que era la capa que quedaba en la superficie y que evitaba que la de grano gordo se hiciese antes. No tenía entonces ningún valor". A raíz de este descubrimiento comenzó a recogerla, le hizo las analíticas correspondientes y descubrió que se trata de una sal muy baja en cloruro sódico y bastante rica en yodo, flúor o magnesio.

Tras numerosas gestiones "fuimos la primera salina artesana a nivel nacional que empezó a recoger flor de sal, escamas de sal y magnesio, poniendo en valor prácticamente todos los productos que puede generar una salina marina".

Actualmente, Salinas Biomaris comercializa una amplia gama de productos, todos derivados de la sal, siendo el principal la flor de sal, que es la nata que se queda flotando en la superficie del agua de la salina y que es muy delicada a la hora de recoger; escamas de sal, un poco más consistentes que la flor; sal de grano gordo, que es la que se genera en el fondo de la salina; o un tipo de salmuera o sal de magnesio para uso cosmético que vende a una empresa alemana.

Hace pocos años también ha puesto en servicio en la propia salina un lago de magnesio para baños de salud ya que se trata de un elemento muy beneficioso para determinadas dolencias. Igualmente ofrece baños de fango para aquellos que quieran ponerse cataplasmas de este material, también muy beneficiosas para algunas dolencias, así como mascarillas exfoliantes en la cara y el resto del cuerpo. También comercializa flor de sal artesana y sin conservantes, colorantes o saborantes, con hasta 35 aromas naturales, que ha ido incorporando en función de las demandas de los propios clientes.

